Diệu Nhi bất ngờ bị đồn xuất hiện ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi, lý do khiến ai cũng ngỡ ngàng

Bên cạnh 4 diễn viên chính với câu chuyện vô cùng thú vị thì Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi gần đây còn được khán giả Việt chú ý nhờ một nữ phụ phản diện. Đó là Ha Ye Ji (Bae Geu Rin), cô bạn cũ độc ác của nữ chính Ji Won (Park Min Young). Thời còn đi học, Ye Ji là học sinh cá biệt, cầm đầu nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt bạn bè. Ji Won là đối tượng bị bắt nạt nhiều nhất vì cô không có nhiều bạn bè lại còn mồ côi mẹ. Đặc biệt, Soo Min còn lợi dụng nhóm Ye Ji để khiến Ji Won phải sống những ngày tháng như địa ngục tại trường cấp 3.

Tạo hình nhân vật Ye Ji

Sở dĩ nhân vật Ye Ji được khán giả Việt nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây là bởi cô có diện mạo được cho là... giống diễn viên Diệu Nhi. Trên các hội nhóm về phim Hàn xuất hiện hàng loạt những bài viết với dòng trạng thái vui vẻ thắc mắc về sự "xuất hiện" của Diệu Nhi ở bộ phim đình đám xứ Hàn. Những bài viết này nhận được lượng tương tác rất lớn từ khán giả, nhiều bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi hai diễn viên không có gì liên quan tới nhau lại có những điểm tương đồng trên gương mặt.

Những bài viết về Diệu Nhi "bản Hàn" nhận được lượng tương tác lớn

Bên cạnh một số khán giả thấy Diệu Nhi và nữ diễn viên Bae Geu Rin rất giống nhau thì cũng có nhiều bình luận phản bác, cho rằng lý do có sự tương đồng chỉ bởi kiểu tóc của hai người. Một số cư dân mạng cũng để lại bình luận đánh giá cao nhan sắc của Diệu Nhi hơn khi cô nhìn trẻ trung và có nét nhẹ nhàng hơn so với sao nữ người Hàn. Dĩ nhiên dù có giống hay không thì đây cũng là một phát hiện thú vị, vô tình khiến Bae Geu Rin được khán giả Việt chú ý hơn hẳn.

Park Min Young và Bae Geu Rin

Bae Geu Rin sinh năm 1989, dù đã làm nghề nhiều năm nhưng chủ yếu chỉ toàn đóng vai phụ. Những tác phẩm có sự góp mặt của cô phải kể đến như 49 Days, Love and Law, The Flower in Prison, Numbers,...

