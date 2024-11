Chỉ với ngày đầu tiên của tháng 11, spotlight truyền thông toàn châu Á đã bị chiếm trọn bởi trailer của Squid Game 2. Dàn diễn viên mới cùng những trò chơi, thử thách táo bạo nhưng không kém phần đẫm máu khiến công chúng càng kỳ vọng phần 2 sẽ một lần nữa gây sốt toàn cầu. Bên cạnh sức hút từ bảo chứng của mùa trước, một bộ phận khán giả lại chỉ trích dự án này dữ dội bởi sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao từng vướng vào các bê bối chấn động: có người từng chịu án tù nhưng vẫn nhởn nhơ hoạt động, thậm chí có người đến nay vẫn còn vướng vào kiện tụng.

Song Young Chang: Mua dâm trẻ vị thành niên

Nam diễn viên Song Young Chang chỉ vừa xuất hiện vài giây trong trailer đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ bởi án tích ghê tởm trong quá khứ. Tháng 9 năm 2000, ông bị buộc tội trả 150.000 won (gần 2,8 triệu đồng) cho một thiếu niên 16 tuổi mà nam diễn gặp tại một bãi đất trống gần công viên hồ ở Ilsan-gu, Goyang-si, Kyunggi-do. Sau đó, ông và cô gái này có phát sinh quan hệ hai lần trên một chiếc xe Grandeur.

Song Young Chang là trường hợp đầu tiên phạm tội nghiêm trọng nhưng vẫn nhởn nhơ hoạt động tại Hàn Quốc

Song Young Chang bị kết án 10 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Từ một diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông trở thành tên tội phạm bị dư luận quay lưng. Song Young Chang bị ba đài truyền hình lớn của quốc gia KBS, EBS, MBC "cấm sóng" và chỉ hoạt động trên SBS hoặc trên sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên ngành giải trí xứ kim chi xuất hiện một nam diễn viên bị kết tội mua dâm trẻ vị thành niên. Sau khi được thả, Song Young Chang đã chuyển đến Canada cùng gia đình để học tiếng Anh. Ông từng xuất hiện trong một vài tác phẩm nhạc kịch trước khi trở về Hàn Quốc.

Choi Seung Hyun (T.O.P): Sử dụng trái phép chất cấm

Ngày 01/06/2017 là một ngày không thể nào quên đối với người hâm mộ T.O.P nói riêng và Big Bang nói chung khi anh chính thức bị toà án Seoul điều tra vì hành vi sử dụng cần sa trái phép. Nam ca sĩ bị cáo buộc sử dụng cần sa 4 lần với bạn gái cũ Han Seo Hee tại nhà riêng ở Seoul trong tháng 10-2016. Lúc này, anh vẫn ngoan cố nói rằng thứ mình hút chỉ là thuốc lá điện tử chứ không phải cần sa.

Phía cơ quan chức năng sau đó đã sử dụng mẫu tóc của T.O.P để xét nghiệm với chất gây nghiện và cho kết quả dương tính. Tại phiên toà thứ diễn ra vào ngày 19/07/2017, theo phán quyết từ tòa án quận Seoul, nam diễn viên bị phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu vi phạm trong 2 năm quản chế. Đồng thời, anh cũng phải nộp phạt 12.000 won (khoảng 240.000 đồng). Mức án này khiến dư luận phẫn nộ vì quá nhẹ và chưa đủ mức răn đe.

Oh Dal Soo: Quấy rối tình dục

Năm 2018, khi phong trào Me Too rộ lên mạnh mẽ trên toàn thế giới cũng là lúc bộ mặt "yêu râu xanh" của Oh Dal Soo bị vạch trần. Ngày 26/02 cùng năm, chương trình thời sự Newsroom đài JTBC đã phát sóng một đoạn phỏng vấn với một người phụ nữ (gọi tắt là A) đã lên tiếng buộc tội Oh Dal Soo. A khẳng định: “Tôi không chỉ bị quấy rối, mà còn bị cưỡng hiếp". Sau đó, nạn nhân thứ hai là Uhm Ji Young - diễn viên kịch đồng thời là giáo viên tại một trung tâm luyện thi tiếp tục lên tiếng tố cáo tội ác tương tự của y.

Nhân vật của Oh Dal Soo trong Squid Game 2 vẫn chưa được tiết lộ cụ thể

Dù liên tục bị "réo" trên các phương tiện truyền thông, nhưng công ty quản lý của Oh Dal Soo vẫn cho rằng đây là những lời nói vô căn cứ. Sau đó, phía cảnh sát cũng tuyên bố nam diễn viên trắng án với mọi cáo buộc. Dù vậy, sự nghiệp của nam diễn viên lúc này lại gần như chạm đáy khi bị tất cả đạo diễn "gạch tên", dư luận vẫn tin rằng những lời tố cáo kia hoàn toàn là sự thật và tẩy chay các chương trình mà Oh Dal Soo góp mặt.

Oh Young Soo: Quấy rối tình dục

Oh Young Soo sinh năm 1944, ông được ca tụng là "huyền thoại sống trong rạp hát" tại Hàn Quốc. Năm 2021, ông được nhiều khán giả biết đến khi đảm nhận vai "trùm cuối" của bom tấn Squid Game phần 1. Tiếng vang lớn của bom tấn toàn cầu tưởng chừng có thể giúp sao nam U80 tận hưởng tuổi già trong hào quang nhưng không ngờ ông lại phải trả giá cho những hành động đáng sợ mà mình gây ra. Cụ thể, Oh Young Soo bị điều tra vì quấy rối tình dục phụ nữ kém 50 tuổi từ tháng 11/2022.

Từ một ngôi sao ở trên đỉnh cao, "trùm cuối" Squid Game đánh mất tất cả vì bê bối

Theo toà án quận Suwon, mùa hè 2017, Oh Young Soo đã đến thành phố Daegu và đi dạo cùng một người phụ nữ. Tại đây, ông đã có hành vi lạm dụng tình dục, ôm và hôn má người này dù chưa có sự đồng ý của nguyên đơn. Cuối cùng, y bị tuyên án 8 tháng tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm vì tội quấy rối tình dục. Ngoài ra, Oh Young Soo phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ. Án phạt này khiến ông mất đi cơ hội tái xuất với Squid Game 2, đồng thời "triệt" luôn con đường tồn tại trong giới giải trí.

Lee Jin Wook: Xâm hại tình dục

Năm 2016 là năm đánh dấu thời kỳ khủng hoảng trong sự nghiệp của nam tài tử Lee Jin Wook. Khi ấy, anh bị một người phụ nữ 30 tuổi dùng bạo lực nhằm cưỡng bức và xâm hại cô. Tất nhiên, công ty quản lý đã phủ nhận cáo buộc nói riêng, sao nam 8x thừa nhận có quan hệ với cô gái này nhưng cả trên cơ sở tự nguyện. Với thái độ tự tin, ngẩng cao đầu khi xuất hiện trước truyền thông, năm 2018, nam diễn viên được tuyên bố trắng án. Sau đó, người phụ nữ kiện Lee Jin Wook tội xâm hại tình dục bị kết án 8 tháng tù giam và 2 năm tù treo tội phỉ báng, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm và khai man.

Lee Jin Wook được thông báo tái xuất với Squid Game 2 nhưng lại "lặn mất tăm" trong trailer

Tuy vậy, vụ việc chấn động này đã trở thành "vết nhơ" khiến nam tài tử lao đao đến tận bây giờ. Dù đã có phán quyết của toà và chủ động xin lỗi, nhưng Lee Jin Wook lại khó vực dậy lòng tin của công chúng, khi có những tin đồn cho rằng anh đã dùng quyền lực để đẩy nạn nhân vào sau song sắt.

Vẻ mặt đầy tự tin của Lee Jin Wook khi bước vào phiên toà thẩm vấn

Lee Jung Jae: Lừa đảo, say rượu lái xe, cáo buộc hành hung và phát ngôn nhạy cảm về LGBT

Nam chính của Squid Game khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi là người sở hữu loạt "phốt" dài như "sớ". Thậm chí, ngay sau khi phần 1 của bộ phim này nổi tiếng, Lee Jung Jae vẫn tiếp tục vướng vào ồn ào kiện tụng mà đến nay toà án vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Lee Jung Jae trở lại với Squid Game giữa lùm xùm kiện tụng

Trong một diễn đàn cộng đồng trực tuyến phổ biến tại Hàn Quốc, một cư dân mạng đã đăng một bức ảnh chụp một bài báo được xuất bản vào năm 1999 "đào" lại quá khứ bất hảo của nam diễn viên. Nội dung bài báo đưa tin rằng Lee Jung Jae, 26 tuổi vào thời điểm đó, đã bị buộc tội lái xe khi say rượu. Nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên lúc này là 0,222%.

Trong một bài báo khác được xuất bản vào năm 2002, bài báo đưa tin về vụ việc lái xe khi say rượu thứ hai của sao nam sinh năm 1972. Theo cảnh sát, Lee Jung Jae đã uống ba chai bia tại một quán rượu ở Apgujeong-dong cùng bạn bè.

Bên cạnh đó, chủ tài khoản này còn cho biết thêm Lee Jung Jae cũng vướng phải hai vụ tấn công, hành hung người khác.

Năm 2000, đồn cảnh sát Busan Haeundae đã buộc tội Lee Jung Jae (25 tuổi) vì lôi một phụ nữ 22 tuổi ra khỏi xe của cô ấy trước hộp đêm B và đá cô ấy bằng chân khiến cô ấy bị thương và phải mất hai tuần để hồi phục. Trước đó, tháng 11 năm 1999, tại Cheongdam dong, Seoul, Lee Jung Jae đã uống rượu với ông Park, 36 tuổi và ba người khác tại một quán bar. Sau khi ngà ngà say, Lee Jung Jae đã gây sự, cãi vã và bị buộc tội hành hung ông Pyo và ông Park. Cả hai vụ xô xát, Lee Jung Jae đều nhanh chóng được tại ngoại mà không bị tạm giam.

Thời còn trẻ, Lee Jung Jae đã liên tiếp vướng ồn ào

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng quốc tế cũng đã tìm thấy các bài báo trích dẫn lời nam diễn viên đưa ra những phát ngôn kỳ thị người đồng tính trong một cuộc phỏng vấn với Vogue Korea năm 2013. Một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn đó đề cập đến việc Lee Jung Jae nói về người bạn quá cố của anh ấy (Y) và cố gắng thuyết phục người này thoát khỏi đồng tính. " Một thời gian trước, X đã lên thiên đàng… (Trước khi qua đời) Tôi có nói với X "Em đừng là người đồng tính nữa. Làm vậy còn chưa đủ hay sao? Nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào".

Tháng 08/2024, khi đã trở thành ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ kim chi, Lee Jung Jae lại tiếp tục vướng vào ồn ào kiện tụng với cáo buộc lừa đảo. Sở cảnh sát Gangnam Seoul xác nhận đang điều tra đơn khiếu nại của ông Kim Dong Rae - CEO của công ty sản xuất phim truyền hình RaemongRaein tố cáo nam diễn viên Lee Jung Jae và ông Park In Kyu - cựu giám đốc điều hành của WYSIWYG Studios về hành vi lừa đảo. Theo đó, Lee và Park đã lợi dụng địa vị trong giới để "mồi chài" Kim chuyển nhượng cổ phần cho họ. Tuy nhiên, sau khi mua cổ phần, Lee và Park đã cố gắng "đá" Kim ra khỏi ban quản lý.

Đáp lại những cáo buộc này, Lee Jung Jae đã kiện ngược Kim với tội danh vu khống. Ở thời điểm hiện tại, vụ kiện này vẫn chưa ngã ngũ và vẫn đang trở thành tâm điểm của dư luận.

Lee Byung Hun: Ngoại tình, gạ gẫm tình trẻ

Trong danh sách những diễn viên Squid Game vướng bê bối chấn động, trường hợp của Lee Byung Hun lại không hề dính dáng đến pháp luật mà lại là vấn đề của đạo đức. Cuối tháng 8/2014, khi đã “yên bề gia thất” với minh tinh Lee Min Jung, Lee Byung Hun bất ngờ bị hai sao nữ đang lên là là Lee Ji Yeon và Dahee tống tiền - con số lên đến 97 tỷ đồng.

Mặc dù là nạn nhân, song nguyên nhân của vụ việc này mới là điều công chúng chú ý nhất. Hoá ra, Lee Byung Hun mới là người chủ động gạ gẫm và có quan hệ ngoài luồng với hai cô gái trẻ. Cay đắng hơn là lúc này, Lee Min Jung lại đang mang thai đứa con đầu lòng. Nữ diễn viên đã tức giận đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ.

Lee Byung Hun dần trở lại đỉnh cao nhờ sự bao dung của Lee Min Jung

Trong phiên tòa ngày 15/1/2015, Lee Ji Yeon và Dahee lần lượt bị kết án 14 và 12 tháng tù giam. Anh cũng chủ động xin giảm án để họ được sớm tại ngoại. Về phía Lee Min Jung, cô cũng chọn cách tha thứ cho chồng nhằm giữ gìn hạnh phúc.