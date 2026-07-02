Dù không được quảng bá rầm rộ nhưng bộ phim Trung Quốc này vẫn có thành tích rất ổn.

Như vậy là hành trình kéo dài 36 tập của bộ phim Tình Yêu Có Pháo Hoa đã chính thức khép lại. Tác phẩm này không được PR quá rầm rộ, ít xuất hiện trên mạng xã hội với những chủ đề gây tranh luận. Có lẽ vì vậy mà nó khiến người ta có cảm giác rằng đây là một bộ phim "flop". Dẫu vậy, thực tế bộ phim do Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên đóng chính lại đồng loạt đạt top 1 ở nhiều bảng xếp hạng như Vân Hợp, Maoyan, Khốc Vân, Đăng Tháp, đồng thời cũng dẫn đầu cả nhiệt độ theo thời gian thực trên nền tảng Tencent.

Hành trình 36 tập của Tình Yêu Có Pháo Hoa đã khép lại.

Là một tác phẩm tồn kho suốt 3 năm trời và không được đầu tư tuyên truyền, thế nhưng thành tích phát sóng của phim không hề tệ.

Với việc Tình Yêu Có Pháo Hoa đã bị "om" suốt 3 năm trời, khi lên sóng lại gần như chẳng có bất cứ hoạt động tuyên truyền nào, có thể nói rằng thành tích phát sóng của phim không hề tệ chút nào. Thành công này đến từ việc phim sở hữu chất lượng nội dung rất tốt, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng từ cặp đôi diễn viên chính.

Cho những ai chưa biết, Tình Yêu Có Pháo Hoa xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi. Tiền Phỉ là một cô gái tài năng trong công việc, toàn tâm toàn ý trong tình yêu, nhưng vẫn bị bạn trai phản bội. Cô cũng đang gánh một khoản nợ mua nhà, vì thế nên đã tìm người cho thuê để kiếm thêm thu nhập.

Tình Yêu Có Pháo Hoa phá mốc 7000 điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI.

Lý Diệc Phi là chàng trai sinh ra trong gia đình cực kỳ giàu có. Tuy nhiên, anh muốn tự lập nên đã dọn ra ngoài. Cũng chính trong lúc không còn tiền bạc từ gia đình, Lý Diệc Phi cũng rơi vào cảnh bị "cắm sừng" giống như Tiền Phỉ.

Trước khi chia tay, Lý Diệc Phi và bạn gái đã thuê nhà của Tiền Phỉ. Chính vì vậy, cặp đôi chính trở thành bạn chung nhà bất đắc dĩ. Từ mối quan hệ giữa cô chủ nhà và anh thuê nhà, cả hai dần trở thành bạn bè, chỗ dựa tinh thần rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Đàn Kiện Thứ được khen ngợi vì diễn xuất cực kỳ duyên dáng và chân thật. Anh mang đến một hình tượng nam tính ngôn tình cực kỳ "đời", không phải kiểu hoàn hảo đến từng centimet. Thế nhưng chính điều đó lại tạo nên sự đồng cảm từ khán giả.

Bộ phim ghi điểm nhờ những tình huống hài hước trong cuộc sống chung nhà của cặp đôi nhân vật chính, khi mà anh chàng Lý Diệc Phi từ nhỏ đã không phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì, nhưng khi ở chung với Tiền Phỉ thì bị "chèn ép" đủ thứ. Trong mắt Tiền Phỉ, Lý Diệc Phi luôn ảo tưởng bản thân là con nhà giàu, nhưng cô không hề biết anh lại là một thiếu gia đích thực.

Cách xây dựng nhân vật của Tình Yêu Có Pháo Hoa cũng rất thú vị. Tiền Phỉ là cô nàng có năng lực nhưng không giỏi giao tiếp chốn công sở, chính vì thế nên công việc gặp nhiều khó khăn. Còn anh chàng Lý Diệc Phi thì trong những công việc nội trợ là gà mờ, nhưng ở lĩnh vực đầu tư chuyên môn lại cực kỳ giỏi giang. Anh chính là người đã chỉ dạy nhiều điều cho Tiền Phỉ, còn cổ vũ tinh thần cho cô.

Với vai Tiền Phỉ, Vương Sở Nhiên một lần nữa cho thấy mình không phải là đóa hoa chỉ có sắc không có hương. Cô kết hợp ăn ý với Đàn Kiện Thứ, tạo nên một câu chuyện tình đáng nhớ cho khán giả.

Ở khía cạnh tình yêu của cặp đôi chính, phim không có nhiều cảnh thân mật tình bể bình, mà ghi điểm bằng cách khắc họa câu chuyện từ người lạ thành người yêu một cách tự nhiên. Không chỉ những phân cảnh hài hước, những suy tư, trăn trở của hai người được đánh giá là rất "đời", khơi gợi sự đồng cảm từ khán giả.

Về diễn xuất, Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên mang đến màn kết hợp đáng nhớ. Đàn Kiện Thứ thể hiện hình tượng nam chính khi cần trưởng thành thì rất trưởng thành, nhưng lúc trẻ con thì rất trẻ con. Điều đó mang tới màu sắc khác biệt trên thị trường giải trí hiện tại. Trong khi Vương Sở Nhiên khắc họa một cô chủ nhà xinh đẹp duyên dáng khiến khán giả thích mê.

nguồn: Tencent Video