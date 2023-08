Spider-Man: Across the Spider-Verse: ''Món lạ'' trong thế giới siêu anh hùng Marvel

Sau thành công của phần 1 phiên bản hoạt hình ở đấu trường Oscar vào năm 2019, thương hiệu Người Nhện đã ra mắt phần tiếp theo mang tên Across the Spider-Verse (Du Hành Vũ Trụ Nhện). Không chỉ "xô đổ" chuỗi thành tích đáng nể của phần tiền nhiệm, tác phẩm về siêu anh hùng Marvel trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2023. Từ ngày 08/08, siêu phẩm này được trình chiếu trực tuyến sớm trên FPT Play.

Màn hội ngộ lớn nhất lịch sử

Du Hành Vũ Trụ Nhện lấy bối cảnh sau trận chiến giữa Người Nhện Miles Morales và ác nhân KingPin ở phần phim trước. Miles phá hủy thành công máy gia tốc của tên siêu tội phạm, trở về cuộc sống một học sinh trung học và che giấu thân phận siêu anh hùng của mình.

Với khao khát thoát khỏi sự bao bọc từ gia đình, Miles quyết định cùng cô bạn Gwen Stacy lần lượt khám phá 6 vũ trụ song song trên cỗ máy du hành. Trong chuyến đi này, cả hai đụng độ các "phiên bản" Spider-Man khác nhau. Những câu chuyện phức tạp cũng nảy sinh từ đây.

Trước đó, cuộc gặp gỡ giữa các Người Nhện từng là đề tài chính trong phim điện ảnh Spider-Man: No Way Home. Tuy nhiên, nếu ở bản phim live-action (người đóng) chỉ có 3 Peter Parker thì số lượng Spider-Man trong bản phim hoạt hình lên đến 240. Các vũ trụ song song cũng tăng từ 3 lên 6. Do đó, Du Hành Vũ Trụ Nhện được xem là màn hội ngộ lớn nhất lịch sử của siêu anh hùng này trên màn ảnh.

Dù thể hiện số "biến thể" đồ sộ nhưng không vì thế mà nhà sản xuất qua loa trong việc xây dựng câu chuyện của từng người. Mỗi câu chuyện đều được khắc họa dựa trên sự khác biệt về xuất thân và môi trường sống. Nhờ đó mà những tình tiết trong phim trở nên có chiều sâu hơn.

Đây cũng là tác phẩm hoạt hình hiếm hoi tận dụng chất liệu đa vũ trụ. Nhiều ý kiến phê bình cho biết bộ phim của hãng Sony Pictures đã tận dụng được điểm mạnh từ lý thuyết này mà không làm cho khán giả "lạc lối". Nhờ sự sắp xếp hợp lý và cách thể hiện dễ hiểu, số lượng phản hồi tích cực mà phần 2 nhận được gấp nhiều lần so với phần phim đầu tiên.

"Bữa tiệc" hoạt hình hoành tráng

Được nhào nặn bởi hai ông lớn trong ngành điện ảnh là Marvel Entertainment và Sony Pictures, Du Hành Vũ Trụ Nhện đã "chiêu đãi" người xem một "bữa tiệc" hoạt hình với hình ảnh vô cùng chất lượng. Tiết lộ với truyền thông, nhà sản xuất cho biết đã tiêu tốn khoảng 100 triệu đô cho việc xử lý hậu kỳ nhằm vượt qua "cái bóng" của phần phim trước.

Nhiều công nghệ sản xuất hoạt hình tiên tiến như CGI, 2D và 3D được áp dụng xen kẽ. Nét vẽ đặc trưng của truyện tranh cũng đồng thời được lồng ghép trong một số khung hình. Kết hợp sáng tạo giữa công nghệ phim hoạt hình và comic, sự khác biệt của mỗi phiên bản Người Nhện và từng vũ trụ xuất hiện trong phim được thể hiện rõ ràng, đậm nét. Nhờ đó, những phân cảnh hành động của siêu anh hùng trở nên hút mắt, xứng đáng là một "bữa tiệc" kỹ xảo thịnh soạn.

Để tạo nên một số lượng nhân vật lớn, tác phẩm cần đến 1000 nghệ sĩ làm việc trong suốt 3 năm để hoàn thành. Khai thác đề tài đa vũ trụ, nhà làm phim cũng cần phải tạo nên những khung cảnh khác nhau nhằm phù hợp với từng vũ trụ. Chính vì điều này đã khiến phim trở thành một trong những bộ phim hoạt hình có lực lượng nhân sự hùng hậu nhất từ trước đến nay.

Chất lượng kỹ xảo kết hợp cùng với cốt truyện độc đáo đã giúp bộ phim trở thành một trong những bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất năm 2023, vượt qua cả siêu phẩm Super Mario Bros.

Người Nhện: Du Hành Vũ Trụ Nhện (tựa quốc tế: Spider-Man: Across The Spider-Verse) được công chiếu trực tuyến sớm tại Việt Nam trên các nền tảng của FPT Play từ ngày 08/08, với phụ đề đầy đủ. Độc giả tải ứng dụng FPT Play và đăng ký tài khoản để thưởng thức nhiều bộ phim nổi tiếng và nội dung giải trí mọi lúc, mọi nơi.