Spider-Man tái xuất trong Madame Web

Madame Web công chiếu ngày 14.02 tại các rạp trên toàn quốc.

Phần tiền truyện lôi cuốn của Vũ trụ Người Nhện của Sony (SSU)

Madame Web lấy bối cảnh quá khứ, trước cả các sự kiện diễn ra trong Venom (2018) hay Morbius (2022). Sau khi rơi xuống sông từ một tai nạn bất ngờ thì nữ nhân viên cứu hộ Cassandra Webb (Dakota Johnson) bỗng nhiên kích hoạt được siêu năng lực nhìn thấy trước tương lai. Dù chỉ là những hình ảnh rời rạc nhưng cô vẫn nhận ra tên sát thủ bí ẩn Ezekiel Sims (Tahar Rahim) đang săn đuổi ba cô gái Julia Cornwall (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O’Connor).

Madame Web là tiền truyện cho mọi sự kiện trong SSU.

Cassandra buộc phải sử dụng siêu năng lực để giải cứu ba cô gái xa lạ khỏi số phận nghiệt ngã. Theo thời gian, cô cũng phát hiện ra những bí mật có liên quan siêu năng lực từ loại nhện lẫn số phận của mình và Ezekiel Sims. Từ Madame Web, Sony đã có sự hệ thống lại nguồn gốc và sự đa dạng siêu năng lực của các siêu anh hùng "gốc Nhện". Hóa ra, dù cùng một con nhện cắn nhưng mỗi cá nhân sẽ được ban cho những sức mạnh khác nhau.

Như Ezekiel Sims sẽ có siêu tốc độ, sức bền, sức mạnh, khả năng leo tường giống Peter Parker. Song, gã không thể bắn tơ nhưng lại có nọc độc thần kinh đáng sợ. Còn Cassandra không có được sức mạnh thể chất nhưng lại được ban cho khả năng tâm linh như nhìn thấy tương lai và quá khứ, ngoại cảm… Nhờ đó mà loạt siêu năng lực độc đáo của bộ ba Spider-Woman cũng được bộ phim hé lộ sớm để mở đường cho tương lai.

Mọi phiên bản Spider-Man sẽ có màn kết hợp bùng nổ trong tương lai?

Không những vậy, sức mạnh của Cassandra còn là khả năng kết nối với mọi Spider-Man hay Spider-Woman trong đa vũ trụ. Chính nó đã giúp cô giải cứu được Julia, Anya và Mattie. Xa hơn trong tương lai, mạng lưới nhện xịn sò này chính là yếu tố giúp SSU tạo ra một bom tấn tầm cỡ, quy tụ không chỉ các phiên bản Spider-Man live-action mà còn từ loạt hoạt hình Spider-Verse hay dàn ác nhân đông đảo.

Nhờ lợi thế là phần tiền truyện, Madame Web cũng sẽ dễ dàng lèo lái các sự kiện trong tương lai của SSU. Sau khi phim khép lại thì vũ trụ Nhện này cũng được nâng cấp lên một tầm cao mới khi các sự kiện khả năng cao đều có sự liên kết, mọi vũ trụ đều có thể "va chạm" như cái cách mà ác nhân Spot/Johnathon Ohnn (Jason Schwartzman) từng xuất hiện trong Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Liệu sẽ có Spider-Man nào xuất hiện trong vũ trụ Madame Web?

SSU là vũ trụ điện ảnh độc đáo của Sony khi quy tụ hàng loạt ác nhân và các đồng minh thân cận của Spider-Man. Song, fan vẫn thắc mắc liệu có một Người Nhện thật sự tồn tại ở đây? Trước đó, Venom/Eddie Brock (Tom Hardy) đã có màn kết hợp "nhẹ" với Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) và Tom Holland qua đoạn kết của Venom: Let There Be Carnage (2021) và Spider-Man: No Way Home.

Liệu sẽ có thêm biến thể Spider-Man nào xuất hiện?

Liệu sẽ có một ngày cả hai chính thức chạm mặt nhau trên màn ảnh rộng? Hay Spider-Man của SSU hóa ra chính là Tobey Maguire và Andrew Garfield suốt bấy lâu nay? Sự xuất hiện của "chú" Ben Parker (Andrew Scott) và Mary Parker (Emma Roberts) như báo hiệu sự ra đời của một Peter Parker nào đó. Phải chăng sẽ một biến thể Spider-Man mới nữa trong kỷ nguyên đa vũ trụ này?

Dù là phiên bản nào thì chắc chắn trong tương lai, SSU vẫn sẽ chiêu đãi người xem những cảnh chiến đấu hoành tráng và mãn nhãn. Bởi lẽ, yếu tố hành động và kỹ xảo trong Madame Web đều ở mức ổn áp. Nhiều màn rượt đuổi kịch tính và ra đòn đầy độc đáo theo phong cách Spider-Man thường xuyên xuất hiện. Siêu năng lực thấy trước tương lai của Cassandra cũng tạo ra nhiều nút thắt bất ngờ xuyên suốt thời lượng.

Madame Web sẽ kết nối mọi dự án của Sony về Spider-Man sắp tới.

Nhìn chung, Madame Web là một bom tấn siêu anh hùng đúng nghĩa với vai trò then chốt, tạo tiền đề mở rộng cả một vũ trụ Nhện hấp dẫn sắp tới.

