4 bộ phim Hàn Quốc đáng mong đợi sẽ lên sóng trong tháng 7

Từ tình cảm chữa lành, cổ trang đến hành động, giả tưởng, màn ảnh Hàn tháng 7 hứa hẹn bùng nổ với loạt phim hấp dẫn quy tụ dàn sao đình đám.

Tháng 7 được xem là một trong những giai đoạn sôi động nhất của màn ảnh Hàn Quốc năm 2026 khi hàng loạt dự án mới đồng loạt lên sóng. Không chỉ sở hữu nội dung đa dạng, từ tình cảm chữa lành, cổ trang giả tưởng đến hành động và huyền bí, các bộ phim còn quy tụ những gương mặt được yêu thích như Hwang In Youp, Hyeri, Nam Joo Hyuk, Park Eun Bin hay Lee Dong Wook. Dưới đây là 4 tác phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Dream To You - màn kết hợp đáng mong chờ của Hwang In Youp và Lee Hyeri

Ảnh: IMDb

Dự kiến lên sóng ngày 13/7, Dream To You được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim tình cảm chữa lành nổi bật nhất mùa hè năm nay.

Tác phẩm kể câu chuyện về Joo Yi Jae (do Lee Hyeri thủ vai) và Woo Su Bin (do Hwang In Youp thủ vai) – hai con người từng mang trong mình những giấc mơ lớn nhưng lại đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau. Khi còn trẻ, Yi Jae là cô gái gan dạ, đầy nhiệt huyết và luôn tin tưởng vào tương lai. Thế nhưng những va vấp của cuộc sống khiến cô dần đánh mất khát vọng của mình và chấp nhận một cuộc sống bình lặng ở tuổi ngoài 30.

Trong khi đó, Woo Su Bin từng lớn lên dưới sự sắp đặt nghiêm khắc của gia đình. Sau nhiều năm nỗ lực, anh đã trở thành đạo diễn nổi tiếng quốc tế. Sự trở về của Su Bin không chỉ là cuộc hội ngộ với người con gái đặc biệt trong lòng anh, mà còn là hành trình giúp Yi Jae tìm lại giấc mơ đã ngủ quên.

Ngay từ những teaser đầu tiên, bộ phim đã gây chú ý nhờ bầu không khí nhẹ nhàng, lãng mạn cùng sự kết hợp ngọt ngào giữa Hwang In Youp và Hyeri. Hwang In Youp tiếp tục phát huy thế mạnh với hình tượng nam chính ấm áp, tinh tế, trong khi Hyeri ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng khả năng nhập vai đa dạng.

Với công thức quen thuộc của dòng phim chữa lành nhưng được khai thác bằng câu chuyện trưởng thành gần gũi, Dream To You được kỳ vọng sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả trẻ đang loay hoay giữa những áp lực của cuộc sống hiện đại.

The East Palace – Nam Joo Hyuk tái xuất với cổ trang huyền bí

Ảnh: AsianWiki

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Nam Joo Hyuk sẽ chính thức tái xuất với The East Palace (tựa Việt: Đông Cung), dự kiến phát hành toàn cầu trên Netflix vào ngày 17/7.

Lấy bối cảnh tại một triều đại hư cấu, bộ phim xoay quanh Gu Cheon (do Nam Joo Hyuk thủ vai) – thợ săn quỷ được triệu vào cung để điều tra hàng loạt hiện tượng siêu nhiên xảy ra tại Đông Cung. Sở hữu khả năng bước vào thế giới của quỷ dữ, Gu Cheon liên tục phải đối đầu với những linh hồn oán niệm và các thế lực bí ẩn đang đe dọa hoàng cung.

Đồng hành cùng anh là Saeng Gang (do Roh Yoon-seo thủ vai), cung nữ có năng lực nhìn thấy và giao tiếp với người đã khuất. Trong quá trình truy tìm sự thật, cả hai dần khám phá những bí mật bị chôn giấu phía sau các bức tường quyền lực của Đông Cung.

Không đi theo lối mòn của các bộ phim cổ trang truyền thống, The East Palace lựa chọn phong cách dark fantasy với màu sắc huyền bí và không khí căng thẳng xuyên suốt. Tác phẩm kết hợp yếu tố điều tra, hành động và siêu nhiên, đồng thời khai thác những chủ đề về quyền lực, lòng trung thành và sự đối đầu giữa con người với thế giới quỷ thần.

Bên cạnh Nam Joo Hyuk và Roh Yoon Seo, sự góp mặt của Cho Seung Woo cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Với quy mô sản xuất lớn cùng hệ thống kỹ xảo được đầu tư, The East Palace được xem là một trong những dự án cổ trang đáng chờ đợi nhất của màn ảnh Hàn năm 2026.

Spooky In Love – chuyện tình vừa lãng mạn vừa rùng rợn của Park Eun Bin và Yang Se Jong

Ảnh: Reddit

Nếu yêu thích thể loại giả tưởng pha lẫn yếu tố hài hước và lãng mạn, Spooky In Love có thể là lựa chọn phù hợp dành cho khán giả trong tháng 7 này, dự kiến lên sóng ngày 18/7.

Cheon Yeo-ri (do Park Eun Bin thủ vai) – người thừa kế một tập đoàn lớn, đồng thời điều hành một khách sạn sang trọng. Sở hữu cuộc sống đáng mơ ước nhưng cô luôn phải che giấu bí mật đặc biệt: có thể nhìn thấy các hồn ma. Không chỉ vậy, bất cứ ai chạm vào tay cô cũng sẽ nhìn thấy những linh hồn đó.

Trái ngược với Yeo Ri là Ma Gang Wook (do Yang Se Jong thủ vai), công tố viên nổi tiếng chính trực và luôn tin vào những điều có thể lý giải bằng logic. Bất chấp nỗi sợ với các linh hồn, anh vẫn sẵn sàng sát cánh bên Yeo Ri để điều tra về các vụ án kỳ lạ.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người thuộc hai thế giới khác biệt đã mở ra một chuyện tình vừa hài hước, vừa lãng mạn nhưng cũng không kém phần kỳ bí. Những yếu tố siêu nhiên liên tục xuất hiện khiến hành trình đến với nhau của cặp đôi trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Sự kết hợp giữa Park Eun Bin – nữ diễn viên nổi tiếng với khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai, cùng Yang Se Jong được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Khán giả kỳ vọng cả hai sẽ mang đến một câu chuyện tình cảm vừa ngọt ngào vừa mới lạ trên màn ảnh.

A Shop For Killers (Mùa 2) – Sự trở lại đáng mong chờ của Lee Dong Wook và Kim Hye Jun

Ảnh: Reddit

Sau thành công của mùa đầu tiên vào năm 2024, A Shop For Killers mùa 2 sẽ chính thức trở lại vào ngày 22/7 với phần tiếp theo được nhiều người hâm mộ mong đợi.

Mùa hai tiếp nối câu chuyện của Jeong Ji An (do Kim Hye Jun thủ vai) sau khi cô trở thành người thừa kế toàn bộ cửa hàng sát thủ do “ông chú” Jeong Jin Man (do Lee Dong Wook thủ vai) để lại. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau các sự kiện đẫm máu ở phần trước, nhưng hàng loạt bí mật mới tiếp tục được hé lộ.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của mùa phim mới là việc giải đáp số phận thực sự của Jeong Jin Man. Sự trở lại của nhân vật do Lee Dong Wook thủ vai hứa hẹn sẽ mở ra nhiều diễn biến bất ngờ, đồng thời tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Ji An trước các thế lực nguy hiểm.

Trong phần mới, Ji An không còn là cô gái bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn một cách bị động. Nhân vật do Kim Hye Jun đảm nhận được kỳ vọng sẽ có màn lột xác mạnh mẽ khi trực tiếp đối đầu với các tổ chức sát thủ khét tiếng đang nhắm đến kho vũ khí khổng lồ của gia đình.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng mở rộng thế giới ngầm của các sát thủ, giới thiệu thêm nhiều nhân vật mới và những thế lực phản diện nguy hiểm hơn. Với nhịp phim nhanh, các pha hành động mãn nhãn cùng sức hút từ bộ đôi Lee Dong Wook và Kim Hye Jun, A Shop For Killers 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành công của thương hiệu từng gây sốt toàn cầu.

Từ những câu chuyện chữa lành nhẹ nhàng đến các cuộc chiến sinh tử đầy kịch tính, màn ảnh Hàn tháng 7 mang đến bức tranh đa sắc màu, đáp ứng nhiều gu thưởng thức khác nhau. Với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám cùng những kịch bản giàu tiềm năng, đây hứa hẹn sẽ là một tháng bùng nổ của phim truyền hình Hàn Quốc.