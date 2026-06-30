Nhiều bình luận nói rằng, họ cảm thấy được chữa lành khi nhìn về phiên bản trẻ thơ của mình.

Một cảnh quay không có cao trào hành động hay nước mắt giàn giụa đang là thứ được nhắc đến nhiều nhất sau tập 10 "Kẻ thù hoàng gia của tôi" (My Royal Nemesis).

Bối cảnh là bệnh viện, sau vụ tai nạn xe tải bí ẩn khép lại tập phim. Bà Nam Ok-soon, do Kim Hae-sook thủ vai, ở trên giường bệnh, gọi Cha Se Gye (Heo Nam Jun) đến gần để nhờ một chuyện.

Cảnh phim đang viral khắp MXH

Bà mở lời rào trước rằng mình có thể hơi mặt dày, rồi kể chuyện hồi Seo Ri còn nhỏ, bà chưa từng làm gì tử tế cho con bé, vì khi đó bà còn mải mê mở nhà hàng. Con bé gần như phải tự lớn lên một mình. Nên khi người ta khen nó chín chắn, bà từng vui vì nghĩ đó là một lời khen.

Rồi bà tự ngắt lời chính mình: Ngốc thật. Trẻ con thì nên được cư xử như trẻ con. Khi một đứa trẻ quá chín chắn, nghĩa là nó đang tổn thương. Nó chỉ có thân xác là người lớn, còn Seo Ri nhà bà, trong lòng vẫn là một đứa trẻ không thể nhìn thẳng vào trái tim mình.

Bà nói mình không mong gì khác, chỉ xin Se Gye đừng bỏ con bé một mình, hãy ở bên để nó không phải cứ giữ mọi thứ trong lòng. Vậy là đủ rồi, bà chỉ cần có vậy thôi. Se Gye đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng chắc chắn: Cháu sẽ không rời bỏ cô ấy, sẽ không để cô ấy cảm thấy cô đơn.

Không có nhạc nền kịch tính, không có cú máy đặc tả nước mắt. Chỉ là một bà cụ ở viện nói chuyện với người yêu của cháu mình, thừa nhận một điều mà rất nhiều bậc phụ huynh châu Á khó nói thành lời: Rằng từng nhầm lẫn sự hiểu chuyện sớm của con cháu mình với một điều đáng tự hào, trong khi thực chất đó là dấu hiệu của một đứa trẻ đã phải lớn lên quá nhanh.

Cảnh phim diễn ra đúng vào thời điểm "Kẻ thù hoàng gia của tôi" đang ở giai đoạn bùng nổ nhất. Tập 10 phát sóng ngày 6 tháng 6 ghi nhận rating toàn quốc 9,9%, thời điểm cao nhất lên đến 11,3%, đồng thời phim góp mặt trong top 3 bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix suốt 4 tuần liên tiếp.

Cũng trong tập này, bà ngoại của Shin Seo Ri bị đe dọa để ký hợp đồng đất đai, Seo Ri tìm gặp Choi Mun Do để đối chất, còn Cha Se Gye cũng mất bình tĩnh, trực tiếp đối đầu với đối thủ vì cho rằng người mình yêu đang bị đe dọa. Vụ va chạm xe tải xảy ra ngay sau đó đã đẩy cả hai vào bệnh viện, mở đường cho cuộc trò chuyện riêng tư giữa bà Ok-soon và Se Gye.

Bộ phim vốn được biết đến nhiều hơn qua mác hài xuyên không, kể chuyện ác nữ thời Joseon Kang Dan Sim, do Lim Ji Yeon thủ vai, chết bởi thuốc độc rồi tỉnh dậy trong thân xác nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri giữa Seoul năm 2026.

Nhưng càng về sau, phim càng cho thấy chiều sâu cảm xúc không thua kém phần hài hước ban đầu. Bước sang các tập 9 và 10, nhân vật Cha Se Gye bắt đầu mở lòng hơn, bộc lộ trực diện những cảm xúc mãnh liệt dành cho Seo Ri, và đây cũng là lúc Heo Nam Jun chứng minh sự chín muồi trong diễn xuất khi dẫn dắt người xem qua một chuyến tàu lượn cảm xúc, từ ghen tuông trẻ con đến những lời thú nhận đầy tổn thương và chân thành.

Phim khép lại với thành tích ấn tượng, phá vỡ kỷ lục tỷ lệ người xem cao nhất của chính mình với 14,1% cho tập cuối. Trên phạm vi toàn cầu, phim lập tức đánh chiếm vị trí top 1 Netflix tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, ngay khi vừa lên sóng.

Đoạn thoại của bà Ok-soon, dù chỉ kéo dài chưa đầy hai phút, lại chạm đúng vào điều nhiều khán giả trưởng thành từng trải qua: Cảm giác phải hiểu chuyện quá sớm, phải tự nuôi lớn chính mình trong khi người lớn xung quanh mải lo cơm áo, rồi mang theo một khoảng trống không tên đến tận khi đã thành người lớn.

Có lẽ đó là lý do một câu thoại tưởng chừng rất đời thường lại đủ sức khiến cư dân mạng cùng dừng lại để nhìn vào tuổi thơ của chính mình.