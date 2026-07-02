Tăng Thanh Hà tái xuất sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng Hậu

Màn tái xuất điện ảnh của Tăng Thanh Hà khiến cả MXH vỡ oà.

Ngày 2/7, sự kiện công bố phim Hoàng Hậu Cuối Cùng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện, đã chính thức sáng đèn tại TP.HCM. Hoàng Hậu Cuối Cùng được định vị là một tác phẩm lịch sử - cung đình, bộ phim gây chú ý nhờ sự đầu tư chỉn chu về bối cảnh, phục trang và chất lượng hình ảnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. "Ngọc nữ" được xác nhận sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu, đánh dấu sự trở lại của mình sau 13 năm vắng bóng màn ảnh. Sự kiện còn quy tụ nhiều phóng viên báo chí, đơn vị truyền thông, ekip và dàn cast.

Cận cảnh Tăng Thanh Hà xuất hiện tại sự kiện công bố phim

Đúng như kỳ vọng của công chúng, Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm ngay từ khoảnh khắc xuất hiện. Nữ diễn viên diện thiết kế đầm lụa satin màu trắng ngà với phom dáng tối giản nhưng tinh tế, ôm nhẹ vóc dáng thanh mảnh. Điểm nhấn đính kết pha lê và ngọc trai nơi vai áo, kết hợp cùng hoa tai ngọc trai, vòng tay nhiều lớp và chiếc nhẫn đá màu hổ phách tạo nên tổng thể sang trọng nhưng không phô trương. Mái tóc bob uốn phồng theo phong cách cổ điển, được tạo kiểu gọn gàng với những lọn tóc ôm sát gương mặt, càng làm nổi bật thần thái của mỹ nhân 8x.

Ở những góc cận mặt, visual của Tăng Thanh Hà càng gây ấn tượng mạnh. Lớp nền mỏng nhẹ, đôi mày sắc nét, eyeliner mảnh cùng hàng mi cong tự nhiên giúp tôn lên đôi mắt sáng và có chiều sâu. Gò má ửng hồng nhẹ, làn da căng bóng cùng nụ cười rạng rỡ để lộ lúm đồng tiền quen thuộc khiến cô gần như không lộ dấu vết thời gian dù đã rời xa màn ảnh hơn một thập kỷ. Từng biểu cảm, từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái điềm tĩnh khi bước trên sân khấu đều toát lên vẻ nền nã, quý phái, gợi liên tưởng đến hình ảnh Nam Phương Hoàng hậu - người phụ nữ nổi tiếng với nhan sắc và khí chất bậc nhất triều Nguyễn.

Việc đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu được xem là một trong những thử thách lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Tăng Thanh Hà. Đây không chỉ là nhân vật có nguyên mẫu lịch sử nổi tiếng, mà còn sở hữu nội tâm phức tạp, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự chuyển biến tâm lý tinh tế, đồng thời tái hiện khí chất vương giả của vị hoàng hậu cuối cùng triều Nguyễn. Chính vì vậy, màn tái xuất sau hơn một thập kỷ của "ngọc nữ" càng khiến công chúng đặt nhiều kỳ vọng.

Trước khi rút lui khỏi màn ảnh, Tăng Thanh Hà từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Cô ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận hay Mỹ Nhân Kế. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng hình tượng thanh lịch, Tăng Thanh Hà được xem là "ngọc nữ" tiêu biểu của màn ảnh Việt suốt nhiều năm.

Hoàng Hậu Cuối Cùng là bộ phim kể về quãng đời 10 năm sống trong Cấm thành của Nam Phương Hoàng Hậu trong cuộc hôn nhân với hoàng đế Bảo Đại, với những cung bậc thăng trầm của đời sống hôn nhân hoàng tộc lẫn biến động của thời đại, cho đến ngày Hoàng gia rời khỏi Đại Nội Huế, để lại những năm tháng vàng son sau lưng, bắt đầu một cuộc đời lặng lẽ.