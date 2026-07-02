Sốc visual Hoa khôi đầu tiên của Việt Nam: Mặt sang dáng mượt, thách thức cả hào quang của Hoàng hậu

Cả thần thái lẫn nhan sắc của mỹ nhân này đều quá sang.

Ngày 2/7, sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân – Namcito thực hiện đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh hai cái tên được công bố cho vai Nam Phương Hoàng hậu - Tăng Thanh Hà và vua Bảo Đại - Ma Ran Đô, nhân vật khiến khán giả tò mò không kém là Lý Lệ Hà, do Trâm Anh đảm nhận. Chỉ khi ngắm cận cảnh visual, Trâm Anh đã khiến người ta hiểu vì sao cô được giao cho một vai diễn có thể thách thức cả hào quang của Hoàng hậu.

Cận cảnh visual diễn viên Trâm Anh thủ vai Lý Lệ Hà

Tại sự kiện, Trâm Anh xuất hiện trong một thiết kế váy lụa trắng ngà ôm dáng, khoác áo choàng lông màu kem kết hợp cùng bộ trang sức đá xanh đậm chất cổ điển. Tổng thể tạo nên hình ảnh của một mỹ nhân bước ra từ thời vàng son sang trọng, quý phái nhưng vẫn mềm mại, nữ tính.

Nhìn kỹ hơn ở cận mặt, Trâm Anh càng cho thấy vì sao cô có thể gánh được một nhân vật như Lý Lệ Hà. Kiểu tóc uốn vintage ôm lấy gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú nhưng không nhạt nhòa, sống mũi cao, bờ môi đầy và ánh mắt vừa có độ ngây thơ vừa có nét sắc sảo. Visual của cô không thuộc kiểu áp đảo tuyệt đối nhưng càng ngắm càng thấy hợp với hình dung về một tuyệt sắc giai nhân từng khiến cả Hà thành xôn xao, thậm chí khiến trái tim cựu hoàng Bảo Đại chao đảo.

Nếu Nam Phương Hoàng hậu đại diện cho vẻ đẹp nền nã, đoan trang và chuẩn mực của bậc mẫu nghi thì Trâm Anh trong vai Lý Lệ Hà mang đến vẻ quyến rũ, kiêu kỳ, mềm mại của vũ nữ lừng danh một thời.

Trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, nhân vật của Trâm Anh là một người phụ nữ xuất hiện đúng vào thời điểm cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã bắt đầu rạn nứt. Theo ê-kíp, nhân vật này được lấy cảm hứng từ Lý Lệ Hà, nhưng sẽ được nhìn dưới lăng kính điện ảnh.

Theo nhiều ghi chép, Lý Lệ Hà sinh khoảng năm 1920 tại Hải Phòng. Với nhan sắc trời phú, Lý Lệ Hà từng giành danh hiệu Hoa khôi Hà Thành - một trong những cuộc thi sắc đẹp chính thức và sớm nhất tại Việt Nam, cũng vì thế mà nhiều người gọi bà là “hoa khôi đầu tiên” của đất nước. Sau khi đăng quang, Lý Lệ Hà nhanh chóng trở thành vũ nữ nổi tiếng. Năm 1945, sau khi thoái vị và ra Hà Nội làm Cố vấn tối cao cho Chính phủ lâm thời, Bảo Đại đã gặp Lý Lệ Hà tại một vũ trường và nhanh chóng say đắm bà. Từ đó, chuyện tình giữa cựu hoàng và tuyệt sắc giai nhân đất Bắc cùng lá thư 66 chữ của Nam Phương Hoàng Hậu trở thành giai thoại nổi tiếng.

Về bộ phim, Hoàng Hậu Cuối Cùng tập trung vào 10 năm sống trong Cấm thành của Nam Phương Hoàng hậu, với những thăng trầm trong đời sống hôn nhân hoàng tộc, đồng thời tái hiện giai đoạn biến động của lịch sử trước khi Hoàng gia rời khỏi Đại Nội Huế, khép lại những năm tháng vàng son để bước sang một chương đời hoàn toàn khác.

Cho những ai chưa biết, Trâm Anh (Lê Thị Trâm Anh, sinh năm 1995) xuất phát điểm với danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018. Rũ bỏ mác "bình hoa di động", người đẹp lấn sân sang diễn xuất và chứng minh thực lựa qua những vai diễn trong Cây Táo Nở Hoa, Trại Hoa Đỏ và bộ phim trăm tỷ Tử Chiến Trên Không. Sở hữu gương mặt mang vibe cổ điển sắc sảo, Trâm Anh đang khẳng định vị thế trong dàn diễn viên thế hệ mới, tiếp tục chứng minh thực lực với vai Đệ nhất giai nhân Lý Lệ Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.