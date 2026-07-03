Không biết nói gì về nhan sắc của Tăng Thanh Hà

Nhan sắc của Tăng Thanh Hà trong sự kiện mới nhất khiến khán giả "cạn kiệt từ ngữ”.

Chiều 2/7, sự kiện công bố phim Hoàng Hậu Cuối Cùng đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Không còn là tin đồn hay những lời úp mở kéo dài suốt thời gian qua, NSX chính thức công bố Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu, đánh dấu màn trở lại màn ảnh sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế.

Nhan sắc của Tăng Thanh Hà qua cam thường

Tại sự kiện ra mắt dự án, Tăng Thanh Hà xuất hiện trong tà áo dài tông vàng nhạt thêu họa tiết tinh tế, phom dáng kín đáo, sang trọng đến từng nếp vải. Thiết kế không quá cầu kỳ, thậm chí đi theo tinh thần nền nã của một người phụ nữ sống ở thời hoàng cung xưa nhưng lại càng làm bật lên vóc dáng mảnh mai của người đẹp họ Tăng. Dáng đứng thẳng cùng thần thái điềm tĩnh ở cô gợi cảm giác vừa mềm mại vừa quyền quý.

Còn ở những góc cận mặt, Tăng Thanh Hà càng cho thấy vì sao suốt bao năm qua cô vẫn luôn nằm trong danh sách những "ngọc nữ" đặc biệt nhất màn ảnh Việt. Ở tuổi 39, cô vẫn toát lên phong thái mỹ nhân với lớp makeup mỏng, đường chân mày sắc gọn cùng sống mũi thanh. Mái tóc uốn retro được chải gọn càng khiến gương mặt cô mang cảm giác cổ điển, hợp với tinh thần của một mẫu nghi thiên hạ, chưa cần lên phim đã ra dáng Nam Phương Hoàng hậu.

Nhiều người cho rằng sau 13 năm rời xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà không hề mất đi hào quang ngôi sao, thậm chí càng đẹp mặn mà, chín muồi. Nếu ngày trước khán giả yêu mến cô vì vẻ trong trẻo, ngọt ngào thì hiện tại, Tăng Thanh Hà lại gây ấn tượng bởi khí chất của một người phụ nữ trưởng thành và sang trọng.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, netizen Việt đã để lại hàng loạt bình luận khen ngợi, thậm chí thừa nhận "cạn kiệt từ ngữ" để lột tả vẻ đẹp này

Một số bình luận nổi bật của netizen: - Không biết nói gì về nhan sắc này nữa, đẹp quá mức quy định - Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng Hậu thì còn gì bàn cãi nữa. Trước mắt diện mạo khiến mọi người tin đây chính là hoàng hậu là thành công 50%, phần còn lại chờ đợi diễn xuất thôi. Hy vọng sau nhiều năm quay lại, Tăng Thanh Hà sẽ bùng nổ với vai diễn - Ai gặp chỉ ngoài đời rồi thì chỉ biết thốt lên là đẹp quá thôi. Sang, giản dị và nói chuyện nhẹ nhàng - Nói bả không hợp là tui nhảy dựng á, lên phim còn trang điểm phục trang nữa, nhưng cái nét bả tui thấy rất hợp - Đẹp quá, cạn lời rồi - Đúng kiểu ngọc nữ đời đầu, sang từ gương mặt đến thần thái

Trước đó, tại sự kiện công bố dự án, Tăng Thanh Hà cũng bùng nổ nhan sắc khi diện chiếc váy lụa trắng kem thanh lịch. Từng sải bước uyển chuyển của "ngọc nữ" dưới hàng lọng che cung đình đã tạo nên một diện mạo đầy tính điện ảnh, đúng chất một phu nhân thượng lưu quý phái.

Về vai Nam Phương Hoàng Hậu do Tăng Thanh Hà đảm nhận, theo ê-kíp, đây không phải nhân vật được xây theo biểu tượng quyền lực hay thời trang đơn thuần. Bộ phim muốn đi sâu hơn vào nội tâm của bà: một người vợ, một người mẹ, một người phụ nữ phải gìn giữ gia đình trong vị trí có quá nhiều áp lực, sống giữa danh phận, trách nhiệm, tình yêu và cả nỗi cô đơn.

Nam Phương Hoàng hậu là nhân vật có bề dày lịch sử nhưng đồng thời cũng có cảm xúc phức tạp. Nhân vật ấy vừa phải giữ được khí chất của một bậc mẫu nghi, vừa phải cho thấy nỗi niềm của một người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân hoàng gia nhiều biến động. Chính vì thế, việc Tăng Thanh Hà nhận vai này cũng khiến khán giả vô cùng mong chờ cho màn trở lại sau hơn 1 thập kỷ.