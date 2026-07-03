Hiếm lắm mới có một ngôi sao Vbiz nhận được cơn mưa lời khen vì tăng cân.

Ngày 2/7, sự kiện công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã được tổ chức tại TP.HCM, với sự góp mặt của dàn diễn viên, ê-kíp sản xuất cùng các đơn vị báo trí truyền thông. Bên cạnh những thông tin đầu tiên về bộ phim, sự xuất hiện của Ma Ran Đô nhanh chóng trở thành tâm điểm khi nam diễn viên lộ diện với diện mạo hậu tăng 14kg, khác hẳn hình ảnh quen thuộc.

Nếu trước đây Ma Ran Đô ghi dấu ấn bằng vẻ điển trai thư sinh, góc cạnh và cân đối, thì ngoại hình hiện tại lại mang đến cảm giác chín chắn hơn hẳn. Việc tăng cân giúp gương mặt nam diễn viên đầy đặn, đường nét trở nên phúc hậu và đĩnh đạc hơn. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng kết hợp bộ suit màu be cổ điển càng tôn lên vẻ lịch lãm, khiến anh gợi liên tưởng đến hình tượng công tử hay quý tộc bước ra từ bối cảnh cung đình. Dáng người có phần phát tướng nhưng không nặng nề, trái lại tạo cảm giác vững chãi, bề thế và nam tính hơn trước.

Ma Ran Đô gây ấn tượng với phong thái lịch lãm, điển trai

Ma Ran Đô tiết lộ, để vào vai vua Bảo Đại, anh dồn toàn bộ thời gian cho việc ăn uống và tập luyện nhằm thay đổi ngoại hình. Không chỉ tăng từ 73kg lên 87kg, nam diễn viên còn phải học và rèn luyện hàng loạt kỹ năng để tiệm cận hình tượng vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. "Tôi phải tập luyện và ăn rất nhiều, tăng tận 14 cân thành 87 cân, giờ không biết sao xuống. Ăn, ăn và ăn, rồi tập luyện rất nhiều. Bao nhiêu kỹ năng là phải tập bấy nhiêu kỹ năng. Và tại vì, nói gì thì nói, nhân vật vua Bảo Đại cũng là một nhân vật có thật, cho nên mình phải cố gắng gần với hình tượng nhân vật nhất có thể, hết sức, 200% công lực" , Ma Ran Đô chia sẻ.

Hiện tại, điều khiến anh chàng đau đầu nhất lại là hành trình giảm cân sau khi phim đóng máy. " 10 ký thôi nhưng mà tự nhiên có cái đà, nó lên đến 14 ký luôn. Từ 73 ký lên 87 ký, giờ cũng không biết xuống làm sao nữa. Đang tìm cách để xuống" , mỹ nam 9x bộc bạch.

Ma Ran Đô chia sẻ quá trình tăng cân cho bộ phim

Trên các nền tảng mạng xã hội, diện mạo mới của Ma Ran Đô nhận về rất nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả cho rằng nam diễn viên là trường hợp hiếm hoi càng tăng cân càng đẹp. Đặc biệt, thần thái điềm tĩnh cùng ngoại hình điển trai trong bộ vest cổ điển khiến nhiều người nhận xét anh mang khí chất "hoàng tộc", rất phù hợp để hóa thân thành vua Bảo Đại.

Một số bình luận của netizen: - Không chỉ mỗi giảm cân mà tăng cân gấp cũng rất khó luôn. - Không sao cả. Anh tăng cân trông vẫn đẹp trai ngút ngàn. - Nhìn Đô tăng cân thấy phúc hậu mà nam tính hơn là sao. - Tròn tròn dễ thương ghê. Tui nghĩ Đô giữ nguyên mức cân nặng này vẫn ok đó. - Cái tướng, cái mặt nhìn ra luôn Vua Bảo Đại.

Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy bối cảnh những năm tháng cuối của triều Nguyễn, xoay quanh cuộc đời Nam Phương hoàng hậu trong khoảng một thập kỷ sống tại Đại Nội Huế. Phim theo chân vị hoàng hậu cuối cùng từ khi bước vào cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại, trải qua những thăng trầm nơi chốn cung đình cho đến biến cố lịch sử buộc Hoàng gia phải rời khỏi Đại Nội Huế, khép lại một giai đoạn vàng son của chế độ quân chủ Việt Nam.

Theo ê-kíp sản xuất, tác phẩm không đơn thuần tái hiện các sự kiện lịch sử mà lựa chọn góc nhìn giàu cảm xúc, đi sâu vào đời sống nội tâm, những giằng xé và lựa chọn của Nam Phương hoàng hậu trước những biến động của thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết bộ phim mong muốn khắc họa chân dung một người phụ nữ giàu lòng vị tha, thủy chung với tình yêu, đồng thời luôn nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Ngoài hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu, Hoàng Hậu Cuối Cùng còn quy tụ nhiều nhân vật lịch sử như thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các và Vĩnh Cẩn. Để tái hiện chân thực không khí chốn cung đình, toàn bộ dàn diễn viên đã trải qua quá trình huấn luyện kéo dài từ 9 đến 10 tháng, bao gồm diễn xuất, nghi lễ cung đình, phong thái, cử chỉ và tác phong của giới hoàng tộc trước khi chính thức bấm máy.