Bộ phim vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ dù đã ra mắt cả tháng trời.

Teach You a Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) chắc chắn là một trong những bom tấn chất lượng màn ảnh Hàn 2026. Dù đã ra mắt được gần 1 tháng trời trên Netflix, tác phẩm này vẫn đang tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm theo dõi. Theo những thống kê mới nhất, Teach You a Lesson hiện đã tích lũy được 46.6 triệu giờ xem, qua đó vượt mặt bom tấn The Glory của Song Hye Kyo để xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách những series Hàn ăn khách nhất mọi thời đại trên Netflix.

Với việc đang có tuần thứ 4 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng TV Show (không nói tiếng Anh), có thể thấy Teach You a Lesson vẫn chưa hạ nhiệt. Chính vì thế, số giờ xem tích lũy của phim còn có thể tiếp tục tăng và đang hướng đến vị trí thứ 4 do series All of Us Are Dead nắm giữ (55.5 triệu giờ xem).

Teach You a Lesson xếp thứ 5 trong danh sách những series Hàn ăn khách nhất nền tảng Netflix (ảnh: fanpage Hội Những Người Hâm Mộ Phim và Tv Series Netflix)

Bộ phim đang có tuần thứ 4 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng TV Show (không nói tiếng Anh) trên nền tảng Netflix.

Cho những ai chưa biết, Teach You a Lesson dài 8 tập, thuộc thể loại hành động - giật gân - hài hước, xoay quanh câu chuyện về bạo lực học đường và chống bạo lực học đường. Câu chuyện phim đặt trong bối cảnh vì những lý do khác nhau mà các giáo viên hoàn toàn mất đi quyền giáo dục học sinh. Nhiều vấn nạn bùng nổ dẫn đến những hậu quả nặng nề cho xã hội. Để giải quyết tình trạng đó, một tổ chức đặc biệt mang tên Cục bảo vệ quyền sư phạm được ra đời, dưới sự dẫn dắt của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Choi Gang Seok và thanh tra Na Hwa Jin.

Để khôi phục lại trật tự trong môi trường giáo dục, bảo vệ quyền dạy học của giáo viên và quyền học tập của học sinh, Cục bảo vệ quyền sư phạm được phép sử dụng mọi biện pháp với những kẻ bạo lực học đường. Mỗi tập phim, Na Hwa Jin cùng các cộng sự lại đến một ngôi trường khác nhau, giải quyết những vấn đề khác nhau, từ trùm trường ỷ có bố làm quan chức bắt nạt các bạn, KOL lợi dụng danh tiếng để bôi nhọ giáo viên, những kẻ lấy tuổi "vị thành niên" làm lá chắn hay bậc phụ huynh vì quá kỳ vọng mà vô tình làm tổn thương con mình, tất cả đều được xử lý hoàn hảo khiến người xem vô cùng thỏa mãn.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn, diễn xuất chắc tay của dàn cast cũng là điểm cộng lớn góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho Teach You a Lesson. Trong số đó, nam chính Kim Mu Yeol là người được nhắc đến nhiều nhất. Anh không chỉ ghi dấu ấn với những phân cảnh thể hiện nội tâm, mà còn mang đến những cảnh quay hành động cực kỳ mãn nhãn.

Có thể nói rằng nhờ vai Na Hwa Jin, tên tuổi của Kim Mu Yeol bùng nổ mạnh mẽ. Thế nhưng từ lâu, anh cũng đã xây dựng được chỗ đứng cho mình trong làng điện ảnh xứ Kim Chi. Với những khán giả thường xuyên xem phim Hàn, anh từ lâu đã là cái tên quen mặt qua các bộ phim như Forgotten (2017), The Gangster, the Cop and the Devil (2019), Juvenile Justice (2022), Sweet Home 2 (2023), Ballerina (2023), Sweet Home 3 (2024), The Roundup: Punishment (2024), Queen Woo (2024).