55 triệu người truyền tai nhau phải xem 1 phim Trung Quốc: Nữ chính là đóa hoa dại độc nhất showbiz, ai ngắm cũng phải yêu

Bộ phim Trung Quốc này tạo nên sức hút cực kỳ lớn và sẽ chính thức cập bến Việt Nam.

Mới đây, thông tin bộ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại sẽ được phát hành tại rạp Việt vào tháng 8 đang thu hút vô số sự chú ý. Rất nhiều người tò mò muốn thưởng thức tác phẩm này, khi mà nó được xem là kỳ tích lớn nhất phòng vé Trung Quốc trong năm 2026.

Cho những ai chưa biết, Thư Tình Gửi Bà Ngoại là bộ phim điện ảnh được sản xuất chỉ với kinh phí vỏn vẹn 14 triệu nhân dân tệ mà thôi. Dự án này không có bất cứ một ngôi sao tên tuổi nào, toàn bộ dàn cast đều là những gương mặt mới, thậm chí có cả người bình thường được đạo diễn thuyết phục tham gia. Chính vì thế mà ngay từ ban đầu, chẳng có bất cứ ai đặt kỳ vọng lớn vào nó. Thế nhưng cuối cùng, Thư Tình Gửi Bà Ngoại lại thu hút tới 55 triệu lượt khán giả trên khắp Trung Quốc, thu về 1.9 tỷ nhân dân tệ sau 5 tuần - tức doanh thu cao gấp 135.7 lần chi phí, một tỷ lệ quá khủng khiếp.

Thư Tình Gửi Ngoại xoay quanh câu chuyện về tình yêu, tình người được thể hiện theo cái cách giản dị, chân thật nhất. Phim không có drama "sốc óc", chẳng có những tình tiết giằng xé, nhưng sau khi xem xong, rất nhiều người đã phải rơi nước mắt vì quá cảm động.

Bộ phim mở đầu với người phụ nữ tên Thục Nhu sống cuộc đời giản dị, bình yên ở Triều Sán. Bà đã dành cả đời để chờ đợi tin tức mà mình từ người chồng đã khăn gói ra nước ngoài từ nhiều năm trước. Cháu trai của bà vì mắc nợ nên đã sang Thái Lan để tìm ông, người được đồn là một tỷ phú. Dẫu vậy, đến đây anh mới phát hiện ra ông của mình thực ra đã qua đời từ lâu, còn người bấy lâu vẫn gửi những dòng thư đầy yêu thương cho bà anh lại là một người hoàn toàn xa lạ. Thế rồi từ đây, một tình yêu bị chôn giấu từ hàng chục năm trước dần hiện lên trước mắt khán giả. Và nó đã khiến cho cả gia đình, đặc biệt là bà Thục Nhu buộc phải đối diện với quá khứ.

Đảm nhận vai nữ chính trong phim là Lý Tư Đồng, cô gái sinh năm 2004. Trước khi nổi tiếng với Thư Tình Gửi Bà Ngoại, đây chỉ là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên nhờ có Thư Tình Gửi Ngoại, vẻ đẹp mộc mạc cùng diễn xuất tự nhiên của cô nàng được công chúng chú ý đến. Cũng bởi vậy, cô nàng mới chính thức bước chân vào làng giải trí.

Như đã nói, Thư Tình Gửi Bà Ngoại là một hiện tượng độc nhất vô nhị trong làng phim Trung Quốc. Vì thế, lúc này đang có rất nhiều khán giả Việt cũng nóng lòng đợi đến ngày phim chính thực ra rạp tại Việt Nam để được thưởng thức:

- Ê đọc thấy hay nha! Ra rạp cái coi liền. - Nhất định sẽ coi. - Hóng quá à. - Uầy, không ngờ Việt Nam cũng chiếu, thấy bạn mình xem bên Trung khen hay lắm, khóc quá trời. - Hy vọng có lồng tiếng như Gia Tài Của Ngoại.

nguồn: Galaxy Studio