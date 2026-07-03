Bàn về khí chất hoàng tộc, có lẽ Tăng Thanh Hà chỉ chịu thua đúng người phụ nữ này.

Sau nhiều tháng chờ đợi, Hoàng Hậu Cuối Cùng cuối cùng cũng chính thức công bố dự án, đồng thời ra mắt dàn diễn viên từ chính đến phụ. Trong khi Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự quan tâm khi trở lại màn ảnh rộng với vai Nam Phương Hoàng hậu, một gương mặt khác lại bất ngờ trở thành tâm điểm bởi thần thái lấn át mọi ánh nhìn. Đó là Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức - người đảm nhận vai Từ Cung Hoàng Thái hậu, gây ấn tượng với phong thái quyền quý, đĩnh đạc như bước ra từ chính chốn hoàng cung.

Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức tại sự kiện công bố phim

Dù chỉ xuất hiện trong trang phục áo dài gấm tím truyền thống, kết hợp khăn vấn và lối trang điểm nền nã, nữ nghệ sĩ vẫn toát lên vẻ quyền quý rất tự nhiên. Gương mặt phúc hậu, nụ cười dịu dàng cùng dáng đi khoan thai giúp bà tạo cảm giác như vừa bước ra từ chính chốn cung đình triều Nguyễn. Không cần những món trang sức cầu kỳ hay phục sức lộng lẫy, bà vẫn khiến người đối diện cảm nhận rõ khí chất uy nghi, đoan trang và quyền lực của một bậc Hoàng Thái hậu.

Chính bởi vậy, việc nhà giáo Ưu tú Diệu Đức được giao đảm nhận vai Từ Cung Hoàng Thái hậu nhận được nhiều sự đồng tình. Là mẹ của vua Bảo Đại và cũng là một trong những nhân vật có vị thế đặc biệt trong những năm cuối của triều Nguyễn, Từ Cung Hoàng Thái hậu được biết đến với hình ảnh đức độ, chuẩn mực, luôn giữ gìn lễ nghi hoàng tộc. Qua tạo hình tại buổi lễ, bà được đánh giá sở hữu thần thái phù hợp với nhân vật, từ vẻ đĩnh đạc, sang trọng cho đến phong thái của người đứng đầu hậu cung.

Một số bình luận của netizen: - Bà đóng hay lắm, rén dùm Nam Phương Hoàng Hậu. - Thề luôn cô Diệu Đức vào vai này quá chuẩn luôn. - Càng nhìn thấy bà càng đẹp! Đẹp kiểu sang lắm luôn mà không biết nói sao. - Bà Diệu Đức vô phim thì quá hợp luôn rồi. - Có thể nói khí chất sang trọng hơn Tăng Thanh Hà vài bậc.

Nhân vật Từ Cung Hoàng Thái hậu do Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức đảm nhận là một trong những nhân vật quan trọng của Hoàng Hậu Cuối Cùng. Là mẹ của vua Bảo Đại và là vị Hoàng Thái hậu cuối cùng của triều Nguyễn, bà được xem là biểu tượng của những giá trị truyền thống trong hoàng cung, đồng thời là người chứng kiến những biến động lớn của vương triều cũng như cuộc hôn nhân giữa vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu.

Nhà giáo Ưu tú Diệu Đức là gương mặt kỳ cựu của sân khấu phía Nam, hoạt động với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn và giảng viên. Bà tốt nghiệp chuyên ngành dân ca tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn năm 1974, sau đó được giữ lại trường làm giảng viên. Từ năm 1976, khi Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) được thành lập, bà trở thành một trong những giảng viên đầu tiên của Khoa Cải lương, gắn bó với công tác đào tạo suốt hơn bốn thập kỷ. Bà được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, góp phần đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tên tuổi cho sân khấu và màn ảnh Việt.

Song song với sự nghiệp giảng dạy, bà vẫn đều đặn tham gia hoạt động nghệ thuật. Bà ghi dấu ấn qua nhiều vở sân khấu, phim truyền hình và điện ảnh với hình tượng những người mẹ, bậc trưởng bối giàu chiều sâu. Khán giả truyền hình từng biết đến bà qua Tiếng Sét Trong Mưa, Làn Môi Trong Mưa... trong khi ở mảng điện ảnh, nữ nghệ sĩ gây chú ý với vai mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong Em Và Trịnh. Những năm gần đây, dù đã nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy, cố vấn chuyên môn và nhận lời góp mặt ở các dự án phù hợp.