Bộ phim là một quả bom đích thực của năm 2026 khi đạt thành tích rating quá đỗi ấn tượng.

Đến hẹn lại lên, bộ phim Agent Kim Reactivated đã phát sóng tập 3 vào tối ngày 3/7 và lại tạo ra một cơn địa chấn rating. Theo đó, tác phẩm ghi nhận rating thời gian thực lên đến 40%, rating trung bình đạt 18.8% trên toàn Hàn Quốc và tại khu vực thủ đô Seoul đạt 19.6%, cao nhất trong khung giờ phát sóng.

Rating thời gian thực của Agent Kim Reactivated đạt mức cao nhất lên tới 40%.

Rating trung bình và lượng khán giả theo dõi của phim đều cho thấy sự tăng trưởng đáng nể.

Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ khi Agent Kim Reactivated chạm tới những con số quá khủng khiếp dù chỉ mới chiếu đến tập 3. Dẫu vậy, ai cũng công nhận rằng thành công này là hoàn toàn xứng đáng khi mà bộ phim đã tiếp tục mang đến một bữa tiệc cảm xúc và diễn xuất. Các diễn viên chính một lần nữa khiến công chúng phải thán phục trước diễn xuất thượng hạng, đặc biệt là So Ji Sub. Giống như trong 2 tập đầu tiên, tài tử 48 tuổi đã nối dài sự hưng phấn của người xem bằng những phân cảnh chiến đấu mãn nhãn, cùng với sự hoàn hảo tuyệt đối trong những cảnh miêu tả cảm xúc của Mr Kim.

Cho những ai chưa biết, Agent Kim Reactivated xoay quanh câu chuyện của người bố đơn thân gọi là Mr Kim (So Ji Sub), người bố đơn thân hiền lành, tận tụy làm việc để nuôi cô con gái Min Ji khôn lớn. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở Mr Kim là anh che giấu thân phận cựu đặc vụ từng tham gia nhiều chiến dịch đặc biệt. Dẫu vậy khi cô con gái Min Ji mất tích một cách đầy bí ẩn, trong cơn tuyệt vọng, anh đã bất chấp tất cả để cứu cô bé. Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng khi Mr Kim phải chiến đấu với những thế lực khổng lồ. Anh vừa phải đối đầu với kẻ phản diện bắt cóc cô bé, đồng thời còn cả chính quyền Triều Tiên và Hàn Quốc đồng thời săn đuổi.

Trước đó, Mr Kim đã bị đưa đến đồn cảnh sát sau màn tra khảo tên côn đồ liên quan tới việc Min Ji bị hại. Khi nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc, anh đã khống chế viên cảnh sát rồi trốn thoát, mang theo hy vọng rằng con gái có thể vẫn còn sống. Tuy nhiên anh không biết rằng tại một nơi khác, đặc vụ Triều Tiên tên Park Kang Sung (Kim Sung Kyu) đã bắt đầu hành động. Thêm vào đó, Cục Nhiệm vụ Đặc biệt của phía Hàn Quốc do Kang Kuk Chul (Won Hyun Jun) lãnh đạo đã huy động lực lượng với mục tiêu bắt sống Mr Kim, không để anh rơi vào tay Triều Tiên.

Rất nhiều nguy hiểm đang chờ Mr Kim và 2 người bạn thân Seong Han Su - Park Jin Cheol.

Sau khi rời đồn cảnh sát, Mr Kim tìm đến chỗ của Seong Han Su (Choi Dae Hoon) để xin giúp đỡ, nhờ người bạn thân giúp xây dựng một căn hầm trú ẩn. Cả hai đã cùng nhau chiến đấu với các đặc vụ thuộc Cục Nhiệm vụ Đặc biệt. Còn về Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho), anh đã giao chiến ác liệt với Park Kang Seong sau khi đào thoát khỏi trại giam. Tuy nhiên, Park Jin Cheol sau đó đã để mất dấu kẻ thù. Tất cả báo hiệu cho một cuộc chiến đáng sợ mà ba người Kim - Su - Cheol phải đối mặt.

Công cuộc đi tìm con gái của Mr Kim tiếp tục khi anh tìm được chiếc điện thoại của Min Ji. Điều này không chỉ đưa Mr Kim tiến gần thêm một bước tới sự thật, mà còn giúp anh hiểu suốt thời gian qua, cô bé đã chịu nhiều khó khăn đến thế nào. Mr Kim vô cùng hối hận vì đã không nhận ra những nỗi niềm của con sớm hơn. Tuy nhiên, Seong Han Su đã tiếp thêm động lực, vực người bạn dậy khỏi đau khổ bằng câu nói: "Trước tiên hãy đi tìm Min Ji, rồi sau đó cậu có thể xin lỗi".

Khán giả đang rất nóng lòng muốn biết những diễn biến nào sẽ có trong tập 4 của Agent Kim Reactivated.

Preview tập 4 của phim Agent Kim Reactivated

Cũng trong tập 3, Agent Kim Reactivated đã gây bất ngờ cho khán giả khi hé lộ thân phận thật của 2 nhân vật Jung Sang Ah (Son Na Eun) ông Im (Park Jin Woo). Vốn dĩ, trước đó Jung Sang Ah chỉ hiện lên như một nữ đồng nghiệp của Mr Kim, còn ông Im đơn giản chỉ là chủ tiệm giặt là sống gần đó. Thế nhưng họ thực chất là những đặc vụ được giao nhiệm vụ giám sát Mr Kim.

nguồn: SBS, joynews24