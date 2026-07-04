Ít ai ngờ một biến cố thời trẻ lại trở thành bước ngoặt giúp nam diễn viên quyết tâm thay đổi số phận, từ đó vươn lên thành ngôi sao giàu có nhất nhì showbiz

Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi vì sao từng mua liền 6 chiếc Rolls-Royce, Châu Nhuận Phát bất ngờ kể lại ký ức khiến cả trường quay lặng đi.

Châu Nhuận Phát nhớ lại thời còn làm công việc rửa xe để kiếm sống. Một lần, khi đang lau một chiếc Rolls-Royce sang trọng, vì quá tò mò nên ông đưa tay chạm nhẹ vào vô lăng. Không ngờ chủ xe bắt gặp, lập tức tát ông một cái rồi quát lớn: "Ai cho mày sờ vào xe của tao? Loại nghèo như mày cả đời cũng không mua nổi Rolls-Royce!".

Nghe đến đây, người dẫn chương trình bức xúc, còn Châu Nhuận Phát chỉ đáp: "Tôi phải cảm ơn ông ta".

Châu Nhuận Phát có một câu chuyện quá khứ khiến mọi người bất ngờ.

Ít ai biết, trước khi trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh Hong Kong, Châu Nhuận Phát từng trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực. Biến cố ập đến khi cha lâm bệnh nặng, kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ khiến Châu Nhuận Phát phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp cha mẹ.

Ông từng làm đủ nghề để mưu sinh, từ nhân viên cửa hàng, công nhân nhà máy điện tử, phục vụ khách sạn, nhân viên bưu điện, bán thiết bị chụp ảnh cho đến nghề rửa xe. Cuộc sống vất vả khiến ông dần quen với nghèo khó, thậm chí từng nghĩ số phận mình có lẽ sẽ mãi như vậy.

Thế nhưng, chính cái tát năm ấy đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Châu Nhuận Phát. Bị xúc phạm chỉ vì nghèo, Châu Nhuận Phát nhận ra nếu cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại, ông sẽ còn phải chịu những ánh mắt coi thường tương tự. Từ đó, trong lúc vẫn miệt mài làm thuê kiếm sống, ông không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời.

Năm 1973, khi mới 18 tuổi, Châu Nhuận Phát tình cờ đọc được thông báo tuyển sinh của TVB trên báo và quyết định đăng ký thử sức cùng bạn bè. May mắn được nghệ sĩ kỳ cựu Chung Cảnh Huy phát hiện, ông chính thức bước chân vào làng giải trí. Sau nhiều năm nỗ lực, Châu Nhuận Phát trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Bản Sắc Anh Hùng, Thần Bài và Tung Hoành Tứ Hải. Hình tượng Hứa Văn Cường hay thần bài Cao Tiến đã đưa tên tuổi ông trở thành tượng đài của điện ảnh Hoa ngữ.

Sau khi nổi tiếng, Châu Nhuận Phát thực sự mua liền 6 chiếc Rolls-Royce. Thời điểm đó, không ít người cho rằng ông đang phô trương sự giàu có, nhưng nam diễn viên sinh năm 1955 chưa từng lên tiếng giải thích. Mãi đến khi kể lại câu chuyện trên sóng truyền hình, công chúng mới hiểu rằng những chiếc xe ấy không đơn thuần là thú chơi xa xỉ, mà giống như lời khẳng định với chính bản thân rằng ông đã vượt qua sự khinh miệt từng khiến mình đau đớn.

Từ một chàng trai nghèo bị khinh thường, Châu Nhuận Phát đã thay đổi số phận của mình.

Không chỉ tự bước ra khỏi nghịch cảnh, Châu Nhuận Phát còn luôn sẵn sàng nâng đỡ những người đi sau. Khi Lưu Đức Hoa vẫn còn là một diễn viên trẻ, thường xuyên chỉ được giao những vai quần chúng, anh từng có khoảng thời gian chán nản vì liên tục bị đạo diễn quát mắng, tương lai mờ mịt.

Trong một lần làm việc chung, Châu Nhuận Phát bất ngờ gọi Lưu Đức Hoa lại, chỉ vào chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay mình rồi hỏi: "Thấy không? Đồng hồ này bằng vàng thật đấy. Cậu có không?". Câu hỏi khiến Lưu Đức Hoa càng thêm chạnh lòng, anh nghĩ rằng Châu Nhuận Phát đang cố tình khoe khoang với mình.

Thấy phản ứng ấy, Châu Nhuận Phát mỉm cười, vỗ vai đàn em rồi nói: "Tôi cũng từng bắt đầu từ những vai quần chúng như cậu. Chỉ cần không nản chí, từng bước cố gắng, rồi sẽ có ngày cậu cũng có đồng hồ vàng, có được tất cả những gì mình mong muốn".

Nhờ những lời động viên của Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa đã cố gắng và cũng đạt được nhiều thành tựu đáng nể.

Điều khiến công chúng càng thêm ngưỡng mộ là dù sở hữu khối tài sản 5,6 tỷ HKD (khoảng 19.000 tỷ đồng), Châu Nhuận Phát lại có lối sống vô cùng giản dị. Ngôi sao đình đám thường xuyên đi tàu điện, xe buýt thay vì sử dụng xe sang, thích ăn ở các quán bình dân và nhiều lần bị người hâm mộ bắt gặp tự mình đi dạo, leo núi hay mua sắm như bất kỳ người dân bình thường nào.

Đặc biệt, Châu Nhuận Phát và vợ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sau khi qua đời sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện. Với ông, tiền bạc chỉ là thứ tạm giữ hộ, còn điều quý giá nhất là có thể giúp ích cho những người cần nó hơn.

Châu Nhuận Phát sống giản dị dù là nghệ sĩ giàu nhất nhì Cbiz.

Từ cậu bé nghèo từng bị chế giễu "cả đời cũng không mua nổi Rolls-Royce" đến huyền thoại điện ảnh sở hữu khối tài sản hàng tỷ HKD, Châu Nhuận Phát không chỉ viết lại số phận của chính mình mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Có lẽ vì từng nếm trải sự khinh miệt của người đời nên khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, điều ông lựa chọn không phải là khoe khoang sự giàu có, mà là sống giản dị, giúp đỡ người khác và để lại toàn bộ tài sản cho những giá trị có ý nghĩa hơn.