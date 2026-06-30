Có 1 mỹ nhân đã gặp rồi là tình đầu tình cuối ra rìa hết: Đẹp hơn thế giới vạn hoa, ai gặp cũng yêu

Nhan sắc và diễn xuất của mỹ nhân này đều khiến khán giả hài lòng.

Thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y đang nhận được nhiều lời khen ngợi với màn thể hiện trong bộ phim ngôn tình cổ trang Thiên Hương đóng cùng Tống Uy Long. Người hâm mộ đã phải chờ hơn 2 năm để được thưởng thức tác phẩm này và cho đến hiện tại, sự chờ đợi của họ không hề uổng phí.

Thiên Hương được khen có nội dung giàu tính giải trí, dù chỉ là phim cấp A nhưng chất lượng sản xuất quá ổn dưới sự chỉ đạo của đạo diễn hàng đầu Cúc Giác Lượng. Không chỉ vậy, cặp đôi chính Cúc Tịnh Y - Tống Uy Long cũng rất được lòng khán giả, kể cả những fan nguyên tác khó tính.

Cúc Tịnh Y cực kỳ xinh đẹp trong Thiên Hương.

Nói riêng về Cúc Tịnh Y, trong phim cô đảm nhận vai nữ chính Tiểu Bổng Chùy, người vốn là một cô nhi Thanh Khâu. Sau này, cô được ban cho cái tên Khương Lê Phi, có cơ duyên vào học tập ở Học viên Sồ Phượng, trải qua những ngày tháng tươi đẹp cùng chàng trai mình thích là Lôi Tu Viễn, cũng như những người bạn đồng môn tốt bụng. Tuy nhiên, tình yêu của Khương Lê Phi và Lôi Tu Viễn sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió liên quan mật thiết tới sự tồn vong của tam giới.

Tạo hình được khen đẹp đúng chuẩn bạch nguyệt quang của Cúc Tịnh Y.

Cho đến thời điểm hiện tại, Khương Lê Phi của Cúc Tịnh Y đang ghi điểm mạnh mẽ nhờ sự dễ thương, tinh nghịch nhưng cũng có những khoảnh khắc rất đỗi "dịu keo" khi ở bên cạnh nam chính. Nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1994 gây thương nhớ cực mạnh, từng ánh mắt nụ cười đều khiến dân tình chết mê chết mệt. Có netizen nói rằng đúng là gặp Khương Lê Phi thì tình đầu tình cuối đều ra chuồng gà hết. Tất nhiên, ai cũng hiểu đây là câu đùa mang tính cường điệu và cảm thán. Nhưng nó thực sự cũng thể hiện tình cảm mà khán giả dành cho nhân vật Khương Lê Phi, cũng như sự công nhận dành cho Cúc Tịnh Y. Cô không chỉ xinh đẹp mà con cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất, khắc họa được những dáng vẻ khác nhau của Khương Lê Phi, qua đó đưa nhân vật xé truyện bước lên màn ảnh.

Khương Lê Phi của Cúc Tịnh Y ghi điểm bởi sự dễ thương tràn màn hình.

Tuy nhiên trong chặng đường phía trước, Thiên Hương hứa hẹn sẽ lấy nước mắt với những cảnh "ngược" của cặp đôi chính.

Chemistry cực đỉnh của Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y trong Thiên Hương