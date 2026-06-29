Tài tử đang gây náo loạn Việt Nam khiến "Lee Min Ho chỉ còn là cái tên"

Netizen cho rằng visual này có phần nhỉnh hơn tượng đài nhan sắc Lee Min Ho.

Tối ngày 29/6, sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 4 (DANAFF IV) diễn ra quy tụ nhiều gương mặt đình đám của điện ảnh Việt và châu Á. Giữa rừng ống kính truyền thông và tiếng hò reo không ngớt của người hâm mộ, nam thần xứ Hàn Ji Chang Wook hoàn toàn chiếm trọn spotlight. Chỉ vừa lộ diện, nam tài tử Hàn Quốc đã khiến mạng xã hội Việt "dậy sóng" bởi visual quá nổi bật, liên tục trở thành tâm điểm trong hàng loạt đoạn video được chia sẻ khắp các nền tảng.

Ji Chang Wook chiếm hết spotlight tại sự kiện

Xuất hiện với bộ suit trắng thanh lịch, Ji Chang Wook ghi điểm nhờ phong thái điềm tĩnh nhưng vô cùng cuốn hút. Mái tóc được vuốt gọn tự nhiên, gương mặt gần như không có dấu hiệu tuổi tác cùng làn da sáng khỏe giúp nam diễn viên nổi bần bật giữa đám đông. Góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao, đường quai hàm rõ cùng nụ cười nhẹ nhàng càng khiến anh toát lên khí chất của một ngôi sao hạng A.

Đáng nói là Ji Chang Wook gần như không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ đơn giản bước đi, dừng lại ký tặng hay cúi đầu chào fan cũng đủ tạo nên những khoảnh khắc viral. Ngay sau khi loạt hình ảnh và video tại DANAFF được lan truyền, Ji Chang Wook nhanh chóng leo top thảo luận trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét visual ngoài đời của anh thậm chí còn nổi bật hơn trên phim, thậm chí còn cho rằng về cả visual lẫn độ trẻ trung của Ji Chang Wook đều nhỉnh hơn Lee Min Ho.

Bình luận của netizen: - Visual này của Ji Chang Wook đúng là cứu rỗi linh hồn, đứng im thôi mà cũng phát ra hào quang nữa - Thôi rồi, từ nay Lee Min Ho chính thức lui về phía sau nhé, Ji Chang Wook mới là chồng quốc dân của lòng em - Vest trắng mướt mắt thế này thì ai làm lại anh nữa - Bạch mã hoàng tử chàng ơi - Cá nhân tui thấy vừa trẻ vừa đẹp hơn Lee Min Ho nha, Lee Min Ho chỉ còn là cái tên

Trước đó một hôm, vào ngày 28/6, Ji Chang Wook cũng đã làm náo loạn MXH khi xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim. Trái với phong cách "bạch mã hoàng tử" của ngày hôm sau, tài tử khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, chuẩn tổng tài. Ji Chang Wook khoe trọn vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái quyền lực, cuốn hút.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc với lượng fan hâm mộ đông đảo bậc nhất châu Á. Anh nổi tiếng qua hàng loạt bom tấn truyền hình đình đám như Cười Lên Dong-hae, Hoàng hậu Ki, Healer, K2 và gần đây nhất là tác phẩm chữa lành Chào Mừng Đến Samdal-ri.

Không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, tài tử còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất thực lực, biến hóa đa dạng từ các vai hành động gai góc đến những vai tình cảm ngọt ngào. Bên cạnh sự nghiệp hạng A, Ji Chang Wook còn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ nhờ tính cách ấm áp, sự thân thiện và đời tư sạch bóng scandal suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.