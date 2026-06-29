Đã đến lúc phải nhìn Trương Lăng Hách bằng con mắt khác

Trương Lăng Hách có thể sẽ khiến khán giả phải thay đổi cách nhìn về anh.

Gần đây, trailer đầu tiên của bộ phim Quy Loan đã được phát hành, gây tiếng vang không nhỏ. Hiện lên trước mắt khán giả là những khung hình đầy tính thẩm mỹ, nhan sắc và diễn xuất hút mắt của cặp đôi chính Lâm Duẫn - Trương Lăng Hách, cùng với đó là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc đáng mong chờ giữa hai nhân vật chính.

Một vài cảnh hành động của Trương Lăng Hách được hé lộ trong trailer của Quy Loan.

Đáng chú ý, Trương Lăng Hách ghi điểm với những tình huống diễn bằng ánh mắt tốt, tạo chemistry ấn tượng với bạn diễn Lâm Duẫn và đặc biệt là những cảnh hành động dứt khoát. Thời gian qua, mỹ nam sinh năm 1997 vấp phải nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, thậm chí bị đặt biệt danh "tướng quân kem nền" khi đóng bộ phim Trục Ngọc. Anh bị chê bai vì đóng vai tướng quân nhưng lại không thể hiện được phong thái của một tướng quân, không cho thấy được khả năng thực hiện những cảnh chiến đấu. Dẫu vậy với Quy Loan, có khả năng khán giả sẽ phải thay đổi cách nhìn về Trương Lăng Hách.

Trên mạng xã hội, người hâm bày tỏ sự mong chờ rằng vai diễn mới sẽ giúp Trương Lăng Hách gột bỏ danh xưng "tướng quân kem nền":

- Đúng rồi á! Cho ảnh đánh võ nhiều lên cái chớ Trục Ngọc xem ít đất diễn võ quá. - Bộ này đánh nhau hơi nhiều á. - Phim này em tui diễn đỉnh hơn Trục Ngọc. - Rồi rồi, phim trước cứ chê ổng tướng quân mà không thấy đánh trận, phim này cho ổng đánh võ nhiều lên đạo diễn ơi! Đã quá Trương Lăng Hách ơi. - Phim trước bị chê tướng quân kem nền nhưng có khi phim này khác đấy. Cái đoạn đá đá mấy cái trông cũng ra gì phết. Mong trailer không phải là những cú lừa. - Bộ kia ai chê đánh ít sang bộ này xem thôi.

Nói thêm về Quy Loan, đây là dự án ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đoàn Tử Lai Tập, do Trâu Việt (Tinh Hán Xán Lạn) viết kịch bản và Sơ Đích Kiến (Khó Tìm) đảm nhận vai trò đạo diễn.

Câu chuyện phim xoay quanh tình yêu giữa thời loạn của Tiêu Lệ (Trương Lăng Hách) và Ôn Du (Lâm Duẫn). Họ là hai con người cùng mang trong mình bi kịch quá khứ, sưởi ấm trái tim cho nhau, đánh mất nhau vì thời cuộc rồi lại trùng phùng. Tiêu Lệ lớn lên với danh xưng con trai của một kỹ nữ, thân phận thấp hèn bị mọi người khinh ghét, chỉ có thể làm một lưu minh ở khu chợ Đông của Ung Châu. Trong khi đó, Ôn Du từng là công chúa lá ngọc cành vàng, nhưng vì nước mất nhà tan mà phải nếm trải bao đau khổ.

Giữa lúc khốn khó nhất, Tiêu Lệ và Ôn Du chỉ có thể nương tựa vào nhau. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngay từ đầu, nàng công chúa vong quốc đã muốn dùng hôn ước của mình để mượn binh Nam Trần. Tiêu Lệ từng cầu xin nàng đừng gả, nhưng trớ trêu thay, binh lính, quyền lực mà nàng cần, hắn của khi ấy đều không có.

Hai người đánh mất nhau như vậy. Ngày gặp lại, Tiêu Lệ năm xưa trở thành Ngụy vương, quân đội nước Ngụy quét ngang thiên hạ. Trần vương lúc ấy chỉ có thể khúm núm đầu hàng, đem Ôn Du dâng lên.

Với nội dung đầy hấp dẫn cùng những khung hình đầy mỹ cảm được hé lộ, Quy Loan hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt lớn khi ra mắt. Với cá nhân Trương Lăng Hách, tác phẩm này có thể sẽ giúp anh ngược dòng danh tiếng. Dẫu vậy, tất nhiên là với tiền đề anh chàng sẽ làm tốt xuyên suốt cả bộ phim, giống như những gì được thể hiện ở đoạn trailer mới được công bố.

nguồn: Weibo