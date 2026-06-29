Không chịu nổi nhan sắc của Chi Pu

Chi Pu đang làm gì với nhan sắc mình thế?

Mới đây, những hình ảnh hậu trường được cho là của Chi Pu tại phim trường Chị Chị Em Em 3 bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Chỉ qua một vài bức hình, mỹ nhân sinh năm 1993 trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ bởi nhan sắc quá đỗi nổi bật. Nhiều fan còn hài hước bình luận rằng họ không chịu nổi visual của Chi Pu, vì đơn giản là cô đẹp đến mức chịu không nổi.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Chi Pu xuất hiện với tạo hình mang hơi thở cổ trang. Cô diện bộ yếm tím mận kết hợp quần lụa ánh nhung cùng lớp áo khoác voan tím pastel mỏng nhẹ bên ngoài. Sự phối hợp giữa các gam tím từ đậm đến nhạt tạo nên tổng thể vừa mềm mại, vừa sang trọng nhưng vẫn rất khác lạ, gợi cảm giác như một mỹ nhân bước ra từ những giai thoại xưa.

Điểm gây ấn tượng nhất nằm ở thần thái của Chi Pu. Mái tóc được chải bóng, rẽ ngôi giữa và búi thấp gọn gàng, điểm xuyết bằng trâm ngọc đính chuỗi ngọc trai rủ xuống sau gáy, càng làm nổi bật phần cổ thanh mảnh và gương mặt nhỏ nhắn. Từ góc nghiêng đến góc chính diện, nữ nghệ sĩ đều khoe trọn chiếc mũi cao, đường nét sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào, đôi mắt dài cùng sống mũi thanh thoát. Làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh đèn hậu trường khiến nhiều người nhận xét Chi Pu đẹp không cần filter vẫn như tranh vẽ.

Không chỉ sở hữu đường nét thanh tú, biểu cảm điềm tĩnh cùng ánh mắt xa xăm còn giúp Chi Pu toát lên khí chất vừa kiêu sa, vừa bí ẩn. Dù chỉ đang ngồi nghỉ giữa các cảnh quay, cô vẫn mang đến cảm giác của một nhân vật có nhiều tâm sự, khiến khán giả càng thêm tò mò về vai diễn trong phim. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những tạo hình đẹp và hợp với Chi Pu nhất từ trước đến nay, bởi vừa tôn được nhan sắc hiện đại, vừa giữ được nét Á Đông rất riêng.

Một số bình luận của cư dân mạng: - Đẹp không chịu nổi luôn á. - Nhìn bả hợp style cổ trang nhỉ, đẹp quá trời. - Nhớ lại MV Anh Ơi Anh Ở Lại. - Ai nói Chi Pu không hợp cổ trang? Nhìn ảnh này là đủ câu trả lời. - Visual này mà không đóng phim thì hơi phí.

Chị Chị Em Em 3 là phần phim mới nhất của thương hiệu điện ảnh đình đám, chính thức bấm máy từ cuối tháng 5/2026. Sau hai phần phim gây tiếng vang với màu sắc tâm lý, giật gân và những màn đấu trí giữa các nhân vật nữ, phần ba được kỳ vọng sẽ mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới khi lấy cảm hứng từ hình tượng Thị Mầu trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Bộ phim được ghi hình chủ yếu tại Bắc Ninh, khai thác nhiều chất liệu văn hóa Kinh Bắc. Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã được xác nhận đảm nhận vai Thị Mầu, trong khi nhiều gương mặt như Chi Pu, Bảo Anh, Steven Nguyễn... được cho là sẽ góp mặt nhưng vẫn chưa được nhà sản xuất công bố chính thức. Chính vì vậy, mỗi hình ảnh hậu trường xuất hiện đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt khi dàn diễn viên liên tục gây bất ngờ với những tạo hình chỉn chu, đẹp mắt, hứa hẹn biến Chị Chị Em Em 3 thành một trong những dự án điện ảnh Việt được mong chờ nhất thời gian tới.