Công chúa Vbiz vừa bước lên thảm đỏ đã khiến MXH phát cuồng: Mặt đẹp như vẽ, da sáng như trăng

Sự xuất hiện của mỹ nhân này trên thảm đỏ đã thu hút mọi ống kính máy quay.

Tối 28/6, tâm điểm MXH đổ dồn vào sự xuất hiện của Tam Triều Dâng tại một sự kiện. Nữ diễn viên gây ấn tượng trong chiếc đầm dạ hội tông champagne ánh bạc được đính kết dày đặc pha lê, ôm sát đường cong cơ thể. Phần cổ trễ vai kết hợp những dải dây rủ mềm mại giúp tổng thể vừa nữ tính, vừa gợi cảm nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Gương mặt nhỏ nhắn với những đường nét cân đối, sống mũi thanh tú, đôi mắt cười duyên dáng cùng nụ cười tươi mang đến nguồn năng lượng ngọt ngào, trong trẻo. Dưới ánh đèn flash, làn da trắng mịn gần như phát sáng, kết hợp lớp trang điểm hồng hào và mái tóc nâu càng tôn lên vẻ đẹp mong manh, khiến nhiều khán giả ví cô như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Sắc vóc lộng lẫy của Tam Triều Dâng qua cam thường

Ngay sau khi những đoạn video và hình ảnh tại sự kiện được chia sẻ, Tam Triều Dâng nhận đuợc vô vàn lời khen cho visual ngày càng thăng hạng. Không ít bình luận còn nhận xét Tam Triều Dâng mang khí chất của một ngọc nữ thế hệ mới, càng trưởng thành càng mặn mà nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo. Một số ý kiến khác cũng cho rằng đây là một trong những lần xuất hiện ấn tượng nhất của nữ diễn viên trong thời gian gần đây, từ lựa chọn trang phục, kiểu tóc đến cách trang điểm đều ra dáng một nàng công chúa của Vbiz.

Tam Triều Dâng (tên đầy đủ Lê Tam Triều Dâng, sinh năm 1998) là một trong số ít diễn viên trưởng thành từ thế hệ sao nhí nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi diễn xuất đến hiện tại. Bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ khoảng năm 12 tuổi, cô nhanh chóng được khán giả biết đến qua các bộ phim như Chuyện Làng Bè, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Kim Chi Cà Pháo, Ngũ Hợi Tấn Hỷ... Nhờ gương mặt sáng, lối diễn tự nhiên và ngoại hình trong trẻo, Tam Triều Dâng sớm trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam.

Tuy nhiên, khác với nhiều sao nhí cùng thời, hành trình của Tam Triều Dâng không hoàn toàn bằng phẳng. Khi đang được kỳ vọng sẽ bứt phá, nữ diễn viên bất ngờ gần như biến mất khỏi showbiz trong khoảng hai năm. Sau này, cô thừa nhận quãng nghỉ đó xuất phát từ nhiều biến cố cá nhân và mong muốn nhìn lại bản thân. Trở lại với nghệ thuật, Tam Triều Dâng chủ động làm mới hình ảnh và lựa chọn những vai diễn có chiều sâu hơn thay vì chỉ dựa vào lợi thế nhan sắc. Cô lần lượt góp mặt trong các dự án như Tham Vọng Giàu Sang, Tiểu Tam Không Có Lỗi?, đồng thời gây chú ý với diễn xuất ngày càng chín muồi ở cả phim truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến.

Năm 2026 được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tam Triều Dâng. Cô tạo hiệu ứng tích cực với vai nữ chính trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, bộ phim giúp tên tuổi phủ sóng mạnh trên mạng xã hội nhờ phản ứng hóa học với bạn diễn Võ Điền Gia Huy. Không dừng lại ở màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên còn liên tiếp góp mặt ở hai dự án điện ảnh Bẫy Tiền và Trùm Sò, thử sức với hai dạng nhân vật hoàn toàn đối lập: một cô gái nhiều giằng xé trong phim tâm lý và một vai hài có màu sắc tươi mới. Chính sự đa dạng này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy Tam Triều Dâng đang từng bước thoát khỏi hình ảnh "mỹ nhân chỉ đẹp" để khẳng định năng lực diễn xuất.



