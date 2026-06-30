Tổng tài số khổ nhất Việt Nam là đây: Hết thời phải đi lột vỏ tôm, cạo mủ cao su để mưu sinh

Netizen rất đồng cảm với hoàn cảnh của anh.

Từng quen mặt với phong thái bảnh bao, khí chất chuẩn tổng tài bước ra từ phim ngôn tình, thế nhưng thời gian gần đây, Võ Tấn Phát lại viral trên MXH với hình ảnh lao động tay chân miệt mài. Không còn khoác lên mình bộ suit lịch lãm chỉnh chu, vị tổng tài này nay dạt đi làm đủ thứ nghề chân tay để kiếm cơm qua ngày.

Võ Tấn Phát đi cạo mủ cao su...

... bán ràng rong kiếm thêm thu nhập

Dạo một vòng quanh trang cá nhân của Võ Tấn Phát, có thể thấy anh nhận đủ nghề, mỗi ngày một công việc khác nhau. "CV" của nam nghệ sĩ có thể nói là dài đến mức HR cũng phải đọc mỏi mắt. Từ cạo mủ cao su, lột vỏ tôm, bán hàng rong đến giặt đồ thuê, làm cá, nạo hàu..., Võ Tấn Phát không bỏ qua bất cứ nghề nào có thể kiếm ra tiền. Không còn vẻ bảnh bao, chỉn chu hay phong thái doanh nhân, Võ Tấn Phát nay diện đồ lao động giản dị, dáng vẻ mưu sinh vất vả, nhọc nhằn vô cùng.

Nhận thêm việc lột vỏ tôm thuê

Hái trái cây thuê

Chứng kiến "idol" phải đổi việc liên tục để thích nghi với thời cuộc, người hâm mộ của Võ Tấn Phát cũng hết lòng ủng hộ. Thậm chí, không ít người còn ra sức giới thiệu việc làm và để lại những lời khuyên chân thành để động viên thần tượng.

Bình luận của netizen: - Mình khuyên bạn nên học lấy một cái nghề đàng hoàng, không thể đi làm mướn suốt như vậy được, muốn làm chủ thì phải có nghề, chịu khó xin vào chỗ nào đó, vừa học vừa làm, khi có đủ kinh nghiệm, vốn liếng rồi ra mở riêng - Mong các đạo diễn thấy và làm ngơ. Tại ảnh tự lực cánh sinh tốt quá - Cố gắng để quay lại cuộc sống như trước nha anh - Mọi người đừng tranh cãi nữa, thật ra là anh làm bên giặt ủi ở quận 1 mà - Hôm cạo mủ cao su mà hỏng bị đuổi việc qua đây làm nè - Thoắt cái đã được 16 nghề rồi. Ráng lên nghe anh

Thực chất, đây chính là chuỗi content thực tế trải nghiệm đủ nghề của Võ Tấn Phát. Vì thấy anh quá nhập tâm, người hâm mộ cũng dần hùa theo và đùa rằng đây là chuỗi ngày "ế show", không có đoàn phim nào mời đi diễn nên chàng tổng tài đành phải tự đi tìm nghề nghiệp để kiếm thêm thu nhập. Còn danh xưng "tổng tài" xuất phát từ việc anh từng viral với content gọi khán giả là "bảo bối" bằng chất giọng lạnh lùng đúng chuẩn các chủ tịch bước ra từ truyện ngôn tình. Hình tượng "tổng tài phông bạt" cũng từng trở thành trò đùa thương hiệu giữa anh và người hâm mộ.

"Bảo bối à" từng là câu cửa miệng hết sức "chuông xe đạp" của nam diễn viên

Dù trên mạng xã hội hay tấu hài nhưng thực tế, Võ Tấn Phát (sinh năm 1995) là một gương mặt thực lực trong diễn xuất. Anh tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đáng nể như Quán quân Cười Xuyên Việt 2017, Quán quân Cặp Đôi Hài Hước 2018 và Quán quân Én vàng 2020.

Nhắc đến sự nghiệp phim ảnh của Võ Tấn Phát, khán giả sẽ nhớ ngay đến "đế chế" Web-Drama triệu view do chính anh là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Đó là Gia Đình Cục Súc, Một Nén Nhang Cục Súc, Thạch Sanh Lý Thanh,...

Không chỉ mảng hài, Võ Tấn Phát cũng cho thấy sự linh hoạt trong diễn xuất với vai phản diện trong phim Tiệm Ăn Của Quỷ. Vai diễn này giúp anh ẵm luôn giải thưởng danh giá Actor of the Year - Web Drama tại Harper's Bazaar Star Awards. Gần đây, anh tiếp tục oanh tạc phòng vé với các dự án lớn như Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn và Heo Năm Móng.