Cộng đồng mạng đã có cái nhìn khác về Tăng Thanh Hà.

Tối 4/7, bầu không khí tại Đà Nẵng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi lễ bế mạc LHP châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF 2026) đã chính thức sáng đèn. Là tâm điểm phim Việt cuối tháng 6 - đầu tháng 7, sự kiện thu hút loạt ngôi sao, ekip trong nước và quốc tế, cũng như đông đảo đơn vị truyền thông báo chí. Giữa rừng nghệ sĩ, sự xuất hiện của cặp đôi Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô lập tức chiếm trọn spotlight thảm đỏ.

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô khoe sắc trên thảm đỏ

Nếu Ma Ran Đô gây ấn tượng với diện mạo lịch lãm trong bộ tuxedo trắng đen chuẩn phong cách quý ông cổ điển, mái tóc vuốt gọn càng tôn lên những đường nét nam tính và vóc dáng cao lớn - thì Tăng Thanh Hà lại khiến khán giả khó rời mắt với thiết kế váy quây tối giản tone-sur-tone với Ma Ran Đô. Nhan sắc ở tuổi ngoài 40 của "ngọc nữ" được khen vẫn rạng rỡ, thần thái sang trọng cùng khí chất sáng ngời khiến cô nổi bật giữa dàn khách mời.

Đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên khung hình vừa thanh lịch vừa điện ảnh, mang đến cảm giác của một cặp đôi bước ra từ những thước phim cổ điển. Dù kém tuổi đàn chị, Ma Ran Đô vẫn được nhận xét sở hữu phong thái chững chạc, đủ để tạo nên sự cân bằng khi sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà. Mỹ nam 9x không ngần ngại đưa tay khoác eo "ngọc nữ màn ảnh Việt", khiến MXH như phát cuồng. Nhiều khán giả dành lời khen cho chemistry của hai diễn viên ngay từ lần xuất hiện đầu tiên trước truyền thông.

Đáng chú ý, màn xuất hiện này cũng netizen nhanh chóng "quay xe". Trước đó, khi Hoàng Hậu Cuối Cùng công bố dàn diễn viên, việc Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng hậu bên cạnh Ma Ran Đô từng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng khoảng cách tuổi tác giữa hai diễn viên khá rõ rệt, đồng thời bày tỏ băn khoăn liệu Tăng Thanh Hà có phù hợp để hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu ở giai đoạn thanh xuân hay không.

Tăng Thanh Hà từng bị cho là "dừ" hơn Ma Ran Đô

Tuy nhiên, sau loạt hình ảnh tại lễ bế mạc DANAFF 2026, không ít cư dân mạng đã thay đổi quan điểm. Nhiều bình luận cho rằng khoảng cách tuổi tác không còn là vấn đề khi cả hai đứng cạnh nhau vẫn rất hài hòa, sang trọng và có hào quang của một cặp đôi hoàng gia. Thậm chí, nhiều ý kiến còn nhận xét Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô đẹp đôi hơn tưởng tượng, bày tỏ sự kỳ vọng vào màn kết hợp của hai diễn viên trên màn ảnh rộng.

Một số bình luận của netizen: - Ui tui nghĩ ngược lại rồi, cặp này đẹp đôi nha. - Giống một cặp đôi quyền lực, giàu có rồi đó. - Chị Hà có sự chín chắn hơn Đô chút thôi, chứ trông vẫn xứng đôi mà. - Quả này mọi người quay xe rần rần cho coi. - Trai tài gái sắc sáng trưng cả thảm đỏ.

Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy bối cảnh khoảng một thập kỷ cuối cùng của Nam Phương Hoàng Hậu trong chốn hoàng cung, mở ra từ cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại cho đến thời khắc Hoàng gia rời Đại Nội Huế giữa những biến động lịch sử. Qua hành trình ấy, bộ phim phác họa chân dung người phụ nữ từng sống trong nhung gấm, chứng kiến sự tàn lụi của một triều đại trước khi bước vào quãng đời bình lặng, khép lại những năm tháng huy hoàng của vương triều.

Thay vì tiếp cận theo hướng phim tiểu sử truyền thống, ê-kíp lựa chọn đào sâu thế giới nội tâm của Nam Phương Hoàng hậu, tập trung vào những lựa chọn, giằng xé và số phận của bà giữa vòng xoáy thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết tác phẩm không chỉ kể câu chuyện về một vị hoàng hậu mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, đồng thời nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa và bản sắc truyền thống trong giai đoạn nhiều biến động.

Ngoài hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại (Ma Ran Đô) và Nam Phương Hoàng Hậu (Tăng Thanh Hà), phim còn tái hiện nhiều gương mặt gắn liền với giai đoạn cuối của triều Nguyễn như Thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các và Vĩnh Cẩn. Nhằm mang đến hình ảnh hoàng cung chân thực, toàn bộ dàn diễn viên đã trải qua chương trình đào tạo kéo dài 9-10 tháng, từ diễn xuất, nghi thức cung đình cho đến phong thái, cử chỉ của tầng lớp hoàng tộc trước khi bước vào quá trình ghi hình.