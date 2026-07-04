"Nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên" đối với mỹ nhân này lại là 1 lời khen có cánh.

Mới đây, chủ đề Ngô Cẩn Ngôn chính là nữ diễn viên có khí chất uy nghiêm hàng đầu của dòng phim nữ tần. Nhiều netizen đã thảo luận sôi nổi, nói rằng xét về nhan sắc thì mỹ nhân 35 tuổi đẹp nhưng cũng chẳng phải quá nổi bật. Thế nhưng, cô lại là cái tên khiến khán giả khó lòng gạt khỏi tâm trí.

Ngô Cẩn Ngôn không nổi tiếng vì nhan sắc mà nhờ khí chất "nữ chính báo thù" cực kỳ hiếm có.

Sở dĩ nói vậy là bởi Ngô Cẩn Ngôn sở hữu phong thái cổ trang đặc biệt tốt, khí chất "nữ chính báo thù" cũng cực kỳ đặc biệt. Sau thời gian dài lận đận hậu Diên Hi Công Lược, đến khi một lần nữa hot lên nhờ Mặc Vũ Vân Gian vào năm 2024, Ngô Cẩn Ngôn chẳng những cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong diễn xuất, mà còn phô diễn thứ khí thế không giận mà uy cực đỉnh, vô cùng phù hợp với dòng phim nữ tần báo thù đang rất hot trong vài năm trở lại đây.

Nhân vật Ngô Cẩn Ngôn đóng cho khán giả cảm giác vừa nhìn đã biết không tầm thường, dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng sẽ giành được chiến thắng sau cùng.

Nếu phải chọn một câu để khen hình tượng nữ chính báo thù mà Ngô Cẩn Ngôn thể hiện, vậy thì đó phải là "nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên". Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa chê ngoại hình của cô xấu. Nhưng rõ ràng, sức hút của các vai diễn này không đến từ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, mà là mưu trí, thủ đoạn và quyết tâm trả thù. Khán giả xem phim sẽ có cảm giác nữ chính không hề tầm thường, dù phải gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ cuối cùng cũng sẽ trả được thù lớn. Đây là điều tối quan trọng để làm nên chất "sảng" trong các bộ phim trọng sinh báo thù. Thế nhưng, không phải ai cũng làm được như Ngô Cẩn Ngôn. Chính bởi thế nên mỹ nhân sinh năm 1990 mới có thể có màn "lội ngược dòng" ấn tượng sau khi trải qua quãng thời gian bết bát kéo dài.

Bình luận của netizen về Ngô Cẩn Ngôn: - Phong thái lễ nghi của chị ấy thật sự rất đẹp, tui rất muốn biết học kiểu gì, tui cũng muốn học. Nghi thái đẹp quá, rung động luôn. - Nói sao nhỉ, đến giờ tui vẫn không thích xem Diên Hi Công Lược. Lúc đầu nhìn cô ấy cứ thấy là lạ, không thích lắm. Nhưng cô ấy lại có cảm giác hiện diện rất mạnh với tui. Đến giờ tui vẫn chưa xem trọn bộ phim nào của cô ấy, nhưng cũng chẳng bỏ sót bộ nào, vì lúc nào cũng lướt thấy đủ loại video, cứ thế nhìn cô ấy ngày càng tự tin và xinh đẹp hơn. - Mỗi lần Ngô tỷ đóng đại nữ chủ đều cho tui cảm giác rằng dù nữ chính gặp khó khăn đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ lật ngược tình thế. - Vì mấy phim sảng của cô ấy đều cháy rồi, đoàn phim cũng phải kiếm cơm mà. - Cô ấy có cảm giác rất “có lực” kiểu hệ phục thù, cái này rất đặc biệt. (bình luận dịch bởi fanpage Nổi Tiếng Trên B Trạm)

Nói thêm về Ngô Cẩn Ngôn, hiện tại cô đang trong quá trình ghi hình bộ phim cổ trang Phượng Bất Tê. Đây tiếp tục là một dự án thuộc đề tài báo thù - sảng được xem là thế mạnh của nữ diễn viên. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ chính Tần Trường Ca, đệ tử Thiên Tuyệt Môn, người nhận nhiệm vụ mang Đế Tinh giao cho thần khí Đế Tinh cho chủ nhân thiên hạ trong tương lai là hoàng tử Ngọc Tử Hy của Bắc Minh.

Ngô Cẩn Ngôn đang ghi hình cho bộ phim Phượng Bất Tê.

Đây hứa hẹn sẽ là một vai diễn rất đáng mong chờ của Ngô Cẩn Ngôn

Dẫu vậy, khi chứng kiến nỗi khổ của người dân khắp thiên hạ, Tần Trường Ca lại quyết định làm trái lời sư môn, giúp đỡ Tiêu Quyết của Tây Lương. Hai người yêu nhau, cùng nhau cứu vớt bách tính. Thế nhưng hành động xoay chuyển mệnh trời khiến cho Tần Trường Ca gặp nguy, lại thêm có kẻ phản bội, cuối cùng khiến cô mất đi tính mạng.

Tuy nhiên, mọi chuyện đến đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Vài năm sau, cô trở lại trong thân phận của nữ nô tỳ Minh Sương. Một lần nữa bước chân vào hoàng cung, Tần Trường Ca quyết tâm ân đền oán trả, đồng thời nối tiếp đoạn nhân duyên với Tiêu Quyết.