Nhan sắc của mỹ nhân này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Mới đây, rất nhiều người hâm mộ đã hướng về lễ khai máy của bộ phim Niệm Tương Tư, tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động. Và những ai cất công có mặt tạo hiện trường đã được "đáp lễ" bằng một bữa tiệc nhan sắc thịnh soạn từ nữ chính Ngu Thư Hân. Cô có một tạo hình đẹp lạ, rất khác với những tạo hình cổ trang đang có trên thị trường phim ngôn tình hiện tại và được nhận xét là mang hơi hướng của một nữ yêu tinh. Thế nhưng tất nhiên, với gương mặt búng ra sự ngọt ngào của mỹ nhân sinh năm 1995 thì yêu tinh này vẫn sẽ là một cô nàng cực kỳ dễ thương.

Nhan sắc cực kỳ "ngoan xinh yêu" của Ngu Thư Hân ở lễ khai máy Niệm Tương Tư.

Rất đông người hâm mộ đã có mặt tại lễ khai máy của Niệm Tương Tư.

Bình luận của netizen sau khi chứng kiến tạo hình của Ngu Thư Hân trong Niệm Tương Tư: - Yêu tinh xuyên không đến Trái đất đấy à? Đẹp quá đi - Tạo hình xinh và mới lạ nhất của cổ. Hóng phim. - Nũng nịu quá em bé ơi. - Hà Phán đã lên phim, đã bắt đầu quay phim luôn rồi, chúc Hân khai máy thuận lợi. - Tạo hình đẹp quá hóng phim. - Xinh mềm mại luôn á.

Thực tế, cảm nhận của cư dân mạng về việc tạo hình mới của Ngu Thư Hân giống như một nữ yêu tinh là hoàn toàn chuẩn xác, bởi trong Niệm Tương Tư, cô nàng hóa thân thành một yêu tinh trai sông tên Hà Phán. Được biết, Niệm Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết Thị Thần Tiên của tác giả Nhất Độ Quan Hoa, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Hà Phán và quán chủ Thanh Hư quán Dung Trần Tử.

Dung Trần Tử vốn là sao Lộc Tồn chuyển sinh, máu thịt trên người đều mang theo công hiệu thần kỳ. Trong khi đó, Hà Phán lại là một yêu quái ham ăn, chỉ vì muốn thử ăn "thịt thần tiên" nên tìm đủ mọi cách để quyến rũ chàng. Dẫu vậy, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng khi mà đạo trưởng Dung Trần Tử vốn là chính nhân quân tử không màng sắc dục. Thế nhưng rồi trong quá trình dây dưa với nhau, một mối tình duyên sâu đậm tưởng như không thể có giữa hai người này lại âm thầm bén rễ.

Tạo hình của Hầu Minh Hạo trong buổi khai máy.

Với những khán giả thích xem phim ngôn tình Trung Quốc, đây có thể nói là một dự án đáng mong chờ. Bởi lẽ, nguyên tác Thịt Thần Tiên được đánh giá là rất thú vị, thế nên nếu có thể chuyển thể tốt, Niệm Tương Tư sẽ trở thành một bộ phim rất giàu tính giải trí. Về cặp đôi chính Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo, cả hai đều là có gương mặt sáng cùng khả năng diễn xuất ổn. Chính vì thế, màn kết hợp giữa họ đáng để công chúng mong chờ.