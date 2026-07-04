Mỹ nhân đẹp nhất DANAFF 2026 đây rồi: Tận cùng của sự quyến rũ, xứng đáng tung hô cả đời

Không quá lời khi nói, mọi sự chú ý ở DANAFF 2026 đều dành cho mỹ nhân này.

Tối 4/7, lễ bế mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF 2026) quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của điện ảnh Việt và quốc tế, biến thảm đỏ trở thành tâm điểm được khán giả theo dõi sát sao. Giữa hàng loạt gương mặt xuất hiện lộng lẫy, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất. Dù đã nhiều năm không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, "ngọc nữ" màn ảnh Việt vẫn khiến công chúng phải ngoái nhìn bởi thần thái sang trọng, nhan sắc gần như không đổi và khí chất hiếm ai có thể thay thế.

Tăng Thanh Hà toả sáng tại thảm đỏ

Xuất hiện tại DANAFF 2026, Tăng Thanh Hà lựa chọn thiết kế quây ngực tối giản với phần thân trên màu đen kết hợp chân váy trắng xếp ly mềm mại. Không cần đến những chi tiết cầu kỳ hay trang sức nổi bật, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng đã làm nên thương hiệu suốt nhiều năm qua. Kiểu tóc buộc nửa gọn gàng giúp gương mặt của cô càng thêm thanh thoát, tôn lên đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn gần như không tì vết.

Lớp trang điểm trong trẻo với tông màu nude càng làm nổi bật thần thái nền nã, sang trọng nhưng vẫn rất trẻ trung. Dưới ánh đèn thảm đỏ lẫn qua những đoạn video quay bằng camera thường, Tăng Thanh Hà gần như không có sự khác biệt so với ảnh được ê-kíp chụp. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp cùng phong thái sang tọng giúp cô nổi bật giữa đám đông nhiều nghệ sĩ. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà và NSƯT Hoàng Hải cùng lên sân khấu trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Việt Hương trong bộ phim Cục Vàng Của Ngoại.

Tăng Thanh toát lên vẻ thanh lịch khi lên sân khấu trao giải cho Việt Hương

Điều khiến công chúng đặc biệt trầm trồ là ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, bờ vai thanh thoát và gương mặt gần như không xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Nhan sắc của cô được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm theo thời gian nhưng vẫn giữ trọn vẻ xinh đẹp làm nên danh xưng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt.

Một số bình luận của netizen: - Tăng Thanh Hà là thần rồi, trẻ đẹp xuất sắc. - Tui muốn là như cổ khi tui 40 tuổi. - Lâu lắm không thấy Hà đi sự kiện, đúng là hào quang ngôi sao. Nổi bật quá. - Bả chiếm trọn spotlight hôm nay thật rồi. - Chị đẹp, chị trẻ mà chị sang quá trời sang.

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xôn xao trước thông tin Tăng Thanh Hà chính thức xác nhận tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng. Không chỉ đánh dấu màn trở lại được mong chờ bậc nhất của "ngọc nữ" điện ảnh Việt, bộ phim còn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ quy mô đầu tư lớn cùng đề tài lịch sử - cung đình vốn hiếm hoi trên màn ảnh Việt.

Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy bối cảnh khoảng một thập kỷ cuối cùng của Nam Phương Hoàng Hậu trong chốn hoàng cung, mở ra từ cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại cho đến thời khắc Hoàng gia rời Đại Nội Huế giữa những biến động lịch sử. Qua hành trình ấy, bộ phim phác họa chân dung người phụ nữ từng sống trong nhung gấm, chứng kiến sự tàn lụi của một triều đại trước khi bước vào quãng đời bình lặng, khép lại những năm tháng huy hoàng của vương triều.

Thay vì tiếp cận theo hướng phim tiểu sử truyền thống, ê-kíp lựa chọn đào sâu thế giới nội tâm của Nam Phương Hoàng hậu, tập trung vào những lựa chọn, giằng xé và số phận của bà giữa vòng xoáy thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết tác phẩm không chỉ kể câu chuyện về một vị hoàng hậu mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, đồng thời nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa và bản sắc truyền thống trong giai đoạn nhiều biến động.

Ngoài hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại (Ma Ran Đô) và Nam Phương Hoàng Hậu (Tăng Thanh Hà), phim còn tái hiện nhiều gương mặt gắn liền với giai đoạn cuối của triều Nguyễn như Thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các và Vĩnh Cẩn. Nhằm mang đến hình ảnh hoàng cung chân thực, toàn bộ dàn diễn viên đã trải qua chương trình đào tạo kéo dài 9-10 tháng, từ diễn xuất, nghi thức cung đình cho đến phong thái, cử chỉ của tầng lớp hoàng tộc trước khi bước vào quá trình ghi hình.