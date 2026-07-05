3 chữ Ma Ran Đô nói với Tăng Thanh Hà trên thảm đỏ là gì mà xứng đáng điểm 10?

Chỉ với 3 chữ dành cho Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt netizen.

Tối 4/7, lễ bế mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF 2026) chính thức diễn ra, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Là sự kiện điện ảnh được chú ý nhất dịp cuối tháng 6 - đầu tháng 7, thảm đỏ nhanh chóng trở thành tâm điểm với màn đổ bộ của hàng loạt gương mặt nổi tiếng. Trong số đó, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô là cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm khi cùng xuất hiện sánh đôi sau khi xác nhận tham gia Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Ma Ran Đô ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm trong bộ tuxedo trắng - đen mang phong cách cổ điển, kết hợp mái tóc vuốt gọn càng tôn lên gương mặt góc cạnh và vóc dáng cao lớn. Đồng hành cùng anh, Tăng Thanh Hà lựa chọn chiếc váy quây tối giản với tông màu đồng điệu, khoe trọn vẻ đẹp sang trọng cùng thần thái thanh lịch vô cùng cuốn hút.

Đáng chú ý, trước khi vòng tay ôm nhẹ vòng eo của đàn chị để tạo dáng trước ống kính, Ma Ran Đô đã chủ động quay sang hỏi nhẹ: "Ôm eo nhé". Khoảnh khắc ngắn nhưng tinh tế nhanh chóng được nhiều khán giả chia sẻ trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng hành động xin phép trước khi có những cử chỉ thân mật của Ma Ran Đô thể hiện sự lịch thiệp và tôn trọng bạn diễn. Nhiều bình luận dành lời khen cho nam diễn viên vì sự nhã nhặntrong cách ứng xử, đồng thời nhận xét chính điều đó càng khiến khung hình chung của cả hai trở nên tự nhiên, thoải mái và đẹp mắt hơn.

Ma Ran Đô tinh tế hỏi Tăng Thanh Hà trên thảm đỏ

Khi đứng cạnh nhau, Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô tạo nên tổng thể hài hòa với combo visual quyền lực, mang đậm nét điện ảnh. Dù kém tuổi đàn chị, Ma Ran Đô vẫn được đánh giá có phong thái chững chạc, đủ sức tạo nên sự cân bằng khi sánh đôi cùng "ngọc nữ" màn ảnh Việt. Màn kết hợp của cả hai trên thảm đỏ DANAFF 2026 cũng khiến nhiều khán giả "quay xe" sau tranh cãi gần đây, đồng thời kỳ vọng vào màn thể hiện của 2 diễn viên trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Một số bình luận của netizen: - Anh tôi đó. Đẹp trai, tinh tế, 10 điểm. - Ảnh lịch sự nha. Nói là ôm eo nhưng thực ra chỉ đặt tay nhẹ nhẹ thôi, cái ngón cái còn chỉa ra ngoài kìa. Vừa đủ đẹp hình mà không bị sỗ sàng. - Thích Ma Ran Đô quá, vừa có ngoại hình mà vừa hành động tinh tế. - 2 người này càng nhìn càng đẹp đôi, trông điện ảnh dã man. - Đẹp quá trời, cả 2 khí chất dữ thần.

Hoàng Hậu Cuối Cùng là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện tình có thật giữa Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng đế Bảo Đại. Bộ phim tái hiện khoảng một thập kỷ cuối cùng của Nam Phương Hoàng hậu trong chốn Cấm thành, bắt đầu từ cuộc hôn nhân với vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, đồng thời khắc họa những biến chuyển trong đời sống hoàng tộc giữa bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đầy biến động. Hành trình ấy khép lại khi Hoàng gia rời Đại Nội Huế, khép lại một thời kỳ vàng son để bước sang cuộc sống lưu lạc nơi đất khách.

Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu - người phụ nữ nổi tiếng với nhan sắc, học thức và khí chất, đồng thời là Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Trong khi đó, Ma Ran Đô vào vai Hoàng đế Bảo Đại, vị vua cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên hai diễn viên kết hợp trên màn ảnh, hóa thân thành cặp nhân vật lịch sử trung tâm của tác phẩm.