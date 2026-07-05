Bộ phim vừa lập tới 2 thành tích rating ấn tượng sau tập phát sóng mới nhất.

Bộ phim Agent Kim Reactivated đang hot đến nỗi dường như cứ mỗi tập phát sóng là lại có thêm những thành tích rating mới đầy ấn tượng. Sau khi tập 4 ra mắt vào tối ngày 4/7, tác phẩm này đã khiến mạng xã hội nổ tung khi cùng lúc lập 2 kỷ lục rating khủng.

Thứ nhất là con số rating thời gian thực (real-time) 43.06% - đây là lần đầu tiên sau 3 năm, SBS có một phim Hàn đạt rating thời gian thực cao hơn mốc 40%. Thứ hai là rating trung bình 21.6% - cao nhất cả nước trong năm 2026. Ngoài ra, xét riêng trong các phim truyền hình chiếu thứ Sáu và thứ Bảy trên đài SBS, Agent Kim Reactivated có rating cao thứ 3 trong lịch sử, chỉ đứng dưới The Penthouse 2 và The Fiery Priest.

Những diễn biến đầy hấp dẫn tiếp tục giúp Agent Kim Reactivated bùng nổ rating.

Rõ ràng, đây là một màn comeback quá đỉnh của toàn bộ dàn diễn viên nói chung và cá nhân nam chính So Ji Sub nói riêng khi mà sau 13 năm, anh mới xuất hiện trở lại trong một bộ phim phát sóng trên đài SBS. Thực tế trong quá khứ, tài tử 48 tuổi từng nhiều lần có phim đạt rating khủng trên đài này, đó là các tác phẩm Glass Slippers, What Happened In Bali, Cain And Abel, Master's Sun. Và khi nhìn cái cách Agent Kim Reactivated bùng nổ, có lẽ lãnh đạo nhà đài sẽ phải tự hỏi rằng tại sao họ lại không mời So Ji Sub tái xuất sớm hơn.

Cho những ai chưa biết, Agent Kim Reactivated thuộc thể loại hành động - tội phạm, xoay quanh hành trình giải cứu cô con gái Min Ji bị bắt cóc của cựu điệp viên Mr Kim cùng những người bạn. Họ phải đối mặt với những thế lực khổng lồ, từ tập đoàn tài phiệt bắt cóc Min Ji cho đến các đặc vụ đến từ chính quyền cả hai nước Triều Tiên lẫn Hàn Quốc.

Mr Kim cùng 2 người bạn thân Seong Han Su và Park Jin Cheol tiếp tục lần theo các manh mối để tìm kiếm Min Ji.

Trong những diễn biến mới nhất ở tập 4, Jung Sang Ah (Son Na Eun), chủ tiệm giặt ủi và Mr Kim (So Ji Sub) đã đối thoại thẳng thắn với nhau. Mr Kim xin họ cho mình thời gian để cứu Min Ji rồi sau đó sẽ tự thú, chủ tiệm giặt ủi nghe vậy đã mềm lòng. Thế nhưng chính khoảnh khắc này đã bị đặc vụ Triều Tiên tận dụng và suýt giết chết ông. Jung Sang Ah sau đó muốn bắt giữ đối phương, tuy nhiên cô bị thương và không thể ngăn đối thủ tiếp tục truy sát Mr Kim.

Sau đó, bộ ba Mr Kim, Seong Han Su (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) tiếp tục hành trình đi tìm tung tích của cô bé Min Ji. Ở tập này, Seong Han Su đã tỏa sáng khi dùng kỹ năng Taekwondo thượng thừa để đánh bại Cục trưởng NIS. Trong khi đó, Park Jin Cheol chấp nhận đầu hàng vô điều kiện khi bị lực lượng NIS bao vậy để tranh thủ câu giờ cho Mr Kim.

Seong Han Su dễ dàng đánh bại Cục trưởng NIS. Anh dùng người không vẫn có thể thắng đối phương cầm dao.

Park Jin Cheol đầu hàng lực lượng NIS để tranh thủ thời gian cho Mr Kim.

Ở một diễn biến khác, quá khứ 28 năm trước của Mr Kim cũng được hé lộ. Hồi còn trẻ anh từng tình nguyện tham gia lực lượng đặc biệt sau khi được bảo chỉ cần như vậy sẽ được "ăn thỏa thích". Thế rồi, cùng với "số 66" Park Young Kwang (Ok Taec Yeon), Mr Kim đã trở thành một đặc vụ huyền thoại. Tuy nhiên trong một chiến dịch, họ đã rơi vào bẫy. Park Young Kwang thiệt mạng và chỉ có mình Mr Kim sống sót. Có lẽ chính vì sự việc này mà giờ đây, Mr Kim mới bị em trai của Park Young Kwang là Park Kang Sung (Kim Sung Kyu) săn lùng và suýt giết chết trong một vụ tấn công bằng súng bất ngờ.

Min Ji vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn đang bủa vây cô bé.

Có một tin vui được mang đến cho người hâm mộ trong tập phát sóng mới, đó là Min Ji may mắn vẫn còn sống. Tuy nhiên, giữa lúc Mr Kim đang tìm đến văn phòng container tại cảng Myeongpo, thì cô bé một lần nữa rơi vào nguy hiểm khi chạm trán Geum Il Ppal (Jo Bok Rae).

nguồn: SBS, Daum