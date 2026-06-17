Nữ diễn viên trẻ mang đậm khí chất hoa hậu với gương mặt hài hòa, thần thái sáng sân khấu cùng vóc dáng nổi bật.

Tối 16/6, buổi premiere của Mesdames Thanh Sắc đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, truyền thông và giới nghệ sĩ. Thảm đỏ sự kiện quy tụ hàng loạt gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt như Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Hồng Ánh, Marando, Đinh Tiến Đạt, Nguyễn Trần Khánh Vân, Midu, Minh Triệu... tạo nên bầu không khí sôi động và rực rỡ...

Xuất hiện tại buổi premiere Mesdames Thanh Sắc, Lê Huỳnh Bảo Ngọc nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất thảm đỏ. Ở tuổi 18, nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng ngày càng sắc nét, mang đậm khí chất của một mỹ nhân thế hệ mới. Bảo Ngọc diện thiết kế đen quây ngực với phần eo xuyên thấu tinh tế, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và bờ vai mềm mại. Mái tóc đen dài được uốn nhẹ, kết hợp kiểu trang điểm trong trẻo với đôi mắt to tròn đặc trưng khiến cô trông như bước ra từ truyện tranh.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc khoe sắc rực rỡ ở tuổi 18

Đứng giữa dàn khách mời đình đám, Bảo Ngọc vẫn dễ dàng thu hút ống kính nhờ làn da trắng sáng, đường nét hài hòa cùng thần thái vừa dịu dàng vừa sang chảnh. Nhiều khoảnh khắc cận mặt của cô tại sự kiện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không còn là sao nhí ngày nào, Bảo Ngọc thực sự đã dậy thì thành công với các đường nét vô cùng xinh đẹp.

Nhiều cư dân mạng cho rằng vẻ đẹp của nữ diễn viên trẻ mang đậm khí chất hoa hậu với gương mặt hài hòa, thần thái sáng sân khấu cùng vóc dáng nổi bật. Không ít ý kiến bày tỏ mong muốn Bảo Ngọc thử sức ở đấu trường nhan sắc trong tương lai, thậm chí hài hước cho rằng cô nên tạm gác nghệ thuật để đi thi Hoa hậu. Theo nhận xét của khán giả, Bảo Ngọc không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có lợi thế về kinh nghiệm biểu diễn, khả năng giao tiếp tự tin và lượng người hâm mộ đông đảo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy, nhiều người cũng kỳ vọng cô sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất và giải trí, xem đây là nền tảng quan trọng giúp Bảo Ngọc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng trước khi cân nhắc bất kỳ hướng đi mới nào trong tương lai.

Một số bình luận của netizen: - Bé này xinh quá luôn, lâu lắm không thấy em đóng phim. - 1 vote giải nghệ đi thi Hoa hậu liền em ơi, không thể để phí chiếc visual này được. - Ô bạn này đóng Gia Đình Là Số 1 đúng không, lớn lên xinh xắn quá. - Nhan sắc xứng tầm Hoa hậu thật ý. Càng ngắm càng thấy đẹp. - Em này thiếu mỗi chiều cao thôi, chứ ngoại hình 10 điểm.

Lê Huỳnh Bảo Ngọc sinh năm 2008 tại Cần Thơ, là một trong những gương mặt nổi bật nhất bước ra từ thế hệ sao nhí Việt Nam. Cô bắt đầu được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Đồ Rê Mí từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài xinh xắn, giọng hát trong trẻo. Năm 2015, Bảo Ngọc tiếp tục tạo dấu ấn khi giành ngôi Á quân tại Gương Mặt Thân Quen Nhí. Hai năm sau, cô đăng quang Sao Nối Ngôi Nhí 2017, qua đó khẳng định khả năng biểu diễn đa năng ở cả ca hát lẫn diễn xuất.

Bên cạnh các cuộc thi truyền hình, Bảo Ngọc còn ghi dấu ấn với vai Lam Chi trong sitcom Gia Đình Là Số 1 phiên bản Việt, một trong những vai diễn giúp cô tiếp cận lượng lớn khán giả trẻ. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình, chương trình giải trí, hoạt động MC và người mẫu ảnh. Bước vào giai đoạn trưởng thành, Bảo Ngọc tích cực chuyển đổi hình ảnh từ sao nhí sang diễn viên trẻ.

Cô tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình mới, trong đó có Bóng Ma Hạnh Phúc và một số dự án phim được chú ý trong giai đoạn 2024-2026. Đồng thời, cô vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi, trở thành một trong những Gen Z nổi bật của làng giải trí Việt.

Đến năm 2026, Lê Huỳnh Bảo Ngọc được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất thế hệ 10X với hơn 4 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 1 triệu lượt đăng ký trên kênh YouTube cá nhân. Đầu năm nay, Bảo Ngọc chính thức trở lại mạnh mẽ với đam mê ca hát dưới sự hỗ trợ của công ty quản lý và định hướng phát triển trở thành một ca sĩ trẻ đa năng của làng nhạc Việt. Cô đã giới thiệu tới khán giả một số Music Video mới như Thế Nào Em Vẫn Ở Sau và Có Em Nè.

Mộng Điềm