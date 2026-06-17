Cảnh phim vô lý nhất màn ảnh Việt: Bác sĩ đang mổ tự nhiên kêu đồng nghiệp đi mua bánh mì ăn
Nhiều người còn nói đùa rằng bệnh nhân đang hôn mê nghe thấy cũng phải tỉnh lại.
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Một đoạn cắt từ bộ phim Anh Em Nhà Bác Sĩ bản Việt đang bất ngờ được cư dân mạng đào lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội vì một tình huống khó hiểu đến mức gây cười. Trong phân cảnh này, các bác sĩ đang thực hiện một ca phẫu thuật trong phòng mổ, bầu không khí được xây dựng vô cùng căng thẳng khi tính mạng bệnh nhân đang nằm trong tay đội ngũ y tế. Thế nhưng giữa lúc mọi người đang tập trung cao độ, bác sĩ Minh Hùng (Minh Luân) bất ngờ quay sang đồng nghiệp và buông một câu đầy tỉnh bơ: "Ai đói bụng thì đi mua bánh mì ăn trước đi."
Phân cảnh siêu vô lý trong Anh Em Bác Sĩ
Điều khiến khán giả bật cười là câu thoại xuất hiện hoàn toàn không đúng thời điểm, không liên quan đến diễn biến của ca phẫu thuật cũng như tình huống đang diễn ra trên màn ảnh. Trong khi người xem đang hồi hộp theo dõi một ca mổ sinh tử, nhân vật lại đột ngột chuyển sang lo chuyện ăn uống cho đồng nghiệp. Sự đối lập giữa không khí căng như dây đàn và lời nhắc đi mua bánh mì khiến phân cảnh trở nên hài hước ngoài ý muốn, thậm chí nhiều người còn nhẫn ét đây là một trong những "cục sạn" khó đỡ nhất của phim truyền hình Việt đời đầu.
Nếu được phát sóng ở thời điểm hiện tại, chi tiết này có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi bộ phim lên sóng cách đây nhiều năm, khán giả gần như không để ý. Chỉ đến khi đoạn phim được cắt riêng và chia sẻ lại trên các nền tảng video ngắn, nhiều người mới phát hiện sự vô lý của câu thoại và không khỏi bật cười trước cách xử lý tình huống có phần ngây ngô của nhân vật.
Dưới phần bình luận, netizen tỏ ra vô cùng khó hiểu với cảnh phim này. Nhiều người đùa rằng Minh Hùng không chỉ cứu người mà còn rất quan tâm đến sức khỏe đồng nghiệp, sợ mọi người đói bụng nên tranh thủ nhắc nhở ngay giữa ca mổ. Một số khác hài hước nhận xét đây là ca phẫu thuật chill nhất lịch sử màn ảnh Việt, khi bác sĩ vẫn đủ bình tĩnh để bàn chuyện ăn uống trong lúc đang cầm dao mổ. Không ít khán giả cũng cho rằng chính những chi tiết ngô nghê, thiếu logic như vậy lại vô tình tạo nên nét duyên riêng của phim truyền hình một thời, khiến người xem ngày nay càng xem lại càng thấy buồn cười.
Một số bình luận của netizen:
- Ý là ekip có xem lại diễn viên thoại gì không ạ.
- Ảnh quan tâm cho đồng nghiệp quá đi, cộng 1 điểm chu đáo nhưng trừ 9 điểm nghiệp vụ nha.
- Kể ra làm bác sĩ cũng chill dữ nha.
- Thoại sảng quá sảng, lướt qua tưởng nghe nhầm á.
- Biên kịch quá là thú vị luôn á.
- Bệnh nhân đang hôn mê nghe thấy cũng phải tỉnh lại.
Anh Em Nhà Bác Sĩ là bộ phim truyền hình Việt Nam dài 30 tập được thực hiện dựa trên tác phẩm Hàn Quốc nổi tiếng cùng tên (Medical Brothers). Phim lấy bối cảnh tại một bệnh viện lớn, xoay quanh cuộc đời và số phận của hai bác sĩ trẻ Minh Tâm (Chi Bảo) và Minh Hùng (Minh Luân). Nhiều năm trước, một vụ tai nạn giao thông do con trai giáo sư Nguyễn An Phước gây ra đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ. Day dứt vì lỗi lầm ấy, ông An Phước quyết định nhận đứa con trai của nạn nhân về nuôi dưỡng và đặt tên là Minh Hùng.
Trưởng thành trong cùng một mái nhà với Minh Tâm, cháu ruột của giáo sư An Phước, Minh Hùng dần trở thành một bác sĩ tài năng. Tuy nhiên, ký ức về quá khứ đau thương khiến anh luôn mang trong mình những giằng xé và mặc cảm. Trái ngược với Minh Tâm điềm đạm, nhân hậu và hết lòng vì bệnh nhân, Minh Hùng lại là người tham vọng, quyết liệt và nhiều lần bị cuốn vào những suy nghĩ cực đoan. Từ tình thân, tình yêu đến sự nghiệp, hai người liên tục đối mặt với những mâu thuẫn và cạnh tranh khốc liệt.
Bên cạnh tuyến nhân vật trung tâm, bộ phim còn có sự xuất hiện của bác sĩ Thanh Trang (Trang Nhung), Thùy Hương (Minh Thư) cùng nhiều nhân vật khác góp phần tạo nên những nút thắt cảm xúc cho câu chuyện. Không chỉ khai thác môi trường bệnh viện với những ca cấp cứu căng thẳng và áp lực nghề y, phim còn đào sâu vào các vấn đề về tình cảm gia đình, lòng hận thù, sự tha thứ và hành trình tìm kiếm bản ngã của mỗi nhân vật. Với dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ thời bấy giờ, Anh Em Nhà Bác Sĩ từng được xem là một trong những dự án truyền hình Việt chuyển thể từ Hàn đáng chú ý, thu hút khán giả nhờ những xung đột tâm lý gay cấn và câu chuyện giàu cảm xúc.