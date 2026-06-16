5 phim Việt Nam dở nhất mọi thời đại: Hạng 1 là đỉnh cao của thảm họa, ai chưa xem là quá may mắn

Những cái tên xuất hiện trong danh sách này từng để lại những "vết sẹo" khó quên đối với người xem.

Mới đây, một đoạn clip trên TikTok với chủ đề 5 phim Việt dở nhất mọi thời đại bất ngờ viral mạnh, thu hút lượng tương tác lớn. Điều thú vị là danh sách này không chỉ gọi tên những bộ phim từng thất bại ngoài phòng vé, mà còn bao gồm nhiều tác phẩm từng gây tranh cãi dữ dội vì kịch bản khó hiểu, kỹ xảo sơ sài hoặc cách kể chuyện khiến khán giả ngao ngán. Dù mỗi người có một tiêu chí đánh giá khác nhau, nhưng đa số cư dân mạng đều đồng tình rằng những cái tên xuất hiện trong danh sách này từng để lại những "vết sẹo" khó quên đối với người xem.

Danh sách 5 phim Việt dở nhất mọi thời đại

1. Cù Lao Xác Sống

Ra mắt năm 2022, Cù Lao Xác Sống từng được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho dòng phim zombie Việt Nam khi kết hợp yếu tố kinh dị sinh tồn với bối cảnh miền Tây sông nước. Phim xoay quanh một nhóm người mắc kẹt trên cù lao sau khi dịch bệnh bí ẩn bùng phát, biến con người thành những xác sống khát máu. Sở hữu ý tưởng không mới nhưng khá phù hợp với thị trường trong nước, tác phẩm từng tạo được sự tò mò nhất định trước khi ra rạp nhờ trailer đậm chất hành động và kinh dị.

Tuy nhiên, khi chính thức công chiếu, Cù Lao Xác Sống nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích. Bộ phim bị đánh giá có kịch bản rời rạc, nhiều tình tiết phi logic và cách xây dựng nhân vật thiếu thuyết phục. Không ít khán giả phàn nàn rằng các nhân vật liên tục đưa ra những quyết định khó hiểu chỉ để phục vụ diễn biến câu chuyện. Bên cạnh đó, phần zombie - yếu tố được kỳ vọng nhất - lại bị nhận xét thiếu sự đáng sợ, hóa trang và kỹ xảo chưa đủ sức tạo cảm giác chân thực. Nhiều phân cảnh cố gắng tạo cao trào nhưng lại vô tình gây phản tác dụng vì cách dàn dựng vụng về.

2. Virus Cuồng Loạn

2022 đón nhận một loạt thảm hoạ điện ảnh, và một trong đó là Virus Cuồng Loạn. Virus Cuồng Loạn được giới thiệu là tác phẩm khai thác đề tài dịch bệnh và xác sống - thể loại vốn rất hiếm gặp trên màn ảnh Việt. Phim kể về sự bùng phát của một loại virus bí ẩn khiến con người trở nên hung hãn, mất kiểm soát, từ đó đẩy xã hội vào tình trạng hỗn loạn. Với ý tưởng mang màu sắc hậu tận thế cùng yếu tố kinh dị sinh tồn, bộ phim từng nhận được sự tò mò nhất định trước khi ra rạp.

Tuy nhiên, thành phẩm lại khiến nhiều khán giả thất vọng. Ngay sau khi công chiếu, Virus Cuồng Loạn liên tục nhận về những đánh giá tiêu cực và chỉ thu khoảng 157 triệu đồng - mức doanh thu thuộc nhóm thấp nhất lịch sử phim Việt. Nhiều ý kiến cho rằng kịch bản phim thiếu chặt chẽ, cách xây dựng tình huống còn ngây ngô, diễn xuất chưa thuyết phục và phần kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu của một tác phẩm kinh dị - sinh tồn. Đặc biệt, đề tài zombie vốn đã khó thực hiện lại càng bộc lộ nhiều hạn chế về hóa trang, dàn dựng và nhịp kể chuyện. Chính vì vậy, thay vì trở thành bước đột phá cho dòng phim xác sống Việt Nam, Virus Cuồng Loạn lại thường xuyên bị nhắc đến như một ví dụ điển hình cho một tham vọng lớn nhưng không được hiện thực hóa thành công.

3. Huyền Sử Vua Đinh

Lấy cảm hứng từ cuộc đời Đinh Bộ Lĩnh và quá trình dẹp loạn 12 sứ quân, Huyền Sử Vua Đinh từng được kỳ vọng sẽ góp thêm một tác phẩm lịch sử cho điện ảnh Việt - thể loại vốn luôn được khán giả mong chờ nhưng hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận pha trộn giữa lịch sử và huyền sử dân gian, tái hiện hành trình thống nhất đất nước của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay từ khi trailer ra mắt, bộ phim đã vấp phải nhiều tranh cãi về chất lượng hình ảnh. Khi công chiếu, những chỉ trích càng trở nên gay gắt hơn. Khán giả cho rằng bối cảnh và phục trang được thực hiện sơ sài, hóa trang thiếu thuyết phục, nhiều chi tiết hiện đại vô tình lọt vào khung hình. Các cảnh chiến đấu vốn là điểm nhấn của một bộ phim lịch sử cũng bị nhận xét thiếu quy mô và chưa đủ độ hoành tráng. Bên cạnh đó, kịch bản bị đánh giá chỉ tập trung kể lại các dấu mốc lịch sử mà chưa xây dựng được chiều sâu cho nhân vật, khiến cảm xúc người xem khó được đẩy lên cao. Không ít ý kiến thẳng thắn cho rằng Huyền Sử Vua Đinh giống một phim minh họa lịch sử hoặc sản phẩm chiếu mạng hơn là một tác phẩm điện ảnh. Doanh thu chỉ hơn 40 triệu đồng sau nhiều ngày ra rạp đã phần nào phản ánh phản ứng lạnh nhạt của khán giả dành cho bộ phim.

4. Cậu Vàng

Ngay từ khi công bố dự án, Cậu Vàng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là bộ phim lấy cảm hứng từ Lão Hạc - một trong những tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất của nhà văn Nam Cao. Không chỉ tái hiện câu chuyện về lão Hạc và chú chó Vàng, bộ phim còn mở rộng sang nhiều nhân vật khác trong "vũ trụ văn học Nam Cao" như Bá Kiến, Binh Tư hay Chí Phèo nhằm xây dựng một bức tranh lớn hơn về làng Vũ Đại trước Cách mạng. Với chất liệu văn học giàu cảm xúc cùng sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc, tác phẩm từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phim Việt đáng chú ý nhất đầu năm 2021.

Tuy nhiên, sau khi ra rạp, Cậu Vàng lại trở thành một trong những bộ phim gây tranh cãi nhất năm. Ngoài lùm xùm từ trước khi công chiếu liên quan đến việc chọn chó Shiba Inu vào vai Cậu Vàng, bản thân chất lượng bộ phim cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả chỉ ra hàng loạt lỗi về bối cảnh, phục trang, kỹ thuật hình ảnh và tính logic trong kịch bản. Một số người cho rằng bộ phim đã đánh mất không khí nghèo đói, ngột ngạt của làng quê Bắc Bộ trước năm 1945, trong khi việc ghép nối quá nhiều nhân vật nổi tiếng của Nam Cao khiến câu chuyện trở nên rời rạc và thiếu cảm xúc. Nhiều bài review cũng nhận xét phim lan man, chắp vá, chưa truyền tải được "cái hồn" của nguyên tác Lão Hạc, dù sở hữu chất liệu văn học rất giàu tiềm năng.

Điều khiến Cậu Vàng thường xuyên xuất hiện trong các danh sách phim Việt gây thất vọng không phải vì ý tưởng quá tệ, mà bởi khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng và thành phẩm. Sở hữu một nguyên tác thuộc hàng kinh điển của văn học Việt Nam nhưng bộ phim lại không tạo được sự đồng thuận từ số đông khán giả, thậm chí nhiều người xem đánh giá đây là một trong những màn chuyển thể gây tiếc nuối nhất của điện ảnh Việt trong nhiều năm qua. Bộ phim rời rạp với doanh thu vỏn vẹn 3 tỷ đồng.

5. 30 Chưa Phải Là Tết

Ra mắt dịp Tết Canh Tý 2020, 30 Chưa Phải Là Tết gây chú ý khi trở thành một trong những phim Việt đầu tiên khai thác mô-típ vòng lặp thời gian. Bộ phim xoay quanh Hân (Trường Giang), một người đàn ông tham vọng bất ngờ bị mắc kẹt trong ngày 30 Tết và buộc phải sống đi sống lại ngày này nhiều lần. Thông qua hành trình đó, nhân vật dần nhận ra giá trị của gia đình, tình thân và những điều tưởng chừng đã bị bỏ quên trong cuộc sống.

Khác với Cù Lao Xác Sống, Virus Cuồng Loạn, Huyền Sử Vua Đinh hay Cậu Vàng, việc 30 Chưa Phải Là Tết góp mặt trong danh sách lần này lại tạo nên nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng phần kịch bản triển khai thiếu chặt chẽ, nhịp phim dài dòng và chưa khai thác hết tiềm năng của mô-típ vòng lặp thời gian. Một số bài review nhận xét cảm xúc của phim chưa đủ mạnh, các nút thắt được giải quyết khá khiên cưỡng, trong khi diễn xuất của một số nhân vật phụ còn nhạt nhòa.

Ở phía ngược lại, không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ bởi đây là bộ phim từng nhận được khá nhiều lời khen khi ra mắt, đặc biệt về thông điệp gia đình và màn thể hiện của Trường Giang. Nhiều bình luận cho rằng 30 Chưa Phải Là Tết chưa phải là một tác phẩm xuất sắc, nhưng cũng khó có thể xếp vào nhóm "dở nhất mọi thời đại". Có ý kiến trái chiều cho rằng bộ phim sở hữu ý tưởng hấp dẫn nhưng cách triển khai chưa tương xứng, khiến trải nghiệm xem chưa thực sự trọn vẹn.