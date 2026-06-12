Cây hài mới nổi được thích nhất phim Việt giờ vàng: Duyên hết phần thiên hạ, xem mà cười mệt người

Nam diễn viên chính là "vitamin giải trí" giúp phim cân bằng cảm xúc.

Ở tập 9 Phía Bên Kia Thành Phố, Cương (Võ Hoài Vũ) vì mù quáng bênh vực "crush" Tuyết Lan (Tú Quyên) trước nghi vấn đạo nhái nên đã đổ oan cho cậu bạn chí cốt Khuê (Thái Vũ) là kẻ bóc phốt nặc danh. Sự nóng nảy và những lời mắng mỏ nặng nề, thậm chí Cương còn dùng từ "hèn" để chỉ trích Khuê đã khiến hai cậu bạn chí cốt giận dỗi nhau căng thẳng.

Bước sang tập 10 mới lên sóng, vì hối hận tột cùng và biết tính Khuê giận dai, Cương đã dựng lên một màn giả vờ ốm thập tử nhất sinh, nói lời trăn trối để cầu xin sự tha thứ. Với gương mặt thều thào, mệt mỏi và thốt những lời đầy bi lụy như thể sắp rời xa cõi đời, Cương tự tin khổ nhục kế này sẽ khiến Khuê mủi lòng mà rơi nước mắt quên đi chuyện cũ.

"Bạn tôi, thời gian của tao không còn nhiều nữa. Xin mày hãy lắng nghe...", Cương mắt nhắm mắt mở "trăn trối". Thậm chí, sau khi nói xong, Cương còn tự vuốt mắt mình như thể đã nguy kịch lắm rồi.

Thế nhưng, người tính không bằng bạn thân tính. Là người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc cũng như bản tính lém lỉnh của Cương, Khuê chẳng thèm chớp mắt mà lạnh lùng bỏ đi. Lúc này, Cương phải vội vàng bật dậy, quỳ gối rồi thật lòng nói: "Tao xin lỗi. Nhà có mỗi hai anh em, coi nhau không khác gì ruột thịt. Đáng ra tao phải là người tin tưởng mày nhất nhưng tao đã làm mày thất vọng. Tao không xứng để làm bạn với mày".

Tự biết mình đã sai, Cương thành tâm xin lỗi và mong Khuê bỏ qua, lúc này đôi bạn mới hóa giải hiểu lầm và hứa sẽ đứng về phía nhau.

Sau khi phân đoạn phát sóng, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng chia sẻ lại cảnh phim. Nhiều người cho rằng giữa bầu không khí lúc thăng lúc trầm của Phía Bên Kia Thành Phố, Cương chính là "vitamin giải trí" giúp phim cân bằng cảm xúc. Không ít khán giả còn gọi anh là cây hài mới nổi của màn ảnh Việt bởi mỗi lần xuất hiện đều mang đến năng lượng dễ chịu. Có người thì vừa xem vừa cười chảy nước mắt, không chịu nổi vì đã cười quá nhiều.

Một số bình luận của dân tình: - Ông lắm trò lắm - Tui chưa thấy ai vừa trăn trối mà vùng dậy nhanh như quỷ nhập tràng thế này cả - Cười nhiều mà không chịu nổi luôn đó - Lời "chăn chối" mà tui buồn cười quá bay - Ông nói nhanh lên, sốt ruột quá ông Cương ạ. Không biết ai dỗ dành ai nữa - Tự vuốt mắt luôn cơ mà. Cười mà qua cơn buồn ngủ luôn á - Không ấy ông đừng diễn đoạn này được không, thảm quá mà tui cười

Thủ vai anh chàng Cương ngổ ngáo, nghĩa khí nhưng không kém phần hài hước trong phim là Võ Hoài Vũ (sinh năm 2000 - gương mặt trẻ đang nhận được nhiều thiện cảm của khán giả truyền hình. Ngoài đời, anh là con trai của nam diễn viên gạo cội Võ Hoài Nam từng nổi danh với vai Chiến trong phim Cảnh Sát Hình Sự và vai ông Sinh trong Hương Vị Tình Thân.

Thừa hưởng gen nghệ thuật từ bố, Hoài Vũ bộc lộ niềm đam mê diễn xuất từ sớm và quyết tâm theo đuổi con đường phim ảnh chuyên nghiệp. Nam diễn viên tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ản. Trước đó, Võ Hoài Vũ từng chạm ngõ màn ảnh nhỏ qua vai diễn Quang trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Sang đến Phía Bên Kia Thành Phố, anh tiếp tục chinh phục người xem nhờ nét diễn chân thực, thể hiện rõ nét tính cách bộc trực, nóng nảy nhưng trọng tình nghĩa của nhân vật.

Quay lại với diễn biến của Phía Bên Kia Thành Phố, tập 10 vẫn giữ được mạch phim hấp dẫn với những chuyển biến quan trọng. Tình cảm trong sáng dành cho Lan đã giúp Cương thay đổi, từ một nam sinh chỉ biết cắm mặt vào game trở thành một người chăm chỉ học Toán. Dù kết quả ban đầu còn lẹt đẹt nhưng sự cố gắng của cậu khiến Khuê phải bất ngờ. Ở một diễn biến đối khác, Khuê thẳng thắn chất vấn Lan về việc đạo nhái đề tài nghiên cứu khoa học. Dù có Cương đứng ra làm chứng cho sự nỗ lực của Khuê, Tuyết Lan vẫn không phục và phản pháo gay gắt.