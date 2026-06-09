Đây là phim Việt hay nhất hiện tại không ai dám cãi: Dàn cast diễn như không diễn, khán giả khóc như mưa

Người sắt đá đến mấy cũng phải thấy xót xa khi xem bộ phim này.

Phía Bên Kia Thành Phố là bộ phim xoay quanh tình bạn, tình yêu tuổi mới lớn của bộ ba Cương (Võ Hoài Vũ), Khuê (Thái Vũ), Tuyết Lan (Tú Quyên). Không cần những tình tiết giật gân, phim len lỏi vào lòng người xem bằng những lát cắt cuộc sống chân thực. Đặc biệt mới đây, một phân đoạn trong tập 7 về cô bé Thảo (Ali Thục Phương) và mẹ của mình đã bất ngờ viral trên MXH, lấy đi hàng tấn nước mắt của khán giả vì quá xúc động.

Cụ thể, khi ra về sau khi sang nhà hàng xóm nhặt ve chai, Thảo vô tình quệt trúng một chậu cây đặt gần cửa khiến chiếc chậu vỡ tan. Quá hoảng sợ, cô bé lập tức cúi xuống nhặt những mảnh sành vỡ, đến mức bị cứa đứt tay nhưng vẫn liên tục xin lỗi. Đúng lúc đó, chủ nhà trở về. Chứng kiến khung cảnh trước mắt, người này lập tức nổi nóng, liên tục trách mắng cô bé vì cho rằng đã phá hỏng đồ đạc trong nhà mình.

Nhanh chóng, mẹ của Thảo là bà Phúc (Phùng Khánh Linh) cũng bị gọi đến để "chịu trận" cùng con. Trước những lời chì chiết từ hàng xóm, người mẹ chỉ biết nhỏ nhẹ xin lỗi và mong được bồi thường. Thế nhưng mọi chuyện dần vượt quá giới hạn khi bà chủ nhà buông ra những câu nói đầy miệt thị: "Lần sau không cho cái ngữ này vào nhà, nhà này không dây dưa với cái loại người ấy".

Nghe vậy, người mẹ như bị cứa thẳng vào lòng tự trọng. Không thể phản kháng lại người hàng xóm, cô quay sang trút cơn giận lên đứa con gái nhỏ đang đứng run rẩy trước mặt: "Mày nghe thấy thế mày sướng chưa, vừa lòng mày chưa? Đi về!".

Thậm chí, sau khi về nhà, Thảo bị mẹ cầm chổi đuổi đánh khiến cô bé ôm tay vừa khóc nức nở vừa chạy. Lúc này, người giúp việc nhà hàng xóm xuất hiện và thanh minh cho Thảo. Hóa ra suốt những ngày qua, Thảo đã âm thầm đi nhặt đồng nát để bán lấy tiền mua quà sinh nhật cho mẹ. Dù biết gia đình bên kia không ưa nhà mình, cô bé chưa từng tự ý sang xin đồ. Chính người giúp việc là người gọi em qua lấy những món phế liệu có thể bán được.

Nghe đến đây, bà Phúc sững người. Mọi giận dữ tan biến, chỉ còn lại cảm giác đau lòng và ân hận. Cương - anh trai đang ngăn mẹ đánh em gái nghe vậy cũng bỏ đi vì bất lực. Trong khi Thảo vẫn khóc nấc vì tủi thân, người mẹ cũng không kìm được nước mắt cay đắng vì hoàn cảnh cũng như nhận ra đằng sau lỗi lầm của con lại là một tình yêu thương quá đỗi ngây thơ và chân thành.

Đây không chỉ là một phân đoạn rất "đời" mà còn chạm tới cảm xúc người xem nhờ sự chân thật trong diễn xuất. Dưới đoạn clip được chia sẻ trên MXH, nhiều khán giả cho biết họ không cầm được nước mắt dù rất ít khóc khi xem phim Việt.

Một số bình luận từ khán giả: - Khúc này diễn đỉnh ghê á… Giờ vừa xem vừa khóc - Cái đoạn nghiến răng và gằn giọng của của mẹ sao mà chân thật thế chứ. Xem mà thấy được mình trong đó luôn. Đoạn này quá tuyệt vời luôn ạ - Khóc nấc lên luôn... Diễn viên ai đóng cũng đỉnh quá luôn - Cảnh này rơi nước mắt. Vừa bực vừa thương. Diễn viên diễn xuất tốt quá - Lâu lắm rồi phim ở trên VTV mà khiến mình vừa xem vừa khóc, phân cảnh làm người ta nhớ lại có khi một phần nào đó giống chính mình năm xưa - Phân cảnh đắt giá. Chắc chắn đã lấy nước mắt của nhiều người. 3 diễn viên đều thể hiện rất tốt, đẩy cảm xúc lên cao trào, sự đau lòng của người mẹ, sự hối lỗi của bé Thảo và sự bất lực của Cương.

Phía Bên Kia Thành Phố xoay quanh hành trình trưởng thành, những rạn nứt trong tình bạn và áp lực tâm lý nặng nề của thế hệ trẻ trước ranh giới giàu nghèo xã hội. Đáng nói, bà Phúc và bà Xuân (hàng xóm) vốn từng là đôi bạn thân hoạn nhưng khi biến cố ập xuống, họ bị đẩy về hai chiến tuyến đối nghịch, gián tiếp châm ngòi cho sự rạn nứt của thế hệ các con. Bằng việc đặt câu chuyện học đường trong tương quan chặt chẽ với gia đình, bộ phim không chỉ phản ánh vấn nạn bạo lực, áp lực thi cử hay sang chấn tâm lý tuổi mới lớn mà còn là hành trình đối diện sai lầm và chuộc lỗi của những đứa trẻ từng bị tổn thương.