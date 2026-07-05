Cặp sao Việt tái hợp sau 12 năm náo loạn MXH: Nhà trai giờ là sao hạng S, nhà gái mãi không chịu già

Màn tái hợp giữa 2 ngôi sao khiến khán giả không khỏi bồi hồi.

Đúng ngày 5/7, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải bức hình selfie kèm lời chúc mừng sinh nhật "Happy Birthday Bro" gửi tới Sơn Tùng M-TP trên trang cá nhân. Chỉ sau ít giờ đăng tải, tấm ảnh đã thu hút gần 150 nghìn lượt tương tác - một con số quá khủng đối với bất kỳ nghệ sĩ Việt nào. Sơn Tùng M-TP và Phạm Quỳnh Anh đều xuất hiện với phong cách đời thường, gần như để mặt mộc nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen về ngoại hình.

Nam ca sĩ diện áo thun trắng phối cùng áo len vắt vai, đội mũ lưỡi trai màu tím, nhắm mắt tạo dáng giơ biểu tượng chữ V quen thuộc. Ở tuổi ngoài 30, Sơn Tùng M-TP vẫn giữ phong cách cá tính, khí chất sao hạng S cùng gương mặt trẻ trung, đường nét điển trai Ngồi cạnh đàn em, Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ trong chiếc áo tank top trắng tối giản. Nữ ca sĩ gần như không trang điểm cầu kỳ, để tóc suôn tự nhiên nhưng vẫn ghi điểm nhờ làn da căng mịn, gương mặt hài hòa và nụ cười nhẹ nhàng. Sau hơn một thập kỷ kể từ Chàng Trai Năm Ấy, nhiều khán giả nhận xét Phạm Quỳnh Anh dường như bị thời gian bỏ quên, ngày càng trẻ trung, đằm thắm.

Không ít khán giả bất ngờ khi thấy nam ca sĩ xuất hiện thân thiết bên đàn chị, bởi nhiều năm qua Sơn Tùng M-TP ít khi đươc bắt gặp tương tác công khai với các nghệ sĩ trong showbiz. Khoảnh khắc hiếm hoi này cũng vô tình kéo người hâm mộ trở về ký ức cách đây hơn một thập kỷ, khi cả hai từng có màn hợp tác trong bộ phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy (2014) - và cũng là tác phẩm đánh dấu lần đầu Sơn Tùng M-TP đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng.

Chàng Trai Năm Ấy được đạo diễn Quang Huy thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Trong phim, Sơn Tùng M-TP vào vai Đình Phong, một nam ca sĩ trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo, buộc phải đối mặt với lựa chọn giữa ánh hào quang và quãng thời gian cuối đời. Đây là vai diễn có nhiều cung bậc cảm xúc, từ hình ảnh một thần tượng ngông nghênh, đầy tham vọng cho đến những giằng xé, đau đớn khi phải chấp nhận số phận.

Trong khi đó, Phạm Quỳnh Anh đảm nhận vai Quyên, người quản lý kiêm chị gái thân thiết luôn âm thầm đồng hành cùng Đình Phong trên hành trình sự nghiệp. Không chỉ quán xuyến công việc, Quyên còn là chỗ dựa tinh thần, nhiều lần đứng ra bảo vệ và động viên nam ca sĩ vượt qua những biến cố lớn nhất cuộc đời. Mối quan hệ giữa hai nhân vật không phải tình yêu nam nữ mà giống như tình thân trong gia đình, là sự gắn bó được xây dựng từ niềm tin và sự hy sinh. Chính vì vậy, những phân đoạn đối thoại giữa Quyên và Đình Phong được đánh giá là một trong những điểm chạm cảm xúc nhất của bộ phim.

Màn hội ngộ bất ngờ của nam ca sĩ và Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ lại cặp chị em từng đồng hành trong tác phẩm lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Nhiều người cho biết chỉ một tấm ảnh cũng đủ gợi nhớ cả giai đoạn hoàng kim của Vpop những năm 2014 - 2015, khi bộ phim và loạt ca khúc nhạc phim từng phủ sóng khắp nơi.

Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp trên phim trường, Sơn Tùng M-TP và Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ liên lạc sau khi bộ phim đóng máy. Thời điểm nam ca sĩ mới bước vào giai đoạn bùng nổ sự nghiệp, Phạm Quỳnh Anh nhiều lần công khai dành sự yêu mến và ủng hộ đàn em. Trong sinh nhật tuổi 21 của Sơn Tùng vào năm 2015, nữ ca sĩ còn bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời, tự tay chuẩn bị món quà đặc biệt là ca khúc Tình Bạn Phi Thường do Vương Anh Tú sáng tác riêng để gửi tặng đàn em. Trên sân khấu, cả hai cũng có nhiều màn tung hứng, tái hiện những khoảnh khắc trong Chàng Trai Năm Ấy, cho thấy sự thân thiết ngoài đời.

Những năm sau đó, dù không còn hợp tác trong bất kỳ dự án nào và Sơn Tùng M-TP ngày càng kín tiếng, hiếm khi xuất hiện cùng đồng nghiệp trong showbiz, Phạm Quỳnh Anh vẫn nhiều lần nhắc đến nam ca sĩ với sự trân trọng.

Bên cạnh câu chuyện về bệnh tật, Chàng Trai Năm Ấy còn khắc họa góc khuất phía sau ánh hào quang của một ngôi sao nổi tiếng, từ áp lực dư luận, tình bạn, tình thân cho đến khát khao được sống và cống hiến. Bộ phim ghi dấu với loạt ca khúc nhạc phim như Chắc Ai Đó Sẽ Về, Không Phải Dạng Vừa Đâu, góp phần tạo nên cơn sốt phòng vé. Khi ra mắt, tác phẩm thu về hơn 60 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất năm 2014, đồng thời đánh dấu bước lấn sân điện ảnh thành công của Sơn Tùng M-TP. Vai diễn của Phạm Quỳnh Anh cũng nhận nhiều lời khen bởi diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, góp phần tạo nên một trong những cặp chị em được yêu thích trên màn ảnh Việt thời điểm đó.