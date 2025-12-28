Quá khứ không tin nổi của Sơn Tùng và Hari Won

Tập 10 Ai Là AI vừa qua đã để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho khán giả xem show. Chương trình chào đón dàn khách mời gồm Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát và Đỗ Nhật Hoàng. Đáng chú ý, Phạm Quỳnh Anh xuất hiện là "song trùng" của Hứa Vĩ Văn, đồng thời giúp bộ ba tham gia đóng phim Chàng Trai Năm Ấy tái ngộ.

Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn và Phạm Quỳnh Anh tái hợp

Chia sẻ của Hứa Vĩ Văn không chỉ khiến khán giả xúc động về tình bạn thân thiết giữa các nghệ sĩ suốt hơn 10 năm qua mà còn bất ngờ về những thông tin xoay quanh bộ phim 11 năm tuổi. Đối với nhiều người trẻ gen Z hay gen Alpha hiện tại, Chàng Trai Năm Ấy là một dự án điện ảnh mới lạ, gần như chưa từng nghe đến bao giờ. Chính vì thế, sau khi tìm tòi, điều gây sốc nhất chính là Sơn Tùng cũng là một trong 5 diễn viên chính, và có mối quan hệ tình cảm với Hari Won.

Nhiều khán giả trẻ bất ngờ khi Sơn Tùng từng đóng chính một bộ phim điện ảnh

Một số bình luận của netizen: - Trời ơi, không nhắc là tui cũng quên luôn bộ phim Chàng Trai Năm Ấy luôn. - Hoài niệm thật đấy, chưa gì đã 11 năm rồi. - Nhớ hồi đó, tui còn ghen với bà Hari vì được hôn sếp Tùng. - Hả, Sơn Tùng từng đóng phim á. Sốc quá mấy má ơi. - Cặp đôi gì vậy trời. Sự kết hợp tui không hề hay biết và lường trước trên màn ảnh.

Chàng Trai Năm Ấy lấy cảm hứng từ câu chuyện đời thường có thật của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Trong phim, Sơn Tùng vào vai Đình Phong có mối tình đẹp với cô nàng Sky do Hari Won thủ vai. Bộ phim ngay khi ra mắt đã gây được tiếng vang lớn, tạo được bước đệm vững chắc cho sự nghiệp của cả Hari Won và Sơn Tùng. Trong phim, Hari Won và Sơn Tùng có chung phân cảnh hôn nhẹ nhàng và tình tứ.

Do vậy, Hari Won chính là người lấy đi nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Sơn Tùng. Tuy nhiên, bà xã Trấn Thành thừa nhận cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình diễn xuất, đặc biệt là những phân đoạn thân mật, do cảm giác không thoải mái và thiếu tự nhiên khi phải diễn chung với bạn diễn kém tuổi. Phải đến khi cả hai dần thả lỏng, Hari Won mới có thể hoàn thành cảnh quay một cách trọn vẹn.

Phân cảnh hôn phải quay đi quay lại nhiều lần

Trái với suy nghĩ của nhiều khán giả, nụ hôn với Sơn Tùng không hẳn là trải nghiệm "mơ ước" đối với Hari Won. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã có phần bối rối trước hình ảnh quá trẻ của nam ca sĩ và cảm thấy khó nhập vai. Thậm chí, ở giai đoạn đầu làm việc chung, cả hai gần như chưa có sự kết nối, khiến việc thể hiện cảm xúc trên màn ảnh trở nên khó khăn hơn.

Để khắc phục điều đó, Hari Won chủ động tìm hiểu thêm về Sơn Tùng nhằm nắm bắt rõ tính cách và con người ngoài đời của bạn diễn. Sau một thời gian đồng hành, nữ nghệ sĩ nhận xét Sơn Tùng mang nét tính cách trẻ con, tinh nghịch, thường xuyên trêu chọc mọi người xung quanh. Chàng Trai Năm Ấy cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên và duy nhất của Sơn Tùng cho đến hiện nay.