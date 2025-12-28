Năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ về số lượng phim Hoa ngữ lên sóng, nhưng đi kèm với đó là không ít tác phẩm khiến khán giả chỉ biết… thở dài. Từ những dự án được gắn mác "cấp S", sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cho đến các phim chuyển thể được kỳ vọng cao, nhiều bộ lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích vì chất lượng kịch bản, diễn xuất và cách dàn dựng bị cho là lỗi thời, cẩu thả. Trong số đó, 5 cái tên dưới đây liên tục bị cộng đồng mạng gọi là "xem xong chỉ muốn quên", thậm chí khiến không ít người hối hận vì đã lỡ bấm xem.

Đứng đầu danh sách gây thất vọng là Tại Nhân Gian. Ngay từ những tập đầu, bộ phim đã khiến khán giả ngán ngẩm vì kịch bản rời rạc, mạch truyện thiếu trọng tâm, tình tiết được xếp chồng lên nhau nhưng không tạo được cao trào. Nhiều người nhận xét phim mang tham vọng kể câu chuyện về con người và số phận, nhưng cách triển khai lại nửa vời, thiếu chiều sâu. Diễn xuất của dàn diễn viên không đủ sức gánh nội dung, khiến cảm xúc người xem liên tục bị đứt gãy. Không ít khán giả thừa nhận họ bỏ phim chỉ sau vài tập vì "xem mà không hiểu phim muốn nói gì".

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng là trường hợp điển hình của một dự án "kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu". Phim từng được trông đợi nhờ đề tài mang màu sắc trinh thám - tâm lý kết hợp yếu tố xã hội, nhưng khi lên sóng lại bị chê thiếu logic, các nút thắt mở ra rồi bỏ lửng. Nhịp phim chậm, cách kể chuyện rối rắm khiến người xem phải liên tục tự hỏi: rốt cuộc trọng tâm câu chuyện là gì? Bên cạnh đó, chemistry giữa các nhân vật chính bị đánh giá mờ nhạt, không đủ sức giữ chân khán giả, khiến bộ phim nhanh chóng chìm trong làn sóng chê bai.

Tiếp đến là Thiên Địa Kiếm Tâm, một tác phẩm cổ trang từng gây chú ý nhờ hình ảnh và bối cảnh hoành tráng. Tuy nhiên, lớp vỏ hào nhoáng không thể che giấu được kịch bản bị cho là hời hợt, nhiều tình tiết phi lý và cách xây dựng nhân vật thiếu nhất quán. Phim bị nhận xét là cố gắng nhồi nhét quá nhiều yếu tố quen thuộc của dòng kiếm hiệp nhưng lại không có điểm nhấn riêng. Với nhiều khán giả, Thiên Địa Kiếm Tâm là ví dụ rõ ràng cho việc "xem thì thấy quen, mà quen đến mức chán".

Thủy Long Ngâm cũng không khá khẩm hơn khi bị xếp vào nhóm phim tiên hiệp gây thất vọng nhất năm. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với dòng phim này, Thủy Long Ngâm lại đi theo lối mòn cũ kỹ: cốt truyện quen thuộc, kỹ xảo không tương xứng với kỳ vọng và mối quan hệ giữa các nhân vật thiếu sức nặng cảm xúc. Nhiều ý kiến cho rằng phim không đủ tệ để gọi là "thảm họa", nhưng lại quá nhạt để người xem có động lực theo dõi đến cuối, trở thành kiểu phim "xem cũng được, bỏ cũng chẳng tiếc".

Khép lại danh sách là Sơn Hà Chẩm, dự án cổ trang từng được xếp vào nhóm phim lớn nhưng cuối cùng lại flop nặng nề. Phim bị chê từ khâu phục trang, tạo hình cho đến diễn xuất của dàn cast. Nhịp phim chậm, tình tiết lê thê, thiếu cao trào khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi. Nhiều người cho rằng Sơn Hà Chẩm thất bại vì cố gắng xây dựng một câu chuyện lớn nhưng lại không đủ nội lực, dẫn đến cảm giác rỗng tuếch, xem mà không đọng lại điều gì.

Tựu trung, điểm chung của 5 bộ phim Hoa ngữ bị chê dở nhất 2025 này nằm ở kịch bản yếu, cách kể chuyện lỗi thời và sự chênh lệch quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Trong thời đại khán giả ngày càng khó tính, chỉ cần vài tập đầu không đủ thuyết phục cũng đủ khiến một bộ phim bị "khai tử" sớm. Và với nhiều người, việc lỡ xem những tác phẩm kể trên đúng là trải nghiệm khiến họ… hối hận vô cùng.