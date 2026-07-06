Phạm Băng Băng phải hạ mình đến mức này rồi sao?

Nhiều người tiếc nuối khi Phạm Băng Băng không còn ở vị thế như xưa nữa.

Mới đây, Phạm Băng Băng có mặt tại Thái Lan cùng đoàn phim để tham gia các hoạt động quảng bá cho dự án điện ảnh Mother Bhumi. Tranh thủ thời gian ở lại xứ chùa Vàng, nữ diễn viên đình đám còn xuất hiện trong đoạn video TikTok của nữ tỷ phú kiêm KOL nổi tiếng Aon Somrutai Rattanawaraha. Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về hình ảnh của đại minh tinh Hoa ngữ một thời.

Trong video, Phạm Băng Băng gần như chiều theo toàn bộ kịch bản của Aon. Nữ diễn viên cùng nữ tỷ phú đánh cầu lông khi mặc váy sang trọng, bế chú rùa cưng của chủ nhà, dạo quanh biệt thự, tám chuyện vô tri trên kênh TikTok 7 triệu người theo dõi. Không ít khoảnh khắc, biểu cảm của Phạm Băng Băng bị cư dân mạng cho là khá gượng gạo, song cô vẫn giữ nụ cười và cố gắng hoàn thành mọi phân đoạn nhằm quảng bá cho dòng mặt nạ Fan Beauty.

Đoạn clip nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng thật khó tin khi nữ ngôi sao từng được xem là biểu tượng giải trí của showbiz xứ Trung nay phải trực tiếp tham gia những video mang tính giải trí trên TikTok để tiếp thị sản phẩm. Một số bình luận còn nhận xét Phạm Băng Băng không còn ở vị thế hạng A như trước, mà phải chủ động hạ mình tìm đến các KOL sở hữu lượng người theo dõi lớn để bán hàng, tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng việc người nổi tiếng tự mình quảng bá thương hiệu cá nhân là điều phổ biến trong thời đại mạng xã hội. Thay vì giữ khoảng cách như trước đây, nhiều ngôi sao quốc tế cũng sẵn sàng tham gia các video ngắn, bắt trend hoặc hợp tác với influencer để tăng độ phủ cho sản phẩm. Vì vậy, việc Phạm Băng Băng xuất hiện trên kênh TikTok của Aon đơn giản là một chiến lược marketing khôn ngoan.

Một số bình luận của netizen: - Cũng thương chị lắm nhưng book thì cũng ok thôi, chả sao cả vì thu về nhiều tiền lắm. - Không ngờ bà Băng giờ cũng phải hạ mình đi bán hàng như vậy. - Biết là bả bị phong sát rồi, giờ là doanh nhân kem trộn nhưng thấy thuơng quá. - Trông thế chứ brand mỹ phẩm của bả bán chạy lắm đó. Tiền bán mỹ phẩm không ít đâu. - Nổi đình đám bao nhiêu năm, nay hết thời đi tiếp thị mỹ phẩm. Tự dưng thấy chạnh lòng hộ Băng tỷ.

Scandal trốn thuế năm 2018 đã khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Sau thời gian dài vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc, nữ diễn viên chuyển hướng phát triển ở thị trường quốc tế. Những năm gần đây, cô liên tục góp mặt tại các tuần lễ thời trang, liên hoan phim và sự kiện lớn trên thế giới, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh nước ngoài. Đáng chú ý, Phạm Băng Băng xuất hiện trong The Ice Road 2: Road to the Sky, đóng cùng tài tử Liam Neeson, trước khi ghi dấu ấn với Mother Bhumi của đạo diễn Malaysia Chong Keat Aun.

Trong Mother Bhumi, nữ minh tinh đảm nhận vai Hong Im, một người phụ nữ Trung Quốc nhập cư sang Malaysia, có số phận nhiều bi kịch và phải đối mặt với những giằng xé về thân phận, gia đình lẫn bản sắc văn hóa. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu nội tâm đã giúp Phạm Băng Băng nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, được đánh giá là màn trình diễn xuất sắc nhất của cô kể từ sau biến cố năm 2018.

Thành công của Mother Bhumi còn giúp Phạm Băng Băng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã 2025 - một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là tượng vàng Kim Mã thứ hai trong sự nghiệp của nữ diễn viên, sau gần hai thập kỷ kể từ lần đầu được xướng tên. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng không trực tiếp có mặt tại lễ trao giải để nhận cúp. Đạo diễn Chong Keat Aun là người đại diện đoàn phim bước lên sân khấu nhận giải thay, đồng thời kết nối với nữ diễn viên để cô gửi lời cảm ơn từ xa.

Sự vắng mặt của Phạm Băng Băng khi đó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trong khi ê-kíp cho biết cô bận lịch trình công việc nên không thể tham dự, không ít ý kiến cho rằng việc nữ diễn viên vắng mặt cũng phần nào phản ánh những ảnh hưởng kéo dài của scandal năm 2018 đối với sự nghiệp của cô. Bởi kể từ năm 2019, Cục Điện ảnh Trung Quốc đã yêu cầu các đoàn phim và nghệ sĩ Đại lục không được tham dự Kim Mã, giải thưởng danh giá nhưng từng nằm trong danh sách "nhạy cảm". Dù Phạm Băng Băng không trực tiếp xuất hiện tại lễ trao giải, việc cô vẫn nhận cúp dường như đã khiến cơ quan quản lý chú ý, trong khi một bộ phận công chúng Đại lục tỏ ra không hài lòng.

Nữ diễn viên cũng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: công khai vui mừng có thể bị xem là thách thức quy định của Trung Quốc, còn nếu giữ thái độ dè dặt lại dễ bị hiểu là thiếu tôn trọng Kim Mã. Trong bối cảnh Băng Băng nhiều năm qua vốn bị xếp vào diện bị phong sát và chỉ hoạt động quốc tế, chiến thắng lần này vô hình trung khiến cô trở lại tâm bão tranh luận.