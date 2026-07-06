Mỹ nam Việt duy nhất đứng im thôi cũng thấy sexy: Người đẹp làm gì cũng đẹp, mã gen cần được bảo tồn gấp

Sức hút của mỹ nam này đúng là không thể đùa được đâu.

Mới đây, một đoạn video của ﻿Thuận Nguyễn﻿ bất ngờ viral mạnh trên Threads, kéo theo hàng loạt bình luận xuýt xoa vì visual quá cuốn. Không cần đến những màn vũ đạo quá phức tạp hay chiêu trò sân khấu ồn ào, nam diễn viên vẫn khiến fan phải hú hét với ngoại hình điện ảnh, thần thái nam tính và sức hút khó cưỡng.

Bài đăng về Thuận Nguyễn đang viral trên Threads

Nhìn vào video có thể thấy, ngay khi ánh đèn rạp chiếu vừa bật rọi, Thuận Nguyễn đã lập tức giật "spotlight" bằng một visual sáng bừng, vóc dáng chuẩn siêu mẫu cao 1m88 cùng gương mặt góc cạnh, nam tính. Tiết mục được đầu tư đẹp mắt với những cú tung dải lụa bay lượn trên không trung, phô diễn những chuyển động cơ thể vừa mạnh mẽ, vừa uyển chuyển của nam diễn viên.

Trên mạng xã hội nói chung và dưới bài đăng Threads này nói riêng, netizen đã dành hết lời khen ngợi cho Thuận Nguyễn. Có người gọi anh là “mỹ nam Việt hiếm hoi vừa hiền vừa sexy”, có người thậm chí đùa rằng “mã gen này cần được bảo tồn gấp”. Khán giả không chỉ mê mẩn trước khí chất quyến rũ trên sân khấu, mà còn bị gục ngã bởi nét tính cách hiền lành, ấm áp và có phần ấm áp, tinh tế của anh ở hậu trường nhà chung.

Một số bình luận của netizen: - Ảnh hiền mà ảnh tình cảm, ảnh cố gắng lắm - Công nhận bạn Thuận này tình cảm nhờ. Từ hồi reaction thấy ngồi lặng là thấy cảm tình rùi. Đến lúc tiếp lửa thấy hay quá - Không phân biệt được đâu là lụa đâu là Thuận Nguyễn nữa rồi - Người duy nhất đúng im thôi mà thấy sexy - Xem mấy clip hậu trường thấy thiện cảm ghê, người đâu vừa cao đẹp trai lại hiền, lễ phép, ăn nói có duyên - Đẹp thật!!!! Ngừng ở giây nào cũng như một bức tranh - Đẳng cấp diễn viên Việt Nam tôi đấy - Ai nghĩ có mảnh vải đó thôi mà lên người Thuận Nguyễn nó quyến rũ cỡ đó trời

Sự chú ý dành cho Thuận Nguyễn lúc này cũng khiến nhiều người nhìn lại hành trình của anh. Trong showbiz Việt, anh có ngoại hình nổi bật, chiều cao lý tưởng, có gương mặt sáng màn ảnh và có một tư duy làm nghề nghiêm túc và tính cách cực kỳ đáng mến được đồng nghiệp lẫn công chúng công nhận. Nhưng đáng nói, suốt nhiều năm, Thuận Nguyễn vẫn rơi vào cảnh lận đận, miệt mài nỗ lực hết mình nhưng chưa thể bứt phá lên hàng ngôi sao hạng A đúng tầm.

Thuận Nguyễn là diễn viên có cả ngoại hình và thực lực diễn xuất

Thuận Nguyễn không phải diễn viên thiếu vai, ngược lại anh xuất hiện đều đặn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, nhưng nhiều dự án lại chưa đủ lực để đẩy tên tuổi bật hẳn lên. Khán giả chắc chắn không thể quên hình ảnh nam diễn viên từng ép cân khắc nghiệt, giảm hẳn 23kg để cơ thể gầy gò trơ xương phục vụ cho vai Ken trong phim điện ảnh Bẫy Ngọt Ngào. Anh cũng sẵn sàng dấn thân vào những cảnh hành động bầm dập, gai góc khi hóa thân thành Hải "chó điên" trong Thanh Sói - Cúc Dại Trong Đêm, hay mới đây nhất là dành nhiều tháng ra vào bệnh viện quan sát mọi người, tập lặn để vào vai Lực trong Chị Ngã Em Nâng.

Thuận Nguyễn hi sinh vóc dáng vạm vỡ để đóng Bẫy Ngọt Ngào

Diễn xuất hết mình trong Chị Ngã Em Nâng

Từ các dự điện ảnh như Người Vợ Cuối Cùng, phim ma cà rồng Người Mặt Trời, phim hành động Domino: Lối Thoát Cuối Cùng cho đến mảng truyền hình như Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Hẹn Ước Ngày Xuân... anh đều góp mặt với sự nghiêm túc tuyệt đối. Song, các bộ phim anh tham gia lại thường rơi vào tình cảnh thiếu một chút may mắn để bùng nổ thành cũng như chưa thể giúp tên tuổi anh được bật lên hẳn để xứng đáng với năng lực vốn có.

Thuận Nguyễn trong Người Vợ Cuối Cùng

Chính vì thế, mỗi lần Thuận Nguyễn có một khoảnh khắc viral, khán giả lại có cảm giác vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì anh cuối cùng cũng đang được nhìn thấy nhiều hơn, được khán giả bàn tán nhiều hơn. Nhưng cũng tiếc vì với ngoại hình này, sức hút này và cả độ chỉn chu trong cách xuất hiện, lẽ ra anh đã có thể bật lên mạnh hơn nữa.