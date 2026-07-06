Nhân vật ban đầu tưởng là phản diện nhưng về sau lại trở thành chính diện, gây bất ngờ cho khán giả.

Thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh bộ phim Agent Kim Reactivated (hay Đặc vụ Kim) đang thu hút nhiều sự chú ý. Tác phẩm xoay quanh đặc vụ Kim (So Ji Sub), người từng là một cựu đặc vụ xuất sắc đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Giờ đây, anh đang che giấu danh tính để sống như một người cha đơn thân bình thường. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau khi cô con gái Min Ji của anh mất tích một cách đáng ngờ. Để giải cứu con gái, đặc vụ Kim bước lên một hành trình đầy nguy hiểm, phải đối đầu với cả những thế lực xã hội đen lẫn các đặc vụ mà cả Triều Tiên và Hàn Quốc phái đến để truy bắt anh.

Shin Sung Ho phải trả giá đắt vì đã kiêu ngạo thách thức đặc vụ Kim.

Ở tập 3, đặc vụ Kim có màn chạm trán với một băng nhóm xã hội đen chuyên đi lừa đảo, tống tiền. Đứng đầu băng nhóm này là Shin Sung Ho, một gã trai trẻ điển trai, kiêu ngạo. Hắn ta mang theo chiếc điện thoại của Min Ji bên mình. Khi thấy thế, đặc vụ Kim đã hỏi hắn ta lấy điện thoại ở đâu. Đáp lại, Shin Sung Ho bảo rằng đây là từ cô gái mà hắn trêu đùa tối qua. Thậm chí, Shin Sung Ho còn liếm chiếc điện thoại một cách đầy thách thức. Dĩ nhiên, không phải đoán cũng biết hắn ta đã bị đặc vụ Kim đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, để rồi phải nói ra sự thật rằng mình vốn chẳng biết Kim Min Ji là ai, còn chiếc điện thoại này chỉ được đàn em của hắn đổi lấy từ một người vô gia cư mà thôi.

Không ngoài dự đoán của khán giả, tên côn đồ đã phải nhận một bài học nhớ đời.

Khi xem Agent Kim Reactivated, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Shin Sung Ho thực ra chỉ là một kẻ phản diện "ruồi muỗi" bị đặc vụ Kim trừng trị trên hành trình giải cứu con gái. Dẫu vậy theo nguyên tác gốc, anh chàng này không phải nhân vật phản diện mà lại thuộc phe chính diện.

Thế nhưng theo webtoon, chính đặc vụ Kim đã trở thành lý do khiến Shin Sung Ho hoàn lương làm người tốt và có một cuộc đời mới.

Shin Sung Ho được giới thiệu trong nguyên tác là cựu quán quân quyền anh thế giới. Ban đầu, anh hiện lên như một kẻ xấu xa đáng ghét. Dẫu vậy từ lần bị đặc vụ Kim đánh cho một trận nhớ đời, về sau lại biết được toàn bộ câu chuyện của nam chính, anh chàng đã được khơi dậy lòng trắc ẩn, cảm phục và kính trọng đặc vụ Kim, để rồi hoàn lương trở thành một người tốt. Shin Sung Ho thậm chí còn đi theo để học hỏi, giúp đỡ đặc vụ Kim. Anh chàng được fan hâm mộ gọi bằng biệt danh "đệ tử ruột của papa Kim".

Vai diễn này được đảm nhận bởi Won Tae Min và anh quả thực đã đưa Shin Sung Ho xé webtoon bước lên màn ảnh.

Đảm nhận vai Shin Sung Ho trong Agent Kim Reactivated là Won Tae Min. Anh sinh năm 1993, là một diễn viên người Hàn Quốc. Trước khi góp mặt trong Agent Kim Reactivated, Won Tae Min từng đóng một vài vai diễn nhỏ ở các tác phẩm lớn như Why Her? của Seo Hyun Jin - Hwang In Youp, Adamas của Ji Sung hay Queenmaker của Kim Hee Ae - Moon So Ri,...