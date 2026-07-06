Quan trọng là dù để kiểu tóc nào, nữ diễn viên cũng vô cùng xinh đẹp.

Vai diễn của Việt Hoa trong phim Lửa Trắng hiện đang là cái tên hot nhất nhì sóng giờ vàng VTV. Ở những diễn biến mới đây, sau khi thân phận thật của nhân vật Mai do Việt Hoa thủ vai dần được hé lộ, diện mạo của cô cũng thay đổi hoàn toàn, từ mái tóc ngắn cá tính sang kiểu tóc cặp gọn gàng, chuẩn phong thái của một nữ chiến sĩ công an. Điều đáng nói là tạo hình nào cũng nhận về cơn mưa lời khen, còn những đoạn clip hé lộ thân phận thật của Ngọc thì liên tục viral trên mạng xã hội.

Hai tạo hình đối lập của Việt Hoa trong Lửa Trắng

Trong phần lớn thời lượng của những tập đầu phim phim, Việt Hoa xuất hiện với thân phận Mai - cô gái được cho là con gái của ông trùm Lão Công. Mái tóc ngắn mullet, phong cách bụi bặm, ánh mắt lạnh lùng khiến nữ diễn viên mang đến hình ảnh hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây. Đây cũng là lần hiếm hoi Việt Hoa cắt tóc ngắn để phục vụ nhân vật, tạo nên diện mạo gai góc, nổi loạn nhưng vẫn không làm mất đi nét xinh đẹp vốn có.

Việt Hoa với mái tóc ngắn, cách ăn mặc bụi bặm trong phim

Thế nhưng, khi lớp vỏ bọc được gỡ bỏ và Mai trở về với thân phận thật là Ngọc - nữ trinh sát hoạt động bí mật trong chuyên án - khán giả lại được chứng kiến một hình ảnh đối lập. Không còn mái tóc ngắn phủi bụi, Ngọc xuất hiện với mái tóc được cặp gọn phía sau, đồng phục chỉnh tề và thần thái điềm tĩnh, chuẩn mực của một chiến sĩ công an. Chỉ một thay đổi nhỏ về kiểu tóc nhưng lại đủ để tạo cảm giác như hai con người hoàn toàn khác biệt. Nếu Mai mang đến cảm giác bất cần, khó đoán thì Ngọc lại toát lên vẻ bản lĩnh, đáng tin cậy và điềm đạm.

Đáng chú ý, dù việc Mai là "tay trong" đã được nhiều người dự đoán từ khá sớm qua những chi tiết phim liên tục gài cắm, các đoạn video hé lộ thân phận thật của Ngọc vẫn thu hút lượng tương tác rất lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít clip ghi lại khoảnh khắc cô trở lại với hình ảnh nữ trinh sát đã đạt hàng trăm nghìn, thậm chí cả triệu người xem chỉ sau thời gian ngắn, trong đó phần bình luận gần như phủ kín những lời khen dành cho nhan sắc của Việt Hoa. "Để tóc ngắn đẹp, cặp tóc lên còn đẹp hơn", "Đúng kiểu người đẹp để tóc nào cũng hợp", "Nhìn mặc đồng phục xong càng thấy khí chất", "Visual này bảo xinh nhất phim giờ vàng cũng không quá"... là những bình luận xuất hiện dày đặc dưới các video về nhân vật.

Thực tế, Việt Hoa vốn là một trong những gương mặt được yêu thích của phim giờ vàng VTV nhờ sở hữu cả ngoại hình sáng màn ảnh lẫn khả năng diễn xuất ổn định. Sinh năm 1996, cô từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Anh Có Phải Đàn Ông Không?, Độc Đạo, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh,... Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên đều được khen có gương mặt ăn hình, biểu cảm tốt và khả năng biến hóa đa dạng giữa nhiều dạng vai khác nhau.

Với Lửa Trắng, Việt Hoa tiếp tục cho thấy sự chịu khó làm mới bản thân, thay đổi từ ngoại hình đến phong cách diễn xuất để hóa thân thành một nhân vật nhiều lớp lang tâm lý. Từ cô gái nổi loạn sống giữa thế giới ngầm đến nữ trinh sát bản lĩnh, mỗi giai đoạn đều được cô thể hiện bằng thần thái và ngôn ngữ hình thể khác biệt.