Nhan sắc của mỹ nhân này trong tạo hình thời Đường chinh phục khán giả.

Kể từ khi bộ phim kỳ ảo Phù Sinh khai máy đến nay, những hình ảnh hậu trường của Vương Sở Nhiên vẫn luôn thu hút sự chú ý. Mới đây, một vài tạo hình theo phong cách thời Đường của nữ diễn viên sinh năm 1999 đã được người hâm mộ chia sẻ, nhận về nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp vừa yêu kiều, rực rỡ, lại vừa mang khí chất cổ điển.

Những hình ảnh của Vương Sở Nhiên trên phim trường Phù Sinh.

Trong những hình ảnh được lan truyền, Vương Sở Nhiên xuất hiện với những bộ trang phục mang phong cách đặc trưng của thời Đường, được phối màu rất bắt mắt như hồng phấn phối vàng, đỏ thẫm phối xanh lam hay trắng phối đỏ, kết hợp cùng lớp áo khoác mỏng, tạo cảm giác mềm mại, tràn đầy nữ tính.

Đáng chú ý, kiểu tóc búi cao cầu kỳ đi kèm hoa mẫu đơn cỡ lớn, trâm cài, chuỗi ngọc rủ và trang sức tinh xảo càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Cộng thêm chi tiết hoa điền nhỏ giữa trán cùng lớp trang điểm tông hồng nhẹ, tất cả như biến Vương Sở Nhiên trở thành đóa mẫu đơn rực rỡ nhất triều đại nhà Đường phồn hoa.

Ngôi sao sinh năm 1999 hóa thân thành mỹ nhân thời Đường đẹp nao lòng.

Vương Sở Nhiên quả thực là một trong những mỹ nhân đẹp bậc nhất làng giải trí Trung Quốc thời điểm hiện tại.

Với những hình ảnh này, nữ diễn viên đã cho thấy vì sao cô được công nhận là một trong những sao nữ sở hữu visual ấn tượng nhất Cbiz đương đại. Dù mới chỉ là những hình ảnh hậu trường, visual của Vương Sở Nhiên đã đủ sức chinh phục trái tim của ngay cả các khán giả khó tính nhất.

Bình luận của netizen về tạo hình thời Đường của Vương Sở Nhiên trong Phù Sinh: - Tạo hình đầu tiên thời Đường của Vương Sở Nhiên phải không? Đúng đẹp luôn. - Xinh như hoa mẫu đơn vậy. - Vương Sở Nhiên tạo hình này đẹp quá ta, mà có phim nào trước đây từng tạo hình như này chưa nhỉ? - Bả dễ thương mà đẹp quá. Vóc dáng cũng đỉnh nữa. - Không hiểu sao nhìn Vương Sở Nhiên là muốn xem, chỉ mong kịch bản hay.

Nói thêm về Phù Sinh, đây là dự án phim thần thoại - kỳ ảo được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Sinh Vật Ngữ của tác giả Sa La Song Thụ, do Vương Sở Nhiên và Trần Triết Viễn đóng chính. Tác phẩm kể về hành trình kéo dài hàng nghìn năm của Sa La, một yêu linh cổ xưa và hậu duệ Đông Hải Long Vương tên Ngao Sí.

Xuyên suốt câu chuyện, khán giả sẽ cùng Sa La và Ngao Sí đi qua nhiều thời đại khác nhau, từ thời Chiến Quốc, nhà Đường, nhà Tống cho đến thời Dân Quốc, thời hiện đại, nếm trải nhiều câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc. Chính bối cảnh trải dài qua nhiều triều đại cũng giúp Phù Sinh trở thành một trong những dự án được các "mọt phim" mong đợi nhất hiện nay.

nguồn: Weibo, Douyin