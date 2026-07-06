2026 chưa xem phim Hàn nào có cái kết hay cỡ này: Nhìn đôi chính yêu mà ham, nhịn suốt 11 tập mới được đẩy thuyền

Bộ phim Hàn này có cái kết rất đẹp và được đánh giá là cực kỳ hợp lý.

Như vậy là hành trình kéo dài 12 tập của bộ phim Reborn Rookie đã chính thức khép lại. Tập cuối của phim ghi nhận mức rating ấn tượng 13.568% (cao nhất cả series), lượng khán giả theo dõi cũng chạm đỉnh ở mức 3.344 triệu người.

Với những ai đã dành thời gian để thưởng thức trọn vẹn tác phẩm, tin rằng họ sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau tất cả biến cố, nhà họ Kang gần như đã rút lui khỏi việc điều hành tập đoàn. Thay vào đó, người trợ lý thân cận nhất với Chủ tịch Kang Yo Ho là Lee Sang Jae được giao trọng trách dẫn dắt tập đoàn Choiseong và đã tạo ra những sự tăng trưởng vượt bậc.

Kang Jae Gyeong mất đi ký ức.

Cô chị hai Kang Jae Gyeong mất đi trí nhớ vì phản ứng từ chối thực tại mạnh mẽ. Điều này xảy ra khi cô thấy dù mình đã làm bao nhiêu điều xấu xa, cha vẫn sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ cô.

Về phần Chủ tịch Kang Yong Ho, rất may mắn là ông vẫn còn sống. Không chỉ vậy, ông giờ đây còn có thể tận hưởng tuổi già một cách bình yên, mở một câu lạc bộ bóng đá và được lũ trẻ cực kỳ yêu mến.

Người anh cả Kang Jae Seong sau khi hoàn lương cũng có được cái kết có hậu. Anh sống bình yên bên gia đình, đưa lũ trẻ đi chơi bóng rổ và có mối quan hệ thân thiết với mẹ kế Cho Sun Hui - người giờ đây trở thành một Youtuber "xịn sò" với 1 triệu lượt theo dõi.

Kang Jae Seong giờ lại rất thân với mẹ kế.

Bà Cho Sun Hui tìm được niềm vui từ việc làm Youtuber.

Cuối cùng là cô con gái út Kang Bang Geul. Sau khi trải qua sóng gió, cô đã trưởng thành hơn, tiếp tục cống hiến cho Choiseong cũng như theo đuổi ước mơ, lý tưởng của mình. Không chỉ vậy, Kang Bang Geul còn có một tình yêu đẹp với Hwang Jun Hyeon. Chàng cầu thủ trẻ vốn tưởng đã chết giờ đã trở thành huấn luyện viên bóng đá sau khi hoán đổi lại linh hồn với Chủ tịch Kang Yong Ho về như ban đầu.

Thực tế, xuyên suốt bộ phim khán giả luôn thấy cặp đôi Kang Bang Geul - Hwang Jun Hyeon rất đẹp đôi nhưng không ai dám ship vì khi đó, trong cơ thể của Hwang Jun Hyeon là Chủ tịch Kang Yo Ho, cha của nữ chính. Tuy nhiên giờ đây mọi thứ đã được hoán đổi lại, nên việc để Kang Bang Geul và Hwang Jun Hyeon đến với nhau là hoàn toàn ổn.

Kang Bang Geul và Hwaang Jun Hyeon hôn nhau bị Chủ tịch Kang Yo Ho bắt quả tang tại trận.

Có một điều được khán giả đánh giá rất cao đó là Kang Bang Geul và Hwang Jun Hyeon không yêu nhau ngay. Thay vào đó, họ đến với nhau ở khoảng thời gian 2 năm sau những biến cố. Điều này có nghĩa là cả hai có thời gian để thấu hiểu nhau, thực sự yêu vì tâm hồn đối phương. Có thể nói rằng trong năm 2026, Reborn Rookie là một trong những tác phẩm có cái kết hay nhất, nội dung chất lượng xuyên suốt từ đầu đến cuối, xứng đáng là một bộ phim được đưa vào danh sách "must watch".

nguồn: jTBC