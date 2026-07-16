Vừa lộ diện sau scandal, Kim Soo Hyun dính thêm ồn ào mới

Rốt cuộc chuyện gì vừa mới xảy ra với Kim Soo Hyun thế này?

Sáng 16/7, tờ Koreaboo cho hay, Kim Soo Hyun vừa có 1 buổi quay video quảng cáo và chụp ảnh họa báo cho thương hiệu thời trang BENCH đến từ Philippines. Hoạt động mới này cũng đánh dấu màn lộ diện chính thức đầu tiên của nam diễn viên 8X sau 1 năm 4 tháng biến mất khỏi làng giải trí vì ồn ào hẹn hò trẻ vị thành niên.

Trước ống kính, tài tử họ Kim xuất hiện với nét mặt vui vẻ, rạng rỡ suốt buổi ghi hình, thậm chí anh còn được ghi lại khoảnh khắc cười thả ga trong 1 clip hậu trường. Thế nhưng, không phải thái độ trong màn lộ diện mới đây mà chính ngoại hình của Kim Soo Hyun mới là điều chiếm trọn spotlight. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi diện mạo của nam diễn viên Queen of Tears sau 1 năm rưỡi ở ẩn vì scandal lớn. Theo những netizen này, gương mặt Kim Soo Hyun bỗng trở nên thon gọn hơn, đồng thời những đường nét trên gương mặt nam nghệ sĩ cũng trông sắc sảo hơn hẳn so với trước đây. Từ đây, tài tử sinh năm 1988 bị tố đã lén đi phẫu thuật thẩm mỹ nhằm cải thiện nhan sắc trong thời gian đóng băng các hoạt động nghệ thuật vì ồn ào hẹn hò trẻ vị thành niên.

Gương mặt Kim Soo Hyun hiện tại (ảnh trái) bỗng trở nên thon gọn hơn so với thời điểm trước khi ở ẩn vì vụ bê bối hẹn hò trẻ vị thành niên. Chưa hết, ngũ quan trên gương mặt nam diễn viên họ Kim giờ đây cũng trông rõ nét hơn hẳn so với thời gian trước, khiến nghi vấn “dao kéo” bùng lên dữ dội. Ảnh: X

Trên các diễn đàn trực tuyến, netizen hiện chia phe tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Kim Soo Hyun đã tranh thủ thời gian ở ẩn để đi “dao kéo”, tút tát lại nhan sắc. Trong đó, 1 bộ phận khán giả tin rằng tài tử 8X thực sự đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để nâng tầm nhan sắc do sự thay đổi trên gương mặt của anh là hết sức rõ ràng, khó chối cãi. Thế nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến nhấn mạnh, gương mặt nam diễn viên Queen of Tears trở nên thon gọn, sắc nét hơn hoàn toàn đến từ việc giảm cân chứ không phải kết quả của quá trình “dao kéo”.

Nhiều khán giả lại khẳng định trạng thái của gương mặt Kim Soo Hyun ở thời điểm hiện tại là kết quả từ việc giảm cân. Ảnh: X

Kim Soo Hyun hiện đang có những bước đi đầu tiên trong việc trở lại làng giải trí sau khi được minh oan trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên. Đáng chú ý, ngay khi có thông tin Kim Soo Hyun rục rịch hoạt động trở lại, đã có khoảng hơn 40 kịch bản bao gồm cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình được gửi tới cho anh.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui lại vừa chính thức bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng.

Cụ thể, Viện kiểm sát đã chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Đầu tiên, Kim Se Ui bị cáo buộc đã đăng tải 25 video sai sự thật thông qua nền tảng YouTube từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Trong những video này có xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt như Kim Soo Hyun đã hẹn hò Kim Sae Ron trong 6 năm, bắt đầu từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui còn 5 lần công khai trên YouTube bức ảnh chụp Kim Soo Hyun đang rửa bát trong tình trạng chỉ mặc áo phông và đồ lót. Chưa hết, YouTuber họ Kim còn đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thêm các tư liệu đời tư khác của Kim Soo Hyun, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải thừa nhận chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Viện kiểm sát xác định, hành vi này đã cấu thành tội cố ý cưỡng ép.

Kim Se Ui còn vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, YouTuber này đã liên tục phát sóng 34 lần các video sử dụng tên thật và hình ảnh xâm phạm đời tư của Kim Soo Hyun, hành vi này đã vi phạm các lệnh cấm do phía tòa án đưa ra.

Cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero diễn ra căng thẳng trong suốt 2 năm qua. Hiện tại, tài tử họ Kim đang thắng thế rõ ràng. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo