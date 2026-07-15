Đã rõ lý do kẻ thù số 1 không từ thủ đoạn với Kim Soo Hyun

Kim Se Ui là người liên tục đấu tố căng thẳng với Kim Soo Hyun trong suốt 2 năm qua.

Sau 1 năm 4 tháng biến mất khỏi giới giải trí do bị tố hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, dồn ép nữ diễn viên đến bước đường cùng vì món nợ 700 triệu won (khoảng 12 tỷ đồng), Kim Soo Hyun đã chính thức tái xuất vào ngày 14/7. Anh đã có 1 buổi quay video quảng cáo và chụp ảnh họa báo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines. Trong hình ảnh hậu trường được tiết lộ, Kim Soo Hyun gầy hơn trước, nhưng vẫn giữ được vibe điển trai. Sau khi thắng thế trong cuộc chiến pháp lý với “kẻ thù số 1” Kim Se Ui - YouTuber liên tục đấu tố căng thẳng với nam diễn viên trong suốt 2 năm qua - tài tử Queen of Tears phấn chấn, rạng rỡ thấy rõ.

Diện mạo của Kim Soo Hyun sau hơn 1 năm ở ẩn vì bê bối. Anh vẫn giữ được phong thái như thời điểm trước khi xảy ra scandal. Nhưng nhìn chung, nam diễn viên trông gầy hơn so với trước đây. Ảnh: X.

Đến sáng 15/7, chương trình điều tra PD Notebook của đài MBC vừa công bố những con số gây chú ý liên quan đến kênh YouTube Viện Garo Sero do Kim Se Ui điều hành. PD Notebook đã lần theo dòng tiền của Viện Garo Sero và phân tích cách kênh YouTube này tạo ra doanh thu. Chương trình cho biết suốt 8 năm hoạt động, Viện Garo Sero liên tục đăng tải các nội dung "bóc phốt", tiết lộ đời tư và đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào các nhân vật có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị, giới giải trí và kinh doanh, từ đó thu hút lượng người xem lớn cùng nguồn thu đáng kể từ quảng cáo và donate (tặng thưởng).

Đáng chú ý, theo PD Notebook, chỉ riêng loạt livestream đưa tin cáo buộc tiêu cực xoay quanh Kim Soo Hyun, Viện Garo Sero đã nhận được khoảng 118 triệu won (2 tỷ đồng) tiền donate. Không dừng lại ở đó, chương trình điều tra còn tiết lộ trong các buổi phát sóng này đã xuất hiện tổng cộng 146 quảng cáo, doanh thu tạm chưa thể thống kê chính xác nhưng chắc chắn là con số không hề nhỏ. PD Notebook cũng nhận định Viện Garo Sero đã tận dụng sức hút từ những nội dung gây tranh cãi và mang tính giật gân của các nhân vật nổi tiếng để thúc đẩy sự phát triển của kênh. Trong giai đoạn liên tục đăng tải các cáo buộc nhắm vào Kim Soo Hyun, Viện Garo Sero đã nhanh chóng vượt mốc 1 triệu người đăng ký trên YouTube.

Với những thống kê trên, có thể thấy Kim Se Ui và Viện Garo Sero đã hốt bạc nhờ vụ bê bối của Kim Soo Hyun. Theo truyền thông Hàn, với nguồn lợi kinh tế khổng lồ kiếm được nhờ tài tử hàng đầu, không khó hiểu tại sao Kim Se Ui và Viện Garo Sero cắn chặt, không buông tha cho Kim Soo Hyun. Thậm chí, để gây chú ý và kiếm tiền lâu dài cho kênh YouTube của mình, Kim Se Ui chẳng từ thủ đoạn, bất chấp dùng AI làm giả tin nhắn và các đoạn ghi âm có nội dung gây sốc về đời tư của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron. Hậu quả là Kim Se Ui đã bị bắt giữ vào cuối tháng 5 vừa qua, với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun, sử dụng công nghệ AI để tạo dựng các bằng chứng giả liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron. Kim Se Ui hiện bị biệt giam để chờ xét xử sau khi tòa án chấp thuận lệnh bắt khẩn cấp, với lý do người đàn ông này có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn.

Kim Se Ui kiếm 2 tỷ đồng và 146 quảng cáo nhờ các buổi livestream đưa tin về cáo buộc tiêu cực của Kim Soo Hyun. Ảnh: X.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Nate.

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui lại vừa chính thức bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng.

Cụ thể, Viện kiểm sát đã chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Đầu tiên, Kim Se Ui bị cáo buộc đã đăng tải 25 video sai sự thật thông qua nền tảng YouTube từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Trong những video này có xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt như Kim Soo Hyun đã hẹn hò Kim Sae Ron trong 6 năm, bắt đầu từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui còn 5 lần công khai trên YouTube bức ảnh chụp Kim Soo Hyun đang rửa bát trong tình trạng chỉ mặc áo phông và đồ lót. Chưa hết, YouTuber họ Kim còn đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thêm các tư liệu đời tư khác của Kim Soo Hyun, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải thừa nhận chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Viện kiểm sát xác định, hành vi này đã cấu thành tội cố ý cưỡng ép.

Kim Se Ui còn vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, YouTuber này đã liên tục phát sóng 34 lần các video sử dụng tên thật và hình ảnh xâm phạm đời tư của Kim Soo Hyun, hành vi này đã vi phạm các lệnh cấm do phía tòa án đưa ra.

Cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero diễn ra căng thẳng trong suốt 2 năm qua. Hiện tại, tài tử họ Kim đang thắng thế rõ ràng. Ảnh: X.

Nguồn: PD Notebook, KoreaBoo