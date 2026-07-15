Nàng thơ H.T sinh quý tử cho “anh sếp showbiz”, vừa lộ cảnh đẩy xe nôi đưa con ra ngoài chơi gây náo loạn MXH

Vóc dáng của nàng thơ H.T sau khi hạ sinh con trai cho “anh sếp showbiz” cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Cặp đôi vàng Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ vỡ òa chào đón con trai đầu lòng (Win) hồi tháng 10 năm ngoái. Tới sáng 15/7, tờ 163 đưa tin, siêu mẫu họ Hà vừa chia sẻ khoảnh khắc đời thường khi đưa cậu quý tử 9 tháng tuổi ra ngoài chơi. Trong clip, người đẹp sinh năm 1989 đẩy xe nôi đưa con trai ra ngoài tản bộ, để lộ bàn chân nhỏ xíu, mềm mại của bé, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú

Đặc biệt, Hà Tuệ còn hóm hỉnh trả lời trong phần bình luận rằng con trai cô hiện đã mọc răng, không còn là “em bé không răng” nữa. Ngoài ra, trong hình ảnh vừa được công bố, siêu mẫu Victoria’s Secret cũng khiến công chúng xuýt xoa, trầm trồ trước vóc dáng thon gọn, nuột nà sau khi hạ sinh quý tử đầu lòng cho tài tử họ Trần.

Hà Tuệ đẩy xe nôi đưa con trai 9 tháng tuổi ra ngoài chơi. Đôi bàn chân nhỏ xíu của bé Win khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú khi ngắm nhìn. Nguồn: Weibo

Thân hình thon gọn, nuột nà, chuẩn chỉnh của Hà Tuệ sau 9 tháng sinh con cho Trần Vỹ Đình cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ cộng đồng mạng. Ảnh: Weibo

Hồi đầu tháng 7, “team qua đường” đã bắt gặp Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đạp xe đưa con trai đầu lòng ra ngoài đi chơi. Trong ảnh, siêu mẫu Victoria’s Secret ăn mặc tối giản, năng động với áo phông trắng ôm dáng kết hợp quần dài màu đen, đeo balo đen và đội mũ lưỡi trai. Dù chỉ diện những món đồ cơ bản, Hà Tuệ vẫn toát lên thần thái của một siêu mẫu hàng đầu. Vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng nổi bật khiến cô như “phát sáng” ngay cả trong ảnh chụp vội của người qua đường. Trong khi đó, Trần Vỹ Đình theo đuổi phong cách đường phố trẻ trung. Anh đảm nhận nhiệm vụ đèo con trai.

Cặp sao thong thả đạp xe, vừa tận hưởng gió trời vừa dạo phố với tâm trạng vô cùng thư thái, không hề vội vã. Là 2 ngôi sao sở hữu ngoại hình nổi bật hơn người, họ gần như không thể tránh khỏi việc bị người qua đường nhận ra. Tuy nhiên, cặp sao vẫn vui vẻ, thoải mái để mọi người chụp ảnh. Theo nguồn tin, quý tử đầu lòng của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình có vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu đến mức khiến người đối diện tan chảy. Đặc biệt, bé Win thừa hưởng làn da trắng mịn của mẹ Hà Tuệ. Con trai của cặp sao cũng được khen là rất ngoan ngoãn khi cứ ngồi yên trên ghế trẻ em phía trước xe đạp của bố tài tử.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đạp xe đưa con trai ra ngoài chơi hồi đầu tháng 7. Ảnh: Weibo

Còn nhớ Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ dính tin hẹn hò vào tháng 8/2021. Khi đó, nam diễn viên bị bắt gặp đưa đón Hà Tuệ trong nhiều ngày. Cặp đôi được công chúng ủng hộ nhiệt liệt vì kín tiếng, không sử dụng đời tư để PR tên tuổi và có ngoại hình lẫn sự nghiệp “xứng đôi vừa lứa”.

Tới tháng 3/2023, cặp sao bất ngờ gặp trục trặc và chia tay nhau 1 thời gian. Đến cuối năm 2023, họ mới cho nhau cơ hội, hàn gắn mối quan hệ tình cảm. Giữa tháng 8/2025, cặp sao gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Quý tử của cặp sao lập tức trở thành “em bé ngậm thìa vàng” hot hàng đầu xứ tỷ dân, với xuất thân trong mơ.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ xác nhận có con chung vào năm ngoái. Ảnh: Sina

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, ngoài là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ, còn là thiếu gia của 1 gia tộc giàu có bậc nhất đất Hong Kong (Trung Quốc). Cha nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm là trùm bất động sản, anh trai Trần Vỹ Đình làm trong ngành vận tải biển, còn chị gái điều hành 1 doanh nghiệp may mặc có nhiều nhà máy ở Dubai.

Bản thân Trần Vỹ Đình nắm giữ gia sản lên tới hàng trăm triệu NDT (hàng trăm tỷ đồng) và là chủ của 1 thương hiệu thời trang có tên tuổi. Nam diễn viên có 2 biệt thự trong The Leighton Hill - khu dân đắt đỏ nhất thế giới. Anh cũng từng khiến dân tình “lác mắt” khi xuống phố với những chiếc xe đến từ các thương hiệu hàng đầu như Rolls-Royce, Lamborghini, Audi, Mercedes-Benz, Maserati... trong đó có những chiếc là phiên bản giới hạn hoặc được sản xuất riêng.

Trong khi đó, Hà Tuệ là người mẫu hàng đầu Trung Quốc, được mệnh danh là “Hà tiên cô” vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gương mặt đậm nét Á Đông. Cô là 1 trong số ít người mẫu Trung Quốc từng biểu diễn cho show thời trang nội y của Victoria’s Secret. Hà Tuệ cũng là người mẫu xứ tỷ dân sải bước nhiều nhất ở “đêm thời trang sexy nhất hành tinh”.

Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ đều sở hữu diện mạo xuất chúng. Ảnh: Weibo

Trần Vỹ Đình là “anh sếp” nức tiếng ở showbiz xứ Trung, có 1 thương hiệu thời trang của riêng mình. Ảnh: Sohu

Nguồn: 163