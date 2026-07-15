Kim Soo Hyun lộ diện sau 1 năm rưỡi biến mất vì scandal hẹn hò trẻ vị thành niên, visual hiện tại khiến cả MXH sốc nặng

Rốt cuộc thời gian qua Kim Soo Hyun đã làm gì mà khiến visual trở nên như vậy?

Vào hôm 14/7, Kim Soo Hyun đã có 1 buổi quay video quảng cáo và chụp ảnh họa báo cho thương hiệu thời trang BENCH của Philippines. Đến tối cùng ngày, CEO của nhãn hàng này đã công khai loạt ảnh hậu trường chụp cùng tài tử họ Kim sau khi đôi bên kết thúc công việc. Và đây cũng là màn lộ diện chính thức đầu tiên của nam diễn viên 8X sau 1 năm 4 tháng biến mất khỏi làng giải trí vì ồn ào hẹn hò trẻ vị thành niên.

Trước ống kính, Kim Soo Hyun khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước visual ở thời điểm hiện tại, trông anh vẫn giữ nguyên vẹn được vibe y như hồi trước khi xảy ra scandal chấn động. Nam tài tử gầy hơn so với lúc trước, đúng như lời nhận xét từ 1 số khán giả từng bắt gặp anh ngoài đời trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, nam thần Queen of Tears cũng gây chú ý với vẻ rạng rỡ trên gương mặt, cho thấy anh đã sẵn sàng quay lại showbiz với trạng thái tinh thần tốt nhất có thể. Gần đây, Kim Soo Hyun đã được minh oan trước cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên, đồng thời thắng thế rõ ràng trong cuộc chiến pháp lý với “kẻ thù” Kim Se Ui - YouTuber liên tục đấu tố căng thẳng với nam diễn viên trong suốt 2 năm qua. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi tài tử họ Kim lại lộ diện với trạng thái phấn chấn, rạng rỡ như vậy.

Hình ảnh hậu trường của Kim Soo Hyun sau khi hoàn thành buổi quay chụp tư liệu cho thương hiệu thời trang BENCH đã được netizen truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Đây cũng là hoạt động đánh dấu màn lộ diện của tài tử đình đám sau 1 năm rưỡi mất hút vì scandal hẹn hò trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Tài tử họ Kim giữ nụ cười tươi tắn trên môi trong tất cả những bức hình được đăng lên, cho thấy anh đã lấy lại được tinh thần vui vẻ, phấn chấn và sẵn sàng trở lại với guồng quay hối hả của công việc. Ảnh: X

Nam diễn viên gây ngạc nhiên vì vẫn giữ được phong thái như thời điểm trước khi xảy ra scandal. Nhưng nhìn chung, anh trông gầy hơn so với trước đây. Ảnh: X

Người hâm mộ hiện đang đón chào màn tái xuất của Kim Soo Hyun sau biến cố. Ảnh: X

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò tài tử họ Kim thông qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đã khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho tài tử họ Kim, trong đó đáng chú ý nhất là việc tòa án chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui vì đã phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron. Tới thời điểm hiện tại, Kim Se Ui lại vừa chính thức bị truy tố với 5 tội danh nghiêm trọng.

Cụ thể, Viện kiểm sát đã chính thức truy tố YouTuber Kim Se Ui với 5 tội danh: phỉ báng theo Luật mạng thông tin truyền thông, vi phạm Luật xử phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh quay lén...), vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi, cố ý cưỡng ép và đe dọa.

Đầu tiên, Kim Se Ui bị cáo buộc đã đăng tải 25 video sai sự thật thông qua nền tảng YouTube từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Trong những video này có xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt như Kim Soo Hyun đã hẹn hò Kim Sae Ron trong 6 năm, bắt đầu từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui còn 5 lần công khai trên YouTube bức ảnh chụp Kim Soo Hyun đang rửa bát trong tình trạng chỉ mặc áo phông và đồ lót. Chưa hết, YouTuber họ Kim còn đe dọa sẽ tiếp tục tiết lộ thêm các tư liệu đời tư khác của Kim Soo Hyun, đồng thời yêu cầu nam diễn viên phải thừa nhận chuyện hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn ở độ tuổi vị thành niên. Viện kiểm sát xác định, hành vi này đã cấu thành tội cố ý cưỡng ép.

Kim Se Ui còn vi phạm Luật xử phạt hành vi theo dõi. Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, YouTuber này đã liên tục phát sóng 34 lần các video sử dụng tên thật và hình ảnh xâm phạm đời tư của Kim Soo Hyun, hành vi này đã vi phạm các lệnh cấm do phía tòa án đưa ra.

Cuộc chiến giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero diễn ra căng thẳng trong suốt 2 năm qua. Hiện tại, tài tử họ Kim đang thắng thế rõ ràng. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver