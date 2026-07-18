Đánh úp lúc nửa đêm: Jennie (BLACKPINK) tự đăng ảnh tình tứ với trai lạ

Từng động thái nhỏ của Jennie (BLACKPINK) luôn là chủ đề được công chúng quan tâm.

Vào đêm ngày 18/7, Jennie (BLACKPINK) bất ngờ đăng tải bức ảnh tựa vai trai lạ trên Instagram story. Trong ảnh này, nữ idol đình đám tựa vai 1 chàng trai có vóc dáng cao lớn. Trước khi đăng ảnh, Jennie đã cẩn thận che mặt chàng trai lại bằng emoji trái tim trắng.

Bức ảnh này nhanh chóng gây bão trên khắp các trang mạng xã hội, khiến netizen bàn tán không ngừng. Nhiều người bàn tán về mối quan hệ của Jennie với chàng trai cho ảnh, ngờ vực rằng đó có thể là bạn trai mới của cô. Nhưng cũng có nhiều ý kiến rằng đó có thể chỉ là bạn diễn trong 1 dự án âm nhạc hoặc phim ảnh, thời trang mới của cô. Những ý kiến này kiến bức ảnh Jennie tựa vai trai lạ tình tứ trở thành chủ đề nóng nhất trong đêm.

Jennie tự đăng bức ảnh gây chấn động cõi mạng. Ảnh: Instagram

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học trước khi đầu quân cho YG Entertainment. Trước khi ra mắt cùng BLACKPINK, Jennie đã có gần 6 năm làm thực tập sinh tại công ty này. Cô được biết đến rộng rãi trong giới Kpop từ trước khi ra mắt thông qua các màn kết hợp với các nghệ sĩ cùng công ty, điển hình là việc góp giọng trong bài hát Black của G-Dragon (BIGBANG) và xuất hiện trong MV That XX.

Năm 2016, Jennie chính thức ra mắt cùng BLACKPINK và nhanh chóng gây tiếng vang với các bản hit như Boombayah, Whistle, và sau này là hàng loạt ca khúc đình đám khác như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và How You Like That. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò main rapper (rapper chính) và lead vocalist (hát dẫn). Ngoài ra, cô được mệnh danh là "Chanel sống" với vai trò đại sứ thương hiệu cho nhà mốt danh tiếng này, đồng thời sở hữu gu thẩm mỹ thời thượng, ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Ảnh: X

Jennie là 1 mẩu của nhóm nhạc đình đám BLACKPINK. Ảnh: X

Năm 2018, Jennie tạo cú nổ lớn với màn ra mắt solo SOLO, trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt 300 triệu lượt stream trên Spotify, khẳng định sức hút riêng biệt. Đến nay, cô thành lập công ty riêng ODDATELIER để quản lý các hoạt động cá nhân, cho thấy tầm nhìn và khả năng tự chủ của một ngôi sao toàn cầu. Trong năm qua, những giai điệu từ full album solo đầu tay RUBY của cô trở thành hit trên khắp thế giới. Jennie không chỉ là một idol, mà còn là một Global Influencer có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới âm nhạc.

Jennie cũng có sự nghiệp solo thành công vang dội. Ảnh: X

Về đời tư, Jennie từng hẹn hò với 3 nam thần đình đám. Kai (EXO) là mối quan hệ công khai đầu tiên của Jennie vào ngày đầu năm 2019. Cặp đôi được tờ Dispatch khui ảnh hẹn hò tại công viên. Tuy nhiên, mối tình này chỉ kéo dài chưa đầy một tháng sau khi công bố. Việc cả hai đều là những thần tượng hàng đầu thuộc các "ông lớn" giải trí (SM và YG) khiến áp lực dư luận trở nên quá lớn, dẫn đến quyết định chia tay để tập trung vào sự nghiệp cá nhân.

Năm 2021, truyền thông Hàn Quốc rầm rộ đưa tin Jennie và "ông hoàng Kpop" G-Dragon đã hẹn hò được khoảng một năm. Mối quan hệ này nhận được nhiều sự quan tâm vì cả hai đều là những biểu tượng thời trang và nghệ sĩ chủ chốt của YG Entertainment. Dù chưa từng chính thức xác nhận qua công ty quản lý, tin tức này được coi là "bí mật công khai" trong giới giải trí cho đến khi có những dấu hiệu cả hai đã đường ai nấy đi vào khoảng năm 2022.

Cũng trong năm 2022, tin đồn hẹn hò giữa Jennie và V (BTS) bùng nổ sau khi hàng loạt hình ảnh được cho là cặp đôi đi du lịch tại đảo Jeju và những bức ảnh chụp chung riêng tư bị rò rỉ từ các tài khoản cá nhân. Đây có lẽ là mối tình gây tranh cãi và thu hút truyền thông nhiều nhất lịch sử Kpop do độ nổi tiếng của hai nghệ sĩ. Dù công ty quản lý giữ thái độ im lặng, cặp đôi đã nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Paris, Pháp. Mối quan hệ được cho là đã kết thúc vào cuối năm 2023 khi cả hai quyết định tập trung cho các dự án cá nhân và nghĩa vụ quân sự của V.

Ảnh: X