"Rachel Yoo" Kim Ji Won trẻ đến khó tin sau 13 năm

Đến nay, Kim Ji Won vẫn có thể tái hiện hoàn hảo nhân vật Rachel Yoo.

13 năm đã trôi qua kể từ khi bộ phim truyền hình kinh điển The Heirs (Những Người Thừa Kế) lên sóng, nhưng hình tượng Rachel Yoo do Kim Ji Won thủ vai vẫn khiến khán giả không khỏi bùng nổ cảm xúc mỗi khi được nhắc đến. Gần đây, loạt clip và hình ảnh về Rachel Yoo hot trở lại trên các nền tảng mạng xã hội, khiến cư dân mạng một lần nữa phải trầm trồ: “Rachel Yoo mãi là nữ thần sang chảnh nhất màn ảnh Hàn Quốc”.

Thời gian có thể trôi qua, xu hướng có thể thay đổi, nhưng với vẻ đẹp xa hoa, thần thái kiêu ngạo độc nhất vô nhị, Rachel Yoo không chỉ là một nhân vật phụ mà còn trở thành biểu tượng thời trang và phong cách cho cả một thế hệ khán giả. Khoảnh khắc Kim Ji Won diện bộ đồng phục sang trọng, mái tóc mái bằng thương hiệu cùng ánh mắt sắc lạnh, đầy kiêu sa của Rachel Yoo vẫn khiến công chúng trầm trồ như ngày đầu.

Rachel Yoo đã quay trở lại và "phá đảo" mạng xã hội. Clip: TikTok

Sau 13 năm, hình tượng Rachel Yoo do Kim Ji Won thủ vai vẫn khiến khán giả không khỏi bùng nổ cảm xúc mỗi khi được nhắc đến. Ảnh: SBS

Khoảnh khắc Kim Ji Won diện bộ đồng phục sang trọng, mái tóc mái bằng thương hiệu cùng ánh mắt sắc lạnh, đầy kiêu sa của Rachel Yoo vẫn khiến công chúng trầm trồ như ngày đầu. Ảnh: SBS

Rachel Yoo không chỉ là một nhân vật phụ mà còn trở thành biểu tượng thời trang và phong cách cho cả một thế hệ khán giả. Ảnh: SBS

Đáng ngạc nhiên hơn, khi nhìn vào nhan sắc hiện tại của Kim Ji Won, người ta nhận ra thời gian dường như đã bỏ quên cô. Chỉ cần một chút thay đổi kiểu tóc với phần mái bằng quen thuộc, "nàng Rachel Yoo" năm nào lại hiện về nguyên vẹn với thần thái sang chảnh độc nhất vô nhị, khiến người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước khả năng "hack tuổi" và phong thái sang chảnh dường như đã ăn sâu vào khí chất của nữ diễn viên.

Với nhiều khán giả, dù Kim Ji Won đã có hàng chục vai diễn để đời sau này, nhưng vai diễn Rachel Yoo vẫn mãi là một cột mốc "phong thần". Sự kết hợp giữa diễn xuất nội tâm sắc sảo và vẻ đẹp ngoại hình sắc nét đã biến nhân vật này trở thành tiêu chuẩn vàng cho hình tượng tiểu thư nhà tài phiệt trên màn ảnh Hàn.

Đến nay, Kim Ji Won vẫn có thể tái hiện hoàn hảo nhân vật Rachel Yoo. Ảnh: X

Chỉ cần một chút thay đổi kiểu tóc với phần mái bằng quen thuộc, "nàng Rachel Yoo" năm nào lại hiện về nguyên vẹn với thần thái sang chảnh độc nhất vô nhị. Ảnh: X

Người hâm mộ không khỏi choáng ngợp trước khả năng "hack tuổi" và phong thái sang chảnh dường như đã ăn sâu vào khí chất của nữ diễn viên. Ảnh: X

Không chỉ dừng lại ở danh xưng "biểu tượng nhan sắc", Kim Ji Won còn là một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu xứ kim chi, người luôn chinh phục khán giả bằng sự biến hóa khôn lường trong từng vai diễn. Sinh năm 1992, Kim Ji Won bắt đầu sự nghiệp với những vai phụ đầy tiềm năng trước khi tạo cú nổ lớn với The Heirs (2013). Vai diễn Rachel Yoo không chỉ giúp cô trở nên nổi tiếng khắp châu Á mà còn khẳng định khả năng diễn xuất bằng ánh mắt cực kỳ thu hút.

Sau thành công vang dội của The Heirs , Kim Ji Won không chọn cách "an toàn" mà liên tục thử thách bản thân qua nhiều bộ phim khác nhau như Hậu Duệ Mặt Trời, Thanh Xuân Vật Vã, Nhật Ký Tự Do Của Tôi, Nữ Hoàng Nước Mắt ... Điều làm nên thương hiệu của Kim Ji Won chính là khả năng truyền tải cảm xúc. Dù là một tiểu thư kiêu kỳ, một quân nhân cứng rắn hay một nữ chủ tịch đầy quyền uy, cô luôn mang đến một tầng sâu tâm lý riêng biệt, khiến khán giả vừa yêu, vừa nể.

Ảnh: X

Sự nghiệp của cô bùng nổ với vai diễn Rachel Yoo. Ảnh: X

Sau 13 năm, Kim Ji Won không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của sự kiên định. Trong một ngành giải trí đào thải khắc nghiệt, cô vẫn giữ được sự riêng tư, thái độ làm việc chỉn chu và đặc biệt là nhan sắc luôn ở trạng thái thăng hạng. Việc hình tượng Rachel Yoo trở lại và tạo nên cơn sốt không chỉ đơn thuần là hoài niệm, mà còn là minh chứng cho thấy một vai diễn xuất sắc có sức sống mãnh liệt đến nhường nào. Kim Ji Won, dù ở quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn xứng đáng với sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả.

Ảnh: X

Ảnh: X

Từ vai diễn để đời, Kim Ji Won tiếp tục nỗ lực và có sự nghiệp thành công. Ảnh: X

Nguồn: X