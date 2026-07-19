Top 10 nam diễn viên điển trai nhất showbiz Hoa ngữ hiện nay

Danh sách dưới đây quy tụ 10 nam diễn viên nổi bật của showbiz Hoa ngữ, ghi dấu bằng ngoại hình, diễn xuất và sức ảnh hưởng hiện nay.

Không chỉ quy tụ nhiều ngôi sao thực lực, showbiz Hoa ngữ còn là nơi hội tụ dàn nam diễn viên điển trai, được khán giả yêu mến qua nhiều năm.

Danh sách dưới đây giới thiệu 10 nam diễn viên điển trai của showbiz Hoa ngữ được đánh giá cao dựa trên các bảng xếp hạng, danh sách bình chọn và mức độ quan tâm của công chúng. Họ không chỉ nổi bật nhờ diện mạo cuốn hút mà còn khẳng định vị thế bằng diễn xuất và sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ.

1. Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, cao 1m90, gây ấn tượng với làn da trắng, gương mặt điển trai cùng phong thái điềm đạm. Sau khi học ngành kỹ thuật điện, anh chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các bộ phim “Thương lan quyết” (2022), “Vân chi vũ” (2023), “Ninh an như mộng” (2023) và “Trục ngọc” (2026).

Sức hấp dẫn của Trương Lăng Hách đến từ lối diễn tiết chế, khả năng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và thần thái. Dù trong tạo hình cổ trang hay hiện đại, anh đều để lại dấu ấn nhờ phong thái điềm tĩnh và khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật.

Trương Lăng Hách ghi dấu với ngoại hình điển trai và loạt vai diễn cổ trang nổi bật. Ảnh: (Instagram Trương Lăng Hách)

2. Tiêu Chiến

Tiêu Chiến sinh năm 1991, cao 1m83. Gương mặt hài hòa cùng ánh mắt giàu biểu cảm giúp anh trở thành một trong những ngôi sao được yêu thích nhất Cbiz. Anh cũng duy trì vị thế là gương mặt có giá trị thương mại hàng đầu.

Bước ngoặt sự nghiệp của Tiêu Chiến đến từ vai Ngụy Vô Tiện trong “Trần tình lệnh” (2019). Sau thành công này, anh tiếp tục khẳng định vị thế qua “Nắng gắt bên tôi” (2023) và “Tàng hải truyện” (2025). Bên cạnh diễn xuất, Tiêu Chiến còn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc, giữ vững sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Tiêu Chiến duy trì sức hút hàng đầu Cbiz nhờ diễn xuất, âm nhạc và lượng người hâm mộ đông đảo. (Ảnh: Sohu)

3. Vương Hạc Đệ

Sinh năm 1998, cao 1m83, Vương Hạc Đệ nổi bật với gương mặt góc cạnh cùng vẻ ngoài nam tính, phong trần. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng linh hoạt giữa hình tượng lạnh lùng, gai góc và khí chất thiếu niên.

Sau tiếng vang từ vai Đạo Minh Tự trong “Vườn sao băng” (2018), anh tiếp tục củng cố tên tuổi qua “Thương lan quyết” (2022), “Đại phụng đả canh nhân” (2024) và “Lời thú tội trong đêm đen” (2026). Tên tuổi của Vương Hạc Đệ ngày càng được biết đến tại nhiều thị trường châu Á.

Vương Hạc Đệ chinh phục khán giả với vẻ ngoài nam tính và hình tượng đa dạng trên màn ảnh. (Ảnh: Instagram Vương Hạc Đệ)

4. Dương Dương

Sinh năm 1991, cao 1m80, Dương Dương xuất thân từ Học viện Nghệ thuật Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Với gương mặt cân đối, đường nét sắc sảo và phong thái điềm tĩnh, anh từ lâu được xem là hình mẫu mỹ nam của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau thành công của “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” (2016), anh tiếp tục ghi dấu qua “Em là niềm kiêu hãnh của anh” (2021) và “Phàm nhân tu tiên truyện” (2025). Những vai diễn của Dương Dương thường mang hình tượng nam chính lịch lãm, bản lĩnh. Được đào tạo bài bản về múa, anh gây ấn tượng với khả năng kiểm soát hình thể và lối diễn tiết chế. Bên cạnh diễn xuất, anh vẫn duy trì sức hút thương mại hàng đầu Cbiz.

Dương Dương được xem là một trong những mỹ nam tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ. (Ảnh: Instagram Dương Dương)

5. Tống Uy Long

Tống Uy Long sinh năm 1999, cao 1m85, có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cùng đường nét sắc sảo. Anh là một trong những mỹ nam tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc.

Tên tuổi của anh gắn với “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” (2020), “Lấy danh nghĩa người nhà” (2020), “Quân tử minh” (2023) và “Kiêu dương tựa tôi” (2026). Vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn toát lên nét trưởng thành giúp anh phù hợp với nhiều dạng vai có chiều sâu nội tâm.

Tống Uy Long nổi bật với ngoại hình cuốn hút và phong cách trưởng thành. (Ảnh: Instagram Tống Uy Long)

6. Vương Nhất Bác

Sinh năm 1997, cao 1m80, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đa năng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và đua mô tô chuyên nghiệp.

Sau thành công của “Trần tình lệnh” (2019), anh tiếp tục ghi dấu với “Hữu phỉ” (2021) và “Truy phong giả” (2024), liên tục làm mới hình tượng qua nhiều thể loại phim. Năm 2026, dù không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, anh vẫn nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz, đồng thời là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn lựa chọn.

Vương Nhất Bác là nghệ sĩ đa năng, ghi dấu ở diễn xuất, âm nhạc và thể thao tốc độ. (Ảnh: Instagram Vương Nhất Bác)

7. Ngô Lỗi

Ngô Lỗi sinh năm 1999, cao 1m82, gia nhập làng giải trí từ năm 3 tuổi. Từng được yêu mến với biệt danh “em trai quốc dân”, anh nay trở thành một trong những gương mặt thực lực của màn ảnh Hoa ngữ.

Với ngoại hình nam tính, hình thể săn chắc và lối diễn tự nhiên, Ngô Lỗi ghi dấu qua “Tinh hán xán lạn” (2022), “Giữa cơn bão tuyết” (2024) và “Kiếm lai” (2026). Vai Lăng Bất Nghi trong “Tinh hán xán lạn” giúp anh chinh phục khán giả bằng hình tượng vị tướng trẻ bản lĩnh, quyết đoán nhưng giàu chiều sâu nội tâm. Từ một sao nhí đến nam chính của nhiều dự án lớn, anh cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong diễn xuất.

Ngô Lỗi trưởng thành từ sao nhí thành một trong những nam diễn viên thực lực của Cbiz. (Ảnh: 163)

8. Hứa Khải

Sinh năm 1995, cao 1m85, Hứa Khải xuất thân là người mẫu với vóc dáng cân đối, tỷ lệ cơ thể đẹp cùng gương mặt sắc nét, thường được ví như “tượng tạc”.

Anh ghi dấu qua “Diên hy công lược” (2018), “Chiêu diêu” (2019), “Thiên cổ quyết trần” (2021) và “Tử dạ quy” (2025). Được đánh giá cao nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa phim cổ trang và hiện đại, Hứa Khải tiếp tục nhận nhiều lời khen với tạo hình cảnh sát tóc húi cua trong “Bán kính 800 mét” (2026).

Hứa Khải ghi dấu với vẻ ngoài điển trai và nhiều vai diễn cổ trang được yêu thích. (Ảnh: Instagram Hứa Khải)

9. Đặng Vi

Đặng Vi sinh năm 1995, cao 1m83, có gương mặt cân đối, đường nét thanh tú cùng khí chất thư sinh. Nền tảng múa chuyên nghiệp giúp anh đặc biệt phù hợp với các vai diễn cổ trang.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2020, anh dần được biết đến qua “Ngộ long” (2021), “Anh là năm tháng em là sao trời” (2021), “Tiêu sái giai nhân đàm đàm trang” (2022), “Trường nguyệt tẫn minh” (2023) và đặc biệt là “Trường tương tư” (2023).

Vai Đồ Sơn Cảnh trong “Trường tương tư” được xem là bước ngoặt giúp anh mở rộng độ nhận diện. Nhiều khán giả nhận xét Đặng Vi sở hữu vẻ đẹp như nhân vật bước ra từ đồ họa 3D và anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn.

Đặng Vi gây ấn tượng với khí chất thư sinh và tạo hình cổ trang nổi bật. (Ảnh: 163)

10. Hầu Minh Hạo

Hầu Minh Hạo sinh năm 1997, cao 1m79, sở hữu gương mặt sáng, đường nét thanh tú cùng thần thái trẻ trung. Ngoại hình được ví như “bước ra từ truyện tranh” giúp anh đặc biệt phù hợp với các vai cổ trang.

Ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc Fresh Teenager Geek năm 2014, anh chuyển hướng sang diễn xuất từ năm 2016. Hầu Minh Hạo ghi dấu qua “Hộ tâm” (2023), “Đại mộng quy ly” (2024), “Ngọc minh trà cốt” (2025) và “Nhập thanh vân” (2026). Tạo hình cổ trang với làn da trắng và ánh mắt trong trẻo của anh liên tục nhận lời khen từ khán giả. Từ thần tượng âm nhạc, anh từng bước chứng minh năng lực diễn xuất và trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án phim được chú ý.

Hầu Minh Hạo sở hữu ngoại hình sáng và liên tục góp mặt trong nhiều dự án cổ trang. (Ảnh: Elle)

Bên cạnh 10 gương mặt kể trên, Cbiz còn có nhiều nam diễn viên nổi bật như Vương An Vũ, Trần Triết Viễn, Trần Tinh Húc, Đàn Kiện Thứ, Tất Văn Quân, Trương Tân Thành và Lưu Vũ Ninh. Họ đều là những diễn viên được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, diễn xuất ngày càng trưởng thành và liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn.

Dù tiêu chí về vẻ đẹp luôn mang tính chủ quan, những cái tên trong danh sách đều là những gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu bằng nhan sắc, diễn xuất và sức ảnh hưởng, góp phần tạo nên sức hút của Cbiz trong những năm gần đây.