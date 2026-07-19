Hoa hậu Mai Phương tố công ty cũ vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, không trả thù lao trong 2 năm

Thông báo mới nhất từ Hoa hậu Mai Phương hé lộ nhiều thông tin gây xôn xao dư luận.

Ít ngày trước, Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi đăng thông cáo báo chí dài 3 trang, chính thức lên tiếng về việc chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền với Công ty TNHH V-MAS. Khi đó, lý do được Mai Phương đưa ra là "để chuẩn bị cho những bước đi mới chủ động hơn trong tương lai". Tuy nhiên, phía công ty cũ lại lên tiếng phản hồi cho rằng Mai Phương vẫn thuộc quyền quản lý của công ty, không hoạt động độc lập như cô chia sẻ.

Giữa lúc dư luận hoang mang, đến tối 18/6, Mai Phương tiếp tục có thông báo mới cho rằng phía công ty cũ đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình hợp tác. Theo thông cáo, Mai Phương cho biết cô và V-MAS đã ký hợp đồng quản lý độc quyền. Tuy nhiên, trong thời gian hợp tác, người đẹp cho rằng công ty đã vi phạm các nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa hai bên.

Mai Phương cho biết trong gần 2 năm hợp tác, ngoài một số khoản tạm ứng nhỏ cô chưa nhận được khoản thanh toán nào trừ những khoản nhỏ trong 6 tháng gần đây. Dù theo số liệu do công ty công bố, các hoạt động của cô vẫn tạo doanh thu cho công ty. Không chỉ vậy, Mai Phương còn cho rằng công ty đã quy các khoản chi phí đầu tư, đào tạo và sản xuất - vốn theo hợp đồng thuộc trách nhiệm của đơn vị quản lý - thành khoản "công nợ" của cô. Theo thông cáo, phía công ty lập Biên bản đối soát và gọi những khoản này là tiền "đã tạm ứng cho Bên B thực hiện công việc dự án".

Hoa hậu Mai Phương đăng thông báo cho biết công ty cũ bắt ký công nợ với số tiền khổng lồ, cô không nhận thù lao tương ứng với công việc trong 2 năm qua

Điểm khiến dư luận chú ý nhất là chia sẻ của Mai Phương về vấn đề thù lao. Người đẹp cho biết trong gần 2 năm làm việc, ngoài một số khoản tạm ứng nhỏ trong khoảng 6 tháng gần đây, cô chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào, dù theo số liệu do chính công ty công bố, các hoạt động của cô vẫn mang lại doanh thu.

Theo thông cáo, ngày 9/6/2026, Mai Phương đã gửi công văn yêu cầu công ty thanh toán các nghĩa vụ theo hợp đồng, điều chỉnh Biên bản đối soát, cung cấp tài liệu liên quan đến doanh thu, chứng từ các khoản chi phí cũng như phối hợp kiểm toán độc lập theo đúng quy định. Đến buổi làm việc ngày 10/6/2026, Mai Phương cho biết đại diện công ty thông báo rằng từ thời điểm này cô "sẽ không có công việc gì nữa". Sau đó, người đẹp tiếp tục gửi email vào các ngày 11/6, 22/6 và 29/6/2026 để nhắc lại các yêu cầu. Tuy nhiên, theo nội dung thông cáo, phía công ty từ chối, chỉ phản hồi chung chung và chưa đáp ứng các đề nghị mà cô đưa ra.

Mai Phương cho biết sau hơn 30 ngày kể từ công văn đầu tiên, những vấn đề nêu trên vẫn không được khắc phục. Vì vậy, ngày 10/7/2026, cô đã gửi văn bản chính thức thông báo đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng theo quy định của hợp đồng và pháp luật. Người đẹp khẳng định việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện đúng trình tự pháp lý, có vi phạm, đã thông báo và yêu cầu khắc phục, quá thời hạn nhưng không được giải quyết nên chấm dứt bằng văn bản.

Mai Phương khẳng định bản thân đã làm việc theo đúng quy trình sau khi không đạt được thoả thuận với công ty cũ

Cuối thông cáo, Mai Phương cho biết sẽ bảo lưu toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời bày tỏ mong muốn vụ việc được giải quyết trên tinh thần thiện chí, thượng tôn pháp luật. Cô cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân không đưa thông tin sai lệch liên quan đến vụ việc.

Bên cạnh đó, nàng hậu thông báo kể từ 10/7/2026, toàn bộ hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của cô sẽ được liên hệ thông qua địa chỉ email mới, trong khi các vấn đề pháp lý sẽ do luật sư đại diện tiếp nhận.

Mai Phương mong được giải quyết sự việc trên tinh thần thiện chí

Chuyện gì đã xảy ra với Mai Phương và công ty cũ?

Tháng 8/2024, Mai Phương chính thức công bố đã rời công ty Sen Vàng để theo đuổi đam mê ca hát và định hướng mới trong công việc. Mai Phương đầu quân vào công ty chung với các nghệ sĩ như Thu Phương, Phương Mỹ Chi, Lan Khuê, DTAP... Trong thời gian qua, Mai Phương từng được đi diễn ở sự kiện, đóng phim điện ảnh nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn.

Sau khi Sen Vàng, Mai Phương gia nhập công ty mới và lại gặp ồn ào

Cho đến mới đây, ồn ào giữa Hoa hậu Mai Phương và công ty quản lý cũ bùng nổ khi người đẹp bất ngờ thông báo sẽ hoạt động độc lập từ ngày 10/7/2026, đồng thời công bố kênh liên hệ mới cho các hoạt động nghệ thuật và thương mại. Ngay sau đó, Công ty cũ của Mai Phương là TNHH V-MAS phát đi thông báo khẳng định hợp đồng quản lý giữa hai bên vẫn còn hiệu lực, chưa có bất kỳ văn bản thanh lý hay chấm dứt nào được ký kết. Phía công ty cho rằng việc Mai Phương đơn phương công bố hoạt động độc lập là không phù hợp với thỏa thuận hiện hành, đồng thời cảnh báo các đối tác lưu ý về tình trạng pháp lý khi hợp tác với Mai Phương.

VMAS nêu rõ: "Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty khẳng định chưa ký kết bất kỳ văn bản thoả thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp nào với Nghệ sĩ Mai Phương. Do đó, Nghệ sĩ Mai Phương vẫn đang là Nghệ sĩ trực thuộc quyền quản lý độc quyền toàn diện và duy nhất của V-MAS".

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi hai bên đưa ra những quan điểm trái ngược về hiệu lực hợp đồng cũng như quá trình hợp tác.

Drama giữa Mai Phương và công ty đang gây xôn xao dư luận

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là cái tên không quá xa lạ với cộng đồng fan sắc đẹp. Mai Phương từng tham gia Hoa hậu Việt Nam và đạt vị trí top 5, sau đó cô tái xuất và xuất sắc giành vị trí Miss World Vietnam 2022. Mai Phương đại diện Việt Nam đến với đấu trường Miss World nhưng thành tích không quá nổi bật, dừng chân ở top 40.

Ảnh: FBNV